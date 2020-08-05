DHA YURT BÜLTENİ - 12 DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGININDA SABOTAJ ŞÜPHESİDenizli'de orman yangını (2)KONTROL ALTINA ALINDIDenizli'nin Bozkurt ilçesinin kırsal İnceler Mahallesi Bayraktepe mevkisinde çıkan orman yangınına 6 arazöz ve 3 helikopter ile 20 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGININDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

Denizli'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Bozkurt ilçesinin kırsal İnceler Mahallesi Bayraktepe mevkisinde çıkan orman yangınına 6 arazöz ve 3 helikopter ile 20 yangın söndürme işçisi müdahale etti. Sarp arazideki yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediyor.'SABOTAJ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR'Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangında 1,5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü belirtti. Çetinkaya, arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle zaman zaman ekiplerin müdahalede zorluk yaşamasına rağmen bölgeye kısa sürede ulaştıklarını söyledi. Yangında sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydeden Çetinkaya, "Yangın saat 01.30 sıralarında üç noktada başladı. Ekiplerimiz gece müdahaleye başladı. İki noktayı hiç büyümeden kontrol altına aldı. 3 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının gece üç farklı noktada çıkması, sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Kasten yakıldığı şüphesi var. Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Gerekli soruşturmayı başlatıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yanan bölgeden görüntü-Yangın söndürme ekiplerinden görüntü-Helikopterin su bırakması-Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'nın açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ

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ÖLÜMDEN DÖNEN İŞÇİ, O ANLARI DHA'YA ANLATTIÖlümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada (2)

Bursa'da yol kenarında işe gitmek için servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola atarak ölümden dönen kişinin İsmail Özyıldız (41), olduğu ortaya çıktı. Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Özyıldız, ölümden döndüğü anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı."Bayram iznimin ardından ilk iş günü olduğu için, servis şoförü beni göremez diye, yolun kenarında bekliyordum. Bu sırada orta şeritten üzerime doğru aracın geldiğini gördüm, ilk başta arkaya kaçmaya çalıştım. Aracın kaldırıma çıkacağını anlayınca kendimi yola doğru attım. Araba duvara vurup, ayağıma çarptı. Daha sonra elektrik direkleri ve bariyerlere vurarak, durdu. Ambulans geldi." 'KURTULMAM RABBİMİZİN MUCİZESİ'Kaçtığı anı hatırlamadığını belirten İsmail Özyıldız, "Nasıl kaçtığımı ben de bilmiyorum. Normalde tezcanlıyım ama o esnada nasıl düşündüm yola doğru atlamayı. Belki de Rabbim bana düşündürdü. Aracın o şekilde gelip de kaldırıma çıkacağını düşünebildim. Saniyeler belki de saliselerle kurtuldum, ama ayağımı kurtaramadım, servis aracı ayağıma vurdu. Öyle yapmasaydım beni betona sıkıştırabilirdi" diye konuştu.

Sürekli bu tür kazalar atlattığını ifade eden Özyıldız, "Böyle kazalar başıma biraz fazla geliyor. 2009 yılında iş kazası geçirdim. Ailem 'Bunlar hep seni mi buluyor?' diyor. Demek ki Rabbim bizi böyle sınıyor. Buna da çok şükür. Demek ki birilerinin duası sayesinde kurtulduk. Güvenlik kameralarını gördüm. Görünce de buradan kurtulmam Rabbimin mucizesi dedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA