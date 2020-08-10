DHA YURT BÜLTENİ - 12 Doğubayazıt sokaklarını savaş alanına çevirdiler: 9 yaralıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Doğubayazıt sokaklarını savaş alanına çevirdiler: 9 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Doğubayazıt Çiftepınar Mahallesi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Burada karşılaşan iki grup henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada yaralananlar devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA