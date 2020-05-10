DHA YURT BÜLTENİ -12
10.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:44
Topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde doğada topladıkları mantarları yiyen aileden Nihan Demir (47), Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13), rahatsızlandı. 3 kişi yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA