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20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyonOSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvan sever bir vatandaş tarafından son ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
13.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:24

20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvan sever bir vatandaş tarafından son ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.

Kadirli'de yaşayan Selda Çığşar, organize sanayi bölgesinde yaklaşık 20 santimlik açık yarası olan ve sekerek yürümeye çalışan köpeği gördü. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçen Çığşar, köpeğin merkeze getirdi. Araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpek ameliyata alındı.  3 saat süren operasyonda sol ön bacağında 20 santimlik açık yara 25 dikiş atılarak kapatıldı.  Laçinbala, "Ayrıca scapula kemiğinden küçük bir parça kırılmıştı, kemik dokuyu aldık. Bölgeyi  temizledik ve deri bütünlüğünü ancak 25 dikişle tamamlayabildik. Ayrıca göbek fıtığı tespit edilen anne köpek bir de fıtık operasyonuna alındı. 10 dikişte fıtık ameliyatı sonrası atıldı" dedi.  Köpek, tedavisinin ardından doğal yaşama bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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