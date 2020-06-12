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Eskişehir Dede Korkut Parkı'nda 5 bin kişi cuma namazı kıldıESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yer alan Dede Korkut Parkı'nda yaklaşık 5 bin kişi toplu halde Cuma namazı kıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
12.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:35

Eskişehir Dede Korkut Parkı'nda 5 bin kişi cuma namazı kıldı

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yer alan Dede Korkut Parkı'nda yaklaşık 5 bin kişi toplu halde Cuma namazı kıldı. Namazdan önce etkili olan sağanak yağış, namaz vaktinde yerini güneşli havaya bırakırken, kalabalık şeffaf yağmurluklar giydi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'de, valilik ve müftülüğün belirlediği cami avluları, parklar, semt pazarları ile futbol sahalarından oluşan toplam 466 noktada, cuma namazı kılındı. Valiliğin belirlediği alanlardan biri olan Odunpazarı ilçesindeki Sümer Mahallesi Dede Korkut Parkı'ndaki Cuma namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Namaz öncesinde yağan yağmur rağmen, toplanan kalabalık parkı terk etmedi. Namaz vakti duran yağmur, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Namaza gelenler yağmurun yeniden başlama ihtimaliyle şeffaf yağmurluklar giydi. Cuma namazı heyeti görevlileri, safları ve sırayı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii imamı Eşref Yıldırım eşliğinde namaz kıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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