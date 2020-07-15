DHA YURT BÜLTENİ - 12 27 yaşında kalp krizinden ölen avukat toprağa verildiBakırköy Adalet Sarayı'nda sanık yakınları tarafından 5 ay önce darp edilmesiyle gündeme gelen ve 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avukat Aybars Adıgüzel (27), Bursa'da toprağa verildi.

27 yaşında kalp krizinden ölen avukat toprağa verildi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda sanık yakınları tarafından 5 ay önce darp edilmesiyle gündeme gelen ve 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avukat Aybars Adıgüzel (27), Bursa'da toprağa verildi.

Avukat Aybars Adıgüzel, geçen 14 Şubat günü gittiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve bu anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Adıgüzel, geçen pazartesi akşamı ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi olan avukat Aybars Adıgüzel'in cenazesi bu sabah memleketi Bursa'ya getirildi. Adıgüzel, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hürriyet Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA