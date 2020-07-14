DHA YURT BÜLTENİ - 12 Şehit babasını üniforması ile uğurladıESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit babasını üniforması ile uğurladı

ESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit polisin oğlu Doğukan, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.

Kaza, geçen 12 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Eskişehir-Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 28 yıllık polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen şehit polis memuru için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gönderildi.

Kuloğlu'nun naaşı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Muslihiddin Cami'ine getirildi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak musalla taşına konuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri nedeniyle cami avlusu ve dışı dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törene şehit polisin oğlu Doğukan Kuloğlu, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.'GÖREV AŞKIYLA YANIP, TUTUŞUYORDU'Gözyaşlarına hakim olamayan şehit eşi Filiz Kuloğlu, kendisine başsağlığı dileyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, "Görev aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Herkesten önce mesaisine başlardı. Bizleri şereflendirmek ve onurlandırmak için şehit oldu" dedi.Törene, Aktaş'ın yanı sıra, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğlen kılınan namazın ardından Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şehidin naaşının cenaze aracından merasim birliği tarafından omuzlara alınması-Şehidin eşi Filiz Kuloğlu ve oğlu Doğukan'ın birlikte görüntüsü-Şehidin cenazesinden görüntü-Şehidin eşi Filiz Kuloğlu'nun konuşması-Cenaze namazının kılınışı-Şehidin naaşının omuzlarda cenaze aracına taşınması-Cenaze aracının hareket etmesi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı (1)

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİŞIRNAK

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Çorum'da 1 köy karantinaya alındı

ÇORUM'da, Alaca ilçesine bağlı 60 nüfuslu Haydar köyü, şehir dışından gelen bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alındı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi. İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar ve hasat dönemi dolayısıyla biçerdöver operatörleri dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor.Haydar köyü muhtarı Kemal Erdoğan, kent dışından gelen bir kişinin ilçedeki ziyaretinin ardından köyün karantinaya alındığını belirterek, "Köyümüze gelen misafirin koronavirüs testi pozitif çıkınca burada görüştüğü kişiler tespit edildi. Daha sonra da tüm köy karantinaya alındı. Testler yapıldı ancak sonuçları henüz gelmedi. Herkes dikkatli davranıyor. Özellikle sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini istedik. Ev ziyaretlerini askıya aldılar. Zorunlu olmadığı sürece kimsenin evinden çıkmamasını istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köyden görünüm-Jandarma ekipleri-Muhtar ve köylüler röp.Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası

Bursa'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün Anıl T. (30) olduğu belirlendi. Anıl T.'ye 4 suçtan toplam 840 liralık para cezası kesildi. Bursa- Ankara yolunda, İnegöl yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi. 6 Temmuz'da ortaya çıkan görüntüler üzerinden araştırma yapan polis ekipleri, sürücünün Anıl T. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Anıl T., yeni Yalova yolu İstanbul yönündeki otomobil parçaları satılan iş yerinden çıkarken yakalandı. Anıl T.'ye 'aracı tescil ettirmeden kara yoluna çıkarmak', 'yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak', 'kask takmamak' ve 'araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak' suçlarından toplam 840 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Anıl T.'nin sürücü belgesi, psikotekniğe sevk edilmek üzere geçici olarak geri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Sürücünün motosiklete yatarak kullanmasından görüntü

Haber: Gürkan DURAL(Bursa)

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Antalya'daki sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, dün gece yapılan sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde kalabalık, halay çekti. Kepez ilçesinin Yeni Emek ve Şafak mahallelerinde, dün gece 2 sokak düğünü yapıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülere göre, düğünlerde sosyal mesafenin hiç sayıldığı dikkat çekti. Maske takmayan kalabalığın, yan yana halay çektiği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan düğünlerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİki mahalledeki düğünlerdenHalay çekenlerin cep telefonu görüntüleri

Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA,

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Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin MERSİN'de bir lisenin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) babası Kahraman Şahin, oğlunun bir vatan hizmeti verirken hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu belirterek, "O hayatı boyunca milleti için çalıştı. İsminin bir okula verilmesini istiyorum" dedi.Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin ailesi ise oğullarının vatana ve millete hizmet ederken öldüğü için şehit olduğunu bundan dolayı oturdukları mahallenin girişine büyük bir Türk bayrağı astıklarını belirtti. Baba Kahraman Şahin, oğlunun acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini onun vatanına hizmet verirken ölmesinin kendilerini gururlandığını söyledi. 'İSMİNİ GÖRÜRSEK MUTLU OLURUZ'Oğlunun 16 yıl boyunca eğitim sektöründe devlete ve millete hizmet ettiğini belirten Kahraman Şahin, evladını hamallık yaparak büyüttüğünü ve onu kaybettiği için derin üzüntü yaşadığını kaydetti. Oğlu Ramazan'ın hafta sonu dinlemeden neredeyse her gün çalıştığını dile getiren Şahin, "Vatan sevdalısıydı. Dezenfektan üretirken öldü. Milletini virüsten korumak adına çalışıyordu. Milli Eğitim Bakanımız da geldi ziyaretimize. Oğlumun görev başında öldüğünü ve vatana hizmet ettiğini söyledi. Biz oğlumun adının bir okulda yaşatılmasını istiyoruz. O bu ülkeyi çok seviyordu. Onun ismini bir okulda görürsek mutlu oluruz. Gurur duyuyorum onunla" diye konuştu.

Anne Tahide Şahin ise oğlunun patlamada yanarak yaralandığını öğrenince kendisinin de içinin yandığını ve onu çok özlediğini belirtti.

Kaynak: DHA