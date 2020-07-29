DHA YURT BÜLTENİ-12 Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamışİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B.

Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in (27), 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı yakınındaki 7171 Sokak'ta meydana geldi. Servet B., bir süre önce ihtiyacı olduğunu belirten akrabası Yavuz Demir'e otomobilini emanet verdi. Otomobilin Yavuz Demir'de olduğu süre içerisinde, iddiaya göre, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan yaklaşık 500 lira trafik cezası yazıldı. Bunun üzerine Servet B., telefonla durumu anlattığı akrabası Demir'e cezanın otomobilin kendisinde olduğu süre içerisinde kesildiğini belirterek, parasını ödemesini istedi. İddiaya göre Demir, ceza parasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu evin önüne gitti. Gerginlik büyüyünce iki akraba, sokak ortasında kavga etti. Bu sırada, iddiaya göre Servet B., yanında getirdiği bıçakla Yavuz Demir'i yaraladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayı dulan Demir'in ağabeyi, olay yerine geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Servet B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Servet B. emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası Yavuz Demir'e bir süre önce otomobilini verdiğini ve bu süre içerisinde trafik cezası kesildiğini, bu parayı ödemesini istediğinde ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akrabası tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir, 27 Temmuz'da en mutlu günlerinden birini yaşadı. 1 yaşına basan oğlu Yusuf için doğum günü partisi düzenleyen Yavuz Demir'in, yakınlarıyla o mutlu anlarını görüntülediği görüntüler ortaya çıktı. Yanında eşi ve çocuğuyla oldukça keyifli görünen Yavuz Demir'in bu görüntüleri, yakınlarına hatıra kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğum günü kutlaması

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

Olay, geçen pazar günü Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehriban Batır'a ait 'Cesur' isimli köpek, henüz bilinmeyen nedenle Emekli Albay Gökçe B. tarafından tüfekle 4 el ateş edilerek, vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Gökçe B.'nin bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi.

Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından başka bir bahçeye gömülerek, köpeğe mezar yapıldı. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Öte yandan Emekli Albay Gökçe B.'nin 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Şehriban Batır ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA