DHA YURT BÜLTENİ - 12 Isparta'da orman yangınıISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'da orman yangını

ISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'da Yenişarbademli İlçesinde yakın olan Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10.45'te orman yangını meydana geldi. Yangın 2 Uçak, 5 Helikopter 28 Arazöz ve 3 Dozer müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu

MERSİN'de PKK/KCK/YPG terörü örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 2 örgüt yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda, Suriye'de örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan 2 örgüt üyesinin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi. Teröristlerin kaldığı adresleri belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile operasyon düzenledi.

Terör örgütü üyelerinin yakalandığı evde yapılana aramada örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken incelenmek üzere el konulmuştur.

Yakalanan 2 terör örgütü üyesi gözaltına alınırken, operasyonla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA