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İzmir orman yangını söndürmeye hazırİZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda, yangın söndürme helikopteri ve yer ekiplerini denetledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
20.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:59

İzmir orman yangını söndürmeye hazır

İZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda, yangın söndürme helikopteri ve yer ekiplerini denetledi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarına hazır olduklarını belirtip, Ege Bölgesi'nin ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini söyledi.

İzmir'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlara karşı mücadele edecek yangın ekiplerinin personel ve ekipmanları ile ilgili son hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, başta koruyucu, giyim ve teçhizatlar olmak üzere kullandıkları arozözleri de tek tek gözden geçirdi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ""İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak çıkabilecek orman yangınlarına eksiksiz hazırız" dedi.

İHA'LAR 1 TEMMUZ'DA HAVALANACAK

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği proje kapsamında, Ege Bölgesi'nin ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini kaydetti.

Derince, "1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da kalkacak İHA'larla yangın gözetlemesi yapacağız. Bu konuda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğümüz'ün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile röp.

-Ekiplerin, arasözlerin ve teçhizatların kontrolünü yapmasından görüntü-Orman yangınlarında kullanılacak helikopterin havalanırken görüntüsü-Helikopter önünde çekilen anonslar-Helikopterin, yanan ağaçlık alanlara su dökme tatbikatının görüntüleri

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

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İzmir'de çöp tepkisi İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre belediye ekiplerinin iki gündür gelmemesi üzerine mahalledeki çöpler konteynerlerden sokaklara taştı. Belediyeye çağrıda bulunan mahalle halkı, çöplerin bir an önce alınmasını istedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hayatın hemen her alanında hijyenin ilk sırada yer aldığı bugünlerde, Konak ilçesinde biriken çöpler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. İddiaya göre Atilla Mahallesi'nde bulunan konteynerlerdeki çöpler, ekipler tarafından 2 gündür alınmadı. Çöpler, konteynerlerden sokaklara taştı. Mahallenin birçok noktası çöp içinde kalırken, bölge halkı ise koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde yaşanan olaya tepki gösterdi. Biriken çöpler sebebiyle sokak hayvanları ve sineklerin de arttığını söyleyen mahalleli, çöplerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde ortaya çıkan manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Erdem Demir (63), "Konak Belediyesi, iki gündür mahallemizden bihaber. Sokağın vaziyeti ortada. Hastalıktan çıkmaya hazırlanıyoruz ama burada yine hastalık kapacağız. Ne ekip geliyor ne çalışan geliyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Çöpler hem çok kötü kokuyor hem de hastalık yayıyor" ifadelerini kullandı.

'LEŞ GİBİ KOKUYOR'

Konak Belediyesi'nin bir an önce olaya el atması gerektiğini belirten Coşkun Urcan (58), "Çöpler çok kötü bir durumda. Hastalık hala başımızdayken bu durum kabul edilemez. Belediye sanırım çalışmıyor. Bütün her yerde çöpler yığılı bir şekilde duruyor. Mahalleye adeta mikrop yayılıyor. Bunların yanı sıra her yer sinek doldu. Bunu temizlemek belediyenin işi. O yüzden bir an önce gerekeni yapsınlar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hakan Tosun (38), kötü koku sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade etti. Tosun, "Zaten hastalıkla savaşırken mahallemiz pislik içinde. Belediyemiz nerede? Çöpler böyle olursa hastalık daha çok yayılır. Bizim kültürümüzde temizlik ilk sırada gelir. Hani nerede temizlik? Belediyeden hizmet alamıyoruz. Leş gibi kokuyor. Kimse evlerinde çöp kokusundan balkon, pencere açamıyor. Lütfen kanayan bu yaraya çare bulun" diye konuştu.

'NEREDEN GELİYOR ÇÖP KAMYONU?'

Belediyeyi defalarca aradığını ancak çöplerin buna rağmen alınmadığını belirten Ali Yanış (62), "Dün akşamdan bu yana belediyeyi arıyorum. Bana 'çöp arabası çıktı' cevabını veriyorlar. Hala çöp kamyonu gelecek diye bekliyoruz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Mahalle olduğu gibi çöp içinde. Bu arabalar nereden geliyor? Dün akşamdan beri bir türlü gelemedi" diye konuştu.

Mahalleli Selami Özden (38) ise, "Doğrusunu söylemek gerekirse belediye işini yapmıyor. Bu insanlara yazık değil mi? Bu çöpler, başlı başına bir hastalık. Kimse kokudan dolayı pencere açamıyor. Daha önce aradık ama kimse gelmedi. Bunun adı rezillik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mahalleli röportaj-Çöplerden görüntü-Mahalleden görüntü-Mahalle sakinlerinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü (YENİDEN)

ELAZIĞ'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut (8), ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyada 20 bin lira topladı. Parayla ihtiyaç sahipleri için gıda alıp, faturalarını ödeyen Ömer, her kesimin taktirini kazandı.Elazığ'da yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı. Okulda arkadaşları ile yakınlarının da destek verdiği kampanya kısa sürede büyüdü. Bugüne kadar 20 bin lira toplayan Ömer, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına izin verilen günde yakınlarıyla birlikte market ve kasaba giderek alışverişi yaptı. Ardından da aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıp, faturalarını ödedi. Ömer, davranışıyla her kesimin taktir topladı.'HER ŞEY OYUN KONSULU ALMA DÜŞÜNCESİYLE BAŞLADI'Ömer Karabulut, "İhtiyaç sahibi aileleri görünce çok üzüldüm. Oyun konsolu almak için biriktiğim parayı onlara vermek istedim. Okulum ile akrabalarımdan para topladım. 100 lira ile başladım. Bugüne kadar 20 bin lira topladım. Parayla ailelerin ihtiyacını karşılarken, çocukları için oyuncak ve dondurma alıyorum. Herkesin bu kampanyaya destek olmasını istiyorum" dedi.  'KÜÇÜK ÖMER, BÜYÜK YÜREĞİ İLE BU İŞİ BAŞLATTI'Ömer Karabulut'un öğretmeni Nurettin Beyoğlu ise kampanyayı duyduğunda gurur duyduğunu ifade ederek, "Herkes buna cesaret edemez. Küçük Ömer, büyük yüreği ile bu işi başlattı. Bu durumda, aileden ve okuldan aldığı eğitim rol oynuyor. Ailesine teşekkür ediyorum, böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Herkes Ömer olabilir, bu kampanyaya destek olabilir" diye konuştu. 'MÜLTECİ VE DEPREMZEDE AİLELERE DESTEK OLUNDU'Hala Dilek Karabulut Yıldırım da yeğeninin başlattığı kampanya ile depremzede ve mültecilere destek sağlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kampanyayı harçlıklarıyla, 100 lira ile başlattı. Ailemizin, çevremizin ve okulun desteği ile 20 bin lirayı aştık. Ömer bu düşünceyi önce depremzede ve mülteci aileleri, ziyaret ederek başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdık. Bu arada ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik ve doğalgaz faturalarına destek olduk ve olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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