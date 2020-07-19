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Sokak ortasında çocuğunu dövdü, şikayet üzerine karakola götürüldü ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı sokakta 4 yaşındaki çocuğunu dövdüğü iddia edilen Nazan S., çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
19.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:29

Sokak ortasında çocuğunu dövdü, şikayet üzerine karakola götürüldü

 

ESKİŞEHİR'de trafiğe kapalı sokakta 4 yaşındaki çocuğunu dövdüğü iddia edilen Nazan S., çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eskişehir'de oturan Nazan S., oğluyla İstiklal Mahallesi'nde trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde dolaştı. Bir süre sonra iddiaya göre elinden tuttuğu oğlunu tokat atarak birkaç kez dövdü. Çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi üzerine kalabalık toplandı. Çevredekiler polisi arayıp annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü söyleyerek ihbar etti. Gelen Asayiş Şubesi ekipleri anne ve çocuğunu kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Oğluyla bir markete giren anne Nazan S., oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmedi.Nazan S.'nin sokak ortasında çocuğunu defalarca vurarak dövdüğünü söyleyen ve anneden şikayetçi olan Ezgi Akkoyun, "Köprübaşı mevkiinde yolun karşısında yürürken, çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Annesini kaybettiğini düşündük. Çocuğu kucakladığım anda annenin karşıda yürüdüğünü ve oğlunu hiç umursamadığını gördüm. Böyle umursamaz şekilde yürümeye devam etti. Sonra geri geldi, çocuğuna yanımızda bir tokat attı. Bu sağlıklı bir annenin yapacağı hareket değildir. Çocuğu ağladığında, kucağa alınır ve bağrına basar. Herkes müdahale etmeye çalıştığı sırada çocuğunu tekrar kolundan sürükleyerek çekmeye çalıştı ve ağlamasın diye ağzını kapattı. Bu kadının asla akıl sağlığı yerinde değil. Çocuk gelişimi mezunuyum, çocuğun sağlıklı bir psikolojisi de olmadığı belli. Şikayetçi olacağım, gören herkes de olmalıö dedi.

Asayiş Şubesi ekiplerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri caddeye geldi. Yapılan kimlik tespitinin ardından anne Nazan S. ve oğlu işlemleri için Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Şikayetçi olan Ezgi Akkoyun da şikayeti ve ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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