DHA YURT BÜLTENİ - 12

Ölümcül 'koca engerek'le oynayıp, doğaya saldılar HAKKARİ'nin Derecik İlçesi Anadağ köyü kırsalında koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı.

Ölümcül 'koca engerek'le oynayıp, doğaya saldılar

HAKKARİ'nin Derecik İlçesi Anadağ köyü kırsalında koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı. Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında ve Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik İlçesi'nde ölümcül zehriyle bilinen 'koca engerek' yılanı görüntülendi. İlçenin Anadağ köyü kırsalında gezinip, koyun otlatan Mervan Dinç, Mehmet Taş ve İnzar Tekin tarafından bulunan koca engerek, zarar verilmeden doğaya bırakıldı. Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

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Abdullah KAYA/DERECİK(Hakkari), -

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Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası

SİVAS'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'ya 2473 lira para cezası kesildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de 58 ile 28'inci sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Cem Özdemir yönetimindeki 34 AD 2335 plakalı kargo minibüsü ile Müslüm Kucu idaresindeki 44 KP 824 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kucu ile birlikte yanında bulunan Ümit Uyar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'nun ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kucu'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2473 lira para cezası kesildi. Aynı oranda bir cezanın da otomobilin ruhsat sahibine yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA