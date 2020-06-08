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10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor DİYARBAKIR-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi.

DHA YURT BÜLTENİ-12
08.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:08

10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor

 DİYARBAKIR-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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