DHA YURT BÜLTENİ - 12 MALATYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DRONE DESTEĞİYLE DENETLENDİİçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da güne sessiz başlandı.

MALATYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DRONE DESTEĞİYLE DENETLENDİ

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da güne sessiz başlandı. Kent meydanı ve Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Polis ekipleri ise caddelerde görülen vatandaşları da uyarıp evlerine yönlendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında drone uçurdu. Ekipler, sokağa çıkan vatandaşları havadan görüntülediği takdirde para cezası uygulanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------Malatya'nın havadan görüntülerBoş cadde ve sokaklarPolis ekipleriDroneden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MB

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Taburcu edilen Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ülkelerine gidememeleri nedeniyle Karabük'te yurda yerleştirilen, hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine tedavi altına alınan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşı olmak üzere 1724 kişi, 26 Mart tarihinde otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalanlar geçen hafta ülkelerine gönderilirken, 12 Cezayir vatandaşı hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine tedaviye alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 14 günlük tedavi sürecinin ardından testleri negatif çıkan 12 Cezayir vatandaşı bugün taburcu edildi. Hastaneden çıkış yapan Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a havaalanına gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastaneden görüntüHastaneden çıkıp otobüse binmeleriOtobüsün hareket etmesiEl sallamaları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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YAŞLI KADININ EKMEĞİNİ POLİS ALIP VERDİ

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kahramanmaraş'taki fırınlarda uzun kuyruklar oluştu. Polis, sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uymaları, ekmeği aldıktan sonra da eve dönmeleri konusunda uyardı. Bu sırada bir binanın 3'üncü katında yaşayan yaşlı kadın, dışarı çıkamadığını belirterek, aşağıdaki polislerden yardım istedi. Hemen fırına giden polis memuru, bir süre sırada bekledikten sonra ekmeği alarak yaşlı kadının aşağıya sarkıttığı sepete bıraktı. Ekmeğini alan yaşlı kadın ise polise teşekkür etti.VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMAYA YASAĞI KARARINDAN MEMNUNÖte yandan fırında sıra bekleyen vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı uygulamasından memnun olduklarını söyledi. Ekmek almak için sokağa çıkanlardan Adil Korkmaz, yasak kararının hafta sonu alınmasının çok iyi olduğunu belirterek, "Çünkü millet bu güzel havada dışarı çıkardı. Onu önlemek için de çok yerinde bir karar oldu bence. Şu an ben de ekmek almak için sokağa çıktım ama bakanlık genelgesinde ekmek ve ilaç almanın serbest olduğunu söyledi" dedi.Koronavirüs nedeniyle fabrika kapanınca eşi ve çocuklarıyla evden dışarı çıkmadığını belirten Serkan Topal, sadece ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasının ardından insanların marketlere akın ettiğini belirten Topal, "Aniden oldu, 2 gün öncesinden söylenseydi herkes tedbirini alırdı. Bu zamana kadar iyi gidiyordu ve ben de zaten 15 gündür evden çıkmıyordum, akşam yine çıkmadım ama maalesef çıkan bilinçsiz vatandaşlarımız var" diye konuştu.Fırında sıra bekleyenlerden Veli Saçma da sokağa çıkma yasağı kararının çok doğru olduğunu belirterek "Geç kalınmış bir karar. Karar iyi oldu, inşallah sonuçları da güzel olur. Pazar akşamı göreceğiz sonuçları" dedi.ÇARŞI DEZENFEKTE EDİLİYORSık sık çarşıda kaldırımları yıkayıp solüsyonla dezenfekte eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan kaldırımlarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Aynı anda çarşının 4-5 noktasında görev yapan ekipler, önce deterjanla kaldırımları yıkıyor, ardından da özel solüsyonla dezenfekte ediyor. Yetkililer, 2 gün içerisinde çarşıyı tamamen dezenfekte etmeyi hedeflediklerini söyledi.BOŞ SOKAK VE CADDELER KGSY KAMERALARINI DA YANSIDIÖte yandan Kahramanmaraş'ın boş cadde ve sokaklar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kıbrıs Meydanı, Azerbaycan Bulvarı, Atatürk Meydanı gibi normal günlerde çok kalabalık olan yerler de şimdi hiç kimse yok.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisin sırada beklemesiEkmeği almasıEkmeği götürmesiSepete bırakmasıKadının sepeti çekmesiKadının polise teşekkür etmesiFırında sıra bekleyenlerPolisin sosyal mesafe uyarısı yapmasıAdil Korkmaz ile röp.Serkan Topal ile röp.Veli Saçma ile röp.Fırından detayKaldırımların dezenfekte edilmesiKGYS kameraları görüntüleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 829 MB

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ANTALYA'DA KALDIRIMLARA GECE PAZARI KURULDU

*- İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından Antalya'nın bazı mahallelerinde gece pazarı kuruldu.

*- Vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için bu pazarlara akın etti, sosyal mesafe kuralları, seçmeden al kuralları unutuldu.

Bakanlık akşam saatlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kararının açıklanmasıyla Antalya'nın Kuzeyyaka ve Teomanpaşa mahallelerinde kaldırıma sebze-meyve pazarı kuruldu.Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için kaldırıma kurulan tezgahlara akın etti. Yasak saatinin başlamasına saatler kala kurulan pazarda vatandaşlar telaş ve kargaşayı aynı anda yaşadı. Sosyal mesafe kuralları da unutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Kaldırıma kurulan sebze ve meyve tezgahlarıAğızları maskeli olanların alış veriş yapmasıBağıran pazarcılarSeçmece yapıp domates alanlar

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyor

ŞIRNAK'ta, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiyor.

Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan atölyede gönüllü çalışan kadınlar, maske üretimine başladı. İlçede görev yapan sağlık çalışanı, polis ve jandarma ekiplerinin kullanmaları için kadınlar, günde 500 maske üretiyor.

İlçe sakinleri için de maske üretimi yapacaklarını anlatan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerinin de davam ettiğini söyledi. Kaymakam Pendik, maske üretiminde gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA