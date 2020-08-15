DHA YURT BÜLTENİ - 12 Manavgat'ta kaza: 2 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ta kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde Kumköy istikametinden Side'ye doğru seyir halinde olan Serkan Doğru'nun kullandığı 34 CIR 518 plakalı otomobille Ilıca Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde bulunan Erdal Aslan'ın kullandığı 07 LUB 05 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada 34 CIR 518 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Duygu Özoğlu Doğru ve Elis Doğru yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde döner kavşağa giren 07 CIR 518 plakalı otomobil, yoluna devam edince 07 LUB 05 plakalı otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA