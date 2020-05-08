DHA YURT BÜLTENİ - 12

Sakarya'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralıSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servisten test için çıkan kamyon ile bir marketler zinciri kamyonu kavşakta çarpıştı.

Sakarya'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servisten test için çıkan kamyon ile bir marketler zinciri kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazada hasar gören kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza öğle saatlerinde, Arifiye İlçesi 1'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Şerafettin Yılmaz idaresindeki 34 BHE 917 plakalı kamyon ile yakınlarda bulunan bir yetkili serviste tamir gördükten sonra test için yola çıkan Ömer Yılmaz idaresindeki 21 AAG 020 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Şerafettin Yılmaz hasar gören araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Şerafettin Yılmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Yılmaz'ın kamyonu kullanmak için ehliyet sınıfının yetersiz olduğu öğrenilirken, sürücüye ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA