DHA YURT BÜLTENİ-12 Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiKIRIKKALE'de, yerel gazete dağıtan Murat Doğan (40), yolda bulduğu para dolu cüzdanı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti.

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

KIRIKKALE'de, yerel gazete dağıtan Murat Doğan (40), yolda bulduğu para dolu cüzdanı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti. Doğan, "Her insanın yapması gerektiğini yaptım" dedi.

Kentte yerel gazete dağıtıcısı Murat Doğan, sabah saatlerinde, Akşamsettin Mahallesi'nde yol kenarında, içinde para ile fatura ve yüzük olan cüzdanı buldu. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Doğan, cüzdanı bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Zabıtanın araştırması ile cüzdanın Havva Dolu'ya ait olduğu belirlendi. Doğan ve zabıta ekipleri, mahallede yaşayan Dolu'nun evine giderek, cüzdanı teslim etti. Murat Doğan, "Ben her insanın yapması gerektiğini yaptım" derken, Havva Dolu ise cüzdanı düşürdüğünü eve gelince fark ettiğini belirterek, Doğan ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

-Murat Doğan'ın zabıtaya gelmesi

-Görevlilerin tutanak tutması-Cüzdanın eve götürülmesi-Konuşmalar

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Yıldız (54), yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan isimleri öğrenilemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA