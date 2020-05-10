DHA YURT BÜLTENİ -12

Topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde doğada topladıkları mantarları yiyen aileden Nihan Demir (47), Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13), rahatsızlandı. 3 kişi yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA