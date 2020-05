DHA YURT BÜLTENİ - 12 Antalya'da orman yangınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Ekipler, dağlık bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi ile Finike'ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. 3 arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Bu sırada Demre'ye bağlı Çağman ve Belören mahalleleriyle Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık bölgedeki kızılçam ve makilik alanda yeni yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile Kaş ve çevre orman işletme müdürlükleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 arazözle müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin dağlık ve ulaşımın olmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Yangın bölgesindeki dumanların görüntüsüHelikopterden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

=========================

Kimliğini polise bırakıp kaçtı, apartman bahçesinde saklanırken yakalandı

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında, iki arkadaşı ile gezintiye çıktığı otomobilin polis tarafından durdurulup, kimlik kontrolü yapılacağı sırada araçtan inip, kaçan Harun Can G., saklandığı apartmanın bahçesinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Harun Can G. ile beraberindeki iki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.Kororavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstiklal Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, İbrahim Soner N.'nin kullandığı 20 BR 735 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, durdurulan otomobildeki 3 kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Otomobilde arka koltukta oturan ve kimliğini görevli polis memuruna veren Harun Can G. daha sonra, birden kapıyı açıp, yaya olarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan ve izini kaybettiren Harun Can G.'nin yakalanması için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Harun Can G.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.Otomobilde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Soner N. ve Filiz C. de polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar da balkona çıkıp yaşanan olayı merak izledi.Harun Can G., Soner G. ve Filiz C.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis ekiplerinin çevrede arama yapması-Gözaltına alınan kişilerden görüntü-Otomobilde arama yapılması-Otomobilden çıkan pompalı tüfekten görüntü-Apartmanlardan olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=========================

Sakarya'da bayramda denetimler devam etti

SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya'da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan araçlar tek tek durdurularak araçlarda bulunanların evrakları kontrol ediliyor. Vatandaşların kısıtlamalara uyması nedeniyle hem TEM Otoyolu hem de D-100 Karayolu boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların şehre girmeleri ve çıkmalarına izin veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: D-100 uygulama noktası detay Araçların durdurulması TEM Otoyolu detay Polis ekiplerinin çalışması Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

==========================

Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor

RAMAZAN Bayramı boyunca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen kısıtlamaya rağmen Çukurova'da tarım işçileri bayramın ikinci gününde de tarlalarda üretime devam ediyor.Koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermesinin ardından tedbir kapsamında birçok sektörün faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine rağmen tarım sektöründe işleyiş devam ediyor. Bereketli tarım arazilerine sahip Çukurova'da tarım işçileri kısıtlama günlerinde de çalışmayı sürdürüyor. Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki patates tarlalarında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kısıtlamaya rağmen gece saatlerinden itibaren hasada başlayan işçiler gün boyu çalışarak üretim ağına katkı sunuyor. Kısıtlama günlerin çalışmalarına izin verildiği için mutlu olduklarını belirten tarım işçileri hem ekonomik kayıp yaşamadıklarını hem de üretim ağına kesintisiz katkı verdiklerini söyledi.'SONUNA KADAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Yıllardır tarım işçisi olarak çalıştığını kaydeden Cansu Hanter (31), üretimde yoğunluğun devam ettiğini ve tarım işçilerinin kısıtlama kapsamında olmamasından dolayı bayramda da üretimi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Gece 03.00'ten itibaren hasada başladıklarını söyleyen Hanter, "Öğleden sonra işimiz bitiyor evlerimize gidip dinleniyoruz. Bu ülkede tarım sektörü önemli. Biz de bundan dolayı sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaktan da çok memnununuzö diye konuştu.

Bayram öncesi 3 gün izin yapıp dinlendiklerini söyleyen tarım işçisi Mutlu Güçlü (25), "Şimdi üretme ve ekonomiye katkı sunma vakti. Üretimin devam etmesi birlik beraberlik duygularını da geliştiriyor. Niğde'den çıkıp Adana'ya geldik. Bölgedeki birçok kente gidip çalışmaya devam ediyoruzö dedi.

Kaynak: DHA