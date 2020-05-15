DHA YURT BÜLTENİ - 12 HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (3)VEKİLLER GÖREVE BAŞLADI, MAKAMA CUMHURBAŞKANININ I ASILDIİçişleri Bakanlığı'nca, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali...

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (3)

VEKİLLER GÖREVE BAŞLADI, MAKAMA CUMHURBAŞKANININ I ASILDI

İçişleri Bakanlığı'nca, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik öğle saatlerinde belediyeye geldi. Vali Atik, görevine başlarken, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi asıldı.

Belediyenin, devletin ve halkın belediyesi olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, "Bugün itibariyle Siirt Belediye Başkanlığı görevime başlamış bulunmaktayım. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun, Valiliğimizde bugüne kadar uygulamış olduğumuz vatandaş odaklı yönetim ve hizmet anlayışını, belediye teşkilatımızda da devam ettireceğiz. Belediyemiz devletin belediyesidir. Belediyemizin hizmetlerini halk ile buluşturup inşallah sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.Öte yandan görevlerinden alınan aynı partili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın yerine de Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç da görevlerine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Siirt Belediye binasıAlınan güvenlik önlemleriValinin makam aracı ile gelişiValinin Belediye binasında açıklamasıBelediye Başkanlığı Makamına oturan ValiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resminin asılmasıGenel ve detay

Haber ve Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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HDP önündeki eylemde 256'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 256'ncı gününde de sürdürdü. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "256 gündür burada evlat nöbetindeyiz. Değil 256 gün, 256 yıl da geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında, "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıktıktan sonra kaybolan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "256 gündür burada evlat nöbetindeyiz. Değil 256 gün, 256 yıl da geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.Oğlunu çok özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini belirten Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"256 gündür burada oturuyorum, oturmaya da devam edeceğim. Çocuğumu almadan 256 sene de geçse burada beklemeye devam edeceğim. HDP bunu böyle bilsin. Düşünmesin, demesinler bunlar kalkıp evlerine gidecek. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bakın 256 gündür burada kapılarında bekliyoruz. Çocuklarımızı almış, götürmüş dağda ölüme terk etmiş. Herkes çoluk çocuğunun içinde bayramını yapıyor. Biz burada, çocuklarımız olmadığı için, kapılarında bayram yapıyoruz. Allah'tan korksunlar, ellerini vicdanlarına koysunlar, zaten onlardan vicdan beklemiyorum. Eğer Kürtleri savunsalardı bize bunu yapmazlardı. Çocuklarımızın kanı üstünden rant sağlıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: DHA