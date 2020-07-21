DHA YURT BÜLTENİ - 12 SIĞACIK'TA ORMAN YANGINIİZMİR'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

SIĞACIK'TA ORMAN YANGINI

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer 35 orman işçisi ile müdahale etti. Yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: İZMİR

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ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ'NDE KORKUTAN YANGIN

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Devlet Hastanesi'nin morg bölümünün çatısında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları kendilerini dışarı atarken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ali Bayrak (46) yakalanarak, tutuklandı.

Manavgat'ta bir ortaokulda öğretmenlik yapan Mustafa Ali Bayrak, 2016 yılının Ağustos ayında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ali Bayrak, 16 Ağustos 2016'da sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Mustafa Ali Bayrak hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Ali Bayrak dava devam ederken 28 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Ali Bayrak'a 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Mustafa Ali Bayrak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan Mustafa Ali Bayrak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA