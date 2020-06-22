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DHA YURT BÜLTENİ-12

İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 ev karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-12
22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:09

İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı

 

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 ev karantinaya alındı.

İslahiye'ye bağlı Yesemek ve Ortaklı Mahallesi'nde, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan filyasyon ekiplerince 2 kişinin temaslı olduğu 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 evin tespiti yapıldı. İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yesemek ve Ortaklı mahallelerinde 17 evde 14 gün süreyle karantina uygulaması baştıldı. jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alınan evlerde belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışması yaptı. Evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yesemek ve  Ortaklı MahalleleriJandarmanın çalışmasıİlaçlama ve dezenfekte çalışması-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:  Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA

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KADER AKBABA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (5)

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22), bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Dudaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akbaba'nın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman, nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi. Baba Akbaba ise, "Çok sağ olun Cumhurbaşkanım, ilgili bakanlarımızın hepsi yanımızda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba Akbaba'ya başsağlığı mesajı

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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FETÖ şüphelisi emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı 

EDİRNE'de, FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri yakınlarında askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na askerler Yunanistan sınırında 1'inci askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri yakınlarında kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelinin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Ali Can ZERAY-EDİRNE,

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Keşan'da, çocuğuyla selfie çeken kadın heykeline zarar verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenleme çalışmaları kapsamında Kunduracılar Çarşısı'na konulan heykele zarar verildi.

Keşan Belediyesi tarafından Büyük Cami mahallesinde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nda yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldı. Düzenleme çalışmaları kapsamında çarşıya çeşitli heykeller konuldu. Kucağında çocuğuyla selfie çeken kadın heykelinin elinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerinden söküldü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiği görerek, tepki gösterdi.

Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına konulan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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