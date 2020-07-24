DHA YURT BÜLTENİ - 12 Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdüİZMİR'in Bayındır ilçesinde, Mehmet Emin Ü. (25) tartıştığı, halasının oğlu Ahmet Uğur'u (26) bıçakla öldürdü.

Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdü

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Mehmet Emin Ü. (25) tartıştığı, halasının oğlu Ahmet Uğur'u (26) bıçakla öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayındır'ın Yeşiova mahallesinde yaşayan Mehmet Emin Ü. ile Çırpı mahallesinde yaşan kendisi gibi tarım işçisi ve bekar olan halasının oğlu Ahmet Uğur arasında, iddiaya göre, dün sat 23.50 sıralarında, telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aslen Şırnaklı olan ikili kırsal Yeşilova Mahallesi, Azman Koyu mevkiinde buluştu. Tartışma burada yeniden alevlenip, kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında, Mehmet Emin Ü., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Uğur'u karnından beş bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Uğur, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Emin Ü., olay yerine geldiği motosikletine binip, kaçtı. Uğur'un cesedi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün, bugün saat 00.30 sıralarında, Tire-Torbalı karayolu Eskioba mahallesi Millikuyu mevkiinde olduğunu tespit edip, yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki bir biber tarlasında toprağa gömülü olarak bulundu. Şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün kaçarken bıçağı buraya gömdüğünü anlaşıldı. Kendisini yakalayan jandarmalara verdiği ilk ifadesinde Uğur'u ailesi hakkında dedikodu yaptığı için tartışıp., öldürdüğünü söylediği öğrenilen Mehmet Emin Ü., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Faruk ÇARK/ BAYINDIR (İzmir),

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Emekli astsubayın eşi ölü bulundu

ANTALYA'da emekli astsubay Cemal A.'nın (50) eşi Sedef A. (48), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli astsubay Cemal A.'nın eşi Sedef A., eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde yakınları tarafından bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bipolar rahatsızlığı olduğu belirtilen Sedef A.'nın cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, iki çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

- Olay yerinde bulunan polisten görüntüSağlık ekiplerinden görüntüApartmandan genel görüntüPolis araçlarından genel görüntü

Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Tokat'ta Ayasofya için tatlı ikramı

TOKAT'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara tatlı ikramı edildi.

Kentte, Ali Paşa Cami'de kurulan stantta cuma namazı sonrası tatlı ikramı yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ismini alan ibadethanede 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı sevinci insanlarla paylaşıldı. Namaz sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan stantlardan vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Arif Hakkoz, "Ayasofya'nın açılışı şerifine 81 ilde düzenlemiş olduğu camilerimizde cuma nazmazı sonrasında tatlı dağıtımı gerçekleştirdik. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA