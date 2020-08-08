DHA YURT BÜLTENİ - 12 Tatillerinin ilk saatinde soyuldularKonya'dan eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği aracında bulunan bin 200 lira nakit ve çeyrek altını çalındı.

Tatillerinin ilk saatinde soyuldular

Konya'dan eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği aracında bulunan bin 200 lira nakit ve çeyrek altını çalındı. Büyük şaşkınlık yaşayan Levent, bir saat önce Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.

Olay, Konyaaltı sahilindeki Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Konya'dan eşi ve oğluyla bir yakının yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini park edip, denize girmek için gitti. Bir süre sonra otomobile dönen Levent, aracının sol arka kelebek camının kırıldıktan sonra bagajda duran ve içinde 1200 lira nakitle çeyrek altının bulunduğu çantanın olmadığını fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Murat Levent hemen durumu polise bildirdi. İhbarın ardından hareket geçen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Arabayı park ettikten sonra kısa bir süre içinde sahile kadar gidip, geldim. Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu fark ettim. Hemen polisi aradım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Araç sahibinin aracındaki hırsızlığı anlatırkenKırılan camdan görüntülerAraç sahili Murat Levent ile röpAraçtan detay görüntülerOtoparktan ve araçtan genel görüntüOlay yeri inceleme polisinin parmak izi çalışmasından görüntüler

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

========================

17 yıllık otomobili saniyeler içinde kül oldu

SİVAS'ta İsmet Günaltay'ın(55) kullandığı otomobil trafik ışıklarında durduğu sırada motor kısmından alev aldı. Günaltay, 17 yıldır kullandığı otomobilin yanmasını çaresizce istedi.Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil bulvar üzerindeki trafik ışıklarında durduğu sırada aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Günaltay'ın araçtan inmesinin ardından otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otomobil söndürüldü. Kısa sürede alevlerin etkisiyle kullanılmaz hale gelen aracını İsmet Günaltay çaresiz gözlerle izledi.

Otomobilin aniden alev aldığını belirten İsmet Günaltay, "1993 model bir araçtı. 17 yıldır bu aracı kullanıyorum. Aniden araç alev aldı. Lambalarda durdum, daha sonra da yanmaya başladı" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA