DHA YURT BÜLTENİ - 12 Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı KAYSERİ'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Kentte faaliyet gösteren kargo firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.

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KAYSERİ, -

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Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürprizi

SİVAS'ta kamyon ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin bagajında bulunan buzağı olayı yara almadan atlattı. Veterinere götürülmek istendiği öğrenilen buzağı başka bir araca alındı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, kent merkezinde Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikrettin Karatepe yönetimindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonet ile İsmail Morgül'ün kullandığı 58 AAG 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Morgül ile araçta bulunan Meryem(20) ve Gülşen Morgül(14) yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan sürücü İsmail Morgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meryem ve Gülşen Morgül ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAGAJ AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan otomobilin bagajında ise bir buzağının bulunması dikkat çekti. İsmail Morgül'ün merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde rahatsızlanan buzağısını kent merkezinde veteriner kontrolüne götürülürken kazanın yaşandığı anlaşıldı. Aracın bagajında bulunan ve kazayı zarar görmeden atlatan sevimli hayvanın etrafa şaşkın bakışları dikkat çekti. Kaza yerindeki vatandaşlar, buzağı ile yakından ilgilenerek su verdi. Daha sonra ise kaza yerine gelen Morgül'un yakınları, buzağıyı hasar gören araçtan alarak başka bir otomobilin bagajına koyarak köye götürdü.

Kaynak: DHA