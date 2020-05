DHA YURT BÜLTENİ - 12 Bakan Soylu: ya olacağız, ya öleceğiz (2)CUDİ'DE KULELERİ HAVADAN İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İHA Taktik Merkezi açılışının ardından helikopterle Cudi Dağı'ndaki güvenlik kulelerinde incelemelerde buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İHA Taktik Merkezi açılışının ardından helikopterle Cudi Dağı'ndaki güvenlik kulelerinde incelemelerde buldu. Bakan Soylu'nun helikopteri, inşaatı tamamlanan Hacı Araş kulesinin bulunduğu alana iniş yaptı. Bakan Soyu burada inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alarak, askerlerle sohbet etti. Bakan Soylu, ardından 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Helikopter ile havadan incelemeHacı Aras Güvenlik kulesinde incelemeGenel ve detay görüntüler

ŞIRNAK

13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı

SİNOP'un Durağan ilçesinde, 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.'ye, cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı. Gözaltına alınan baba, tutuklandı. Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu'nda koruma altına alınan Ö.N.T.'nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.'den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu.

SİNOP

İnci kefalinin görsel şölenini salgın nedeniyle izleyen olmadı

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendinde balıkların engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabasını, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle izleyen olmadı.Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Van'ın Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabasını, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle izleyen olmadı.

Sıddık İşleyen, her yıl yüzlerce vatandaşın balıkların göçünü izlemek için balık bendine geldiğini, ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Her yıl bu mevsimlerde uçan balıkların göçünü izlemeye geliyorum. Bu yıl ilk kez geldim ve bugün onların göçüne şehit oldum. Martılar ve balıkların çekişmesi tam bir görsel şölen diyebilirim. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında balık bendi alanına girmek yasaklanmış. Umarım en kısa zamanda bu salgın biter ve balıkların kutsal yolculuğuna hep beraber şahit oluruz. Bu bağlamda balıkları koruma altına alarak kaçak avcılığın önüne geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi.

Balık bendinden genel görüntü-Balıkların engelleri zıplayarak aşmasından detaylar -Balıkların su altı görüntüleri-Martıların balıkları avlama çabası-Görsel şöleni izlemeye gelen Sıddık İşleyen ile röportaj-Genel ve detaylar

ERCİŞ(Van)

Koronavirüs vakaları görülen köydeki pazarcılar tezgah açmadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 4 kişi, hastanede tedaviye alındı. Ailenin temasta bulunduğu belirlenen 20 kişi evlerinde karantina altına alındı. Köydeki sebze ve meyve üreticileri tedbir amacıyla bugün Keşan'da kurulan halk pazarında tezgah açmadı. Pazarcıların mağdur olmamaları için ürünlerinin Keşan Belediyesi tarafından satın alınacağı bildirildi.Keşan'a bağlı Kadıköy'de yaşayan ve bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan M.Ş. (49) ile eşi, annesi ve kız kardeşi, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aynı aileden 4 kişi, koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Ailenin temasta bulunduğu köydeki 20 kişi, evlerinde karantina altına alındı. Kadıköy'de yaşayan sebze ve meyve üreticileri, tedbir amacıyla bugün Keşan'da kurulan halk pazarında tezgah açmadı. Pazar yerindeki 20 tezgah alanı boş kaldı. Alışveriş yapmak için pazara gelen bazı vatandaşlarda tezgahların kurulmadığını görerek, geri döndü. Pazarcıların mağdur olmamaları amacıyla ürünlerinin Keşan Belediyesi tarafından satın alınacağı bildirildi.'BİZ BİLE TEDİRGİN OLUYORUZ'Pazarcı Ahmet Usanmaz, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Kadıköy'den gelen üreticilerin bugün tezgah açmadıklarını belirterek, "Bugün tedbir amacıyla tezgah açmadılar. Belediye başkanımızda elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnsanların sağlığı önemli. Biz bile tedirgin oluyoruz. Zabıta ve polis, maske takmayan esnafa ceza kesiyor. İnşallah her şey kısa sürede yoluna girer" dedi.PAZACILARDAN CEZA TEPKİSİ

Öte yandan halk pazarında polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Maske takmadıkları belirlenen bazı pazarcılara tedbirlere uymamaktan 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Ceza yazılan pazarcılar, zabıta ekipleriyle tartıştı. Pazarcılar, su içmek ve yemek yemek dışında maskelerini çıkarmadıklarını söyleyerek, cezaların haksız yere yazıldığını iddia etti. Tartışma, polisin araya girmesiyle sonlandırıldı.

