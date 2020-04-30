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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-12
30.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:45

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşandı. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Ömer N., korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerine çıkan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk, gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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