DHA YURT BÜLTENİ - 12 Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor(5)GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak ifadeleri alınan fabrika müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor(5) GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak ifadeleri alınan fabrika müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi'ne getirildi. 3 kişi buradan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaynak: DHA