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İslahiye'de halka tatlıya yoğun talepGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tatlıcılar en çok talep gelen halka tatlısı siparişlerine yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
26.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:49

İslahiye'de halka tatlıya yoğun talep

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tatlıcılar en çok talep gelen halka tatlısı siparişlerine yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarında işyerlerinde çalışmayı sürdüren tatlıcılara, vatandaşlardan en çok halka tatlı siparişi geliyor. Gün boyu taze olarak ürettikleri tatlıları, sipariş verilen adrese taşıyan tatlıcılar gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında satışlarının arttığını anlatan tatlıcılardan İbrahim Çayır, "Satışlarımız bu dönemde 3 katına çıktı. Normal günlerde 100 kilo tatlı yaparken, şimdi 300 kilo satıyoruz. Telefon ile gelen siparişleri taze ve sıcak şekilde evlere ulaştırıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kent merkeziHalka tatlı imalatıMurat Kaya ile röpKiloluk halka tatlı imalatıİbrahim Çayı ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

UŞAK Hayvanseverler Derneği üyeleri, Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Valilik'ten aldıkları izinle her gün 2 saat süreyle sokak hayvanlarını besledi.Ramazan Bayram'ında salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen, Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, Uşak Hayvanseverler Derneği üyeleri harekete geçti. Uşak Valiliği'nden kısıtlama boyunca izin alan Uşak Hayvanseverler Derneği üyelerine, Uşak Karayolları Müdürlüğü'de destek verdi. Yurtdışındaki bir hayvanseverin de desteğiyle alınan 175 kilo tavuk, 100 kilo makarna, 30 kilo şehriye, 250 ekmek, Uşak Karayolları Müdürlüğü'nün yemekhanesinde pişirilerek, gönüllüler tarafından kovalara doldurulup, sokak hayvanlarına dağıtıldı. Günlük olarak çizelge oluşturan hayvanseverler, kendi araçlarıyla Uşak'a dağılıp sokak hayvanlarının yaşadığı noktaları gezerek yemek ve sularını bırakırken, bir yandan da sağlıklı şartlarda barınıp, barınamadıklarını kontrol etti.Bu süreçte Valilik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kendilerine destek verdiklerini belirten Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcı, "Öncelikle sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenir öğrenmez, Doğa Koruma Milli Parklarla ve Valiliğimizle irtibaya geçtik. İki kurumumuzda gereken duyarlılığı göstererek bu süreçte hem sahipli hem sahipsiz hayvanların idaresi konusunda yapabileceklerimizi hep beraber konuşup planladık. Ardından bu kapsamda gönüllü arkadaşlarımıza kart dağıtıldı. Arkadaşlarımın hepsinin izin kağıtları ile16.00 ile 18.00 arası kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, sokak hayvanlarını besleyebildi" dedi.Avcı, sadece Uşak şehir merkezi değil ilçelerde de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besleyen arkadaşlarının olduğunu da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tavuk ve makarnaların pişirilmesinden görüntü-Pişirilen yemeklerin kovalara doldurulmasından görüntü-Yemek kovalarının araçlara taşınıp, dağıtılmasından görüntü-Hayvan severlerin araçlarıyla çıkışından görüntü-Uşak Hayvanseverler Derneği Başkanı Nebahat Avcı ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Bahçede bayramlaşıp, türkü söyleyerek çay topladılar

ARTVİN'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, çay bahçelerinden makas sesleri yükseldi. Çay hasadı yapan üreticiler bahçede bayramlaşıp, hem çay topladı hem de türkü söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. Bu kapsamda Artvin'de bayramın ve kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim oldu. Ancak kısıtlamadan muaf olan çay üreticileri, bahçede hasada devam etti. Borçka ilçesindeki üreticiler de, önce bahçede bayramlaştı ardından da hem çay topladı hem de türkü söyledi. Bayramı çay toplayarak geçirdiklerini ifade eden üreteciler, cadde ve sokakların boş ancak çay bahçelerinin cıvıl cıvıl olduğunu belirterek, herkesin çayını topladığını söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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