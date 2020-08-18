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Geçmişte ilişki yaşadığı adamı öldüren Seher: 'Sinirlerime hakim olamadım'KARAMAN'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
18.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:32

Geçmişte ilişki yaşadığı adamı öldüren Seher: 'Sinirlerime hakim olamadım'

KARAMAN'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi. Seher E.'nin ifadesinde, Ömer Köfün ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını, telefonda tartıştıktan sonra piknik yaptığı alana giderek onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası Ömer Köfün, daha önce ilişki yaşadığı 2 çocuk annesi Seher E. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı. Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan nüdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu esnada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMIŞLAR

Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilldi. Seher E. ifadesinde Ömer Köfün ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Geçmişte gönül ilişkisi yaşamıştık. Olay günü ise telefonda Ömer ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak Ömer Köfün'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi.

Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü.

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Kaynak: DHA

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