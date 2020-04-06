DHA YURT BÜLTENİ-12 Rize'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyorİSTANBUL'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen Kazım Ersoy (60) yeniden evde gözlem altına alınırken, kaldığı apartman...

Rize'de karantina firarisinin kapısında, polis bekliyor

İSTANBUL'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen Kazım Ersoy (60) yeniden evde gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı. Ersoy'un kaldığı bina önünde polis ekibi de nöbete başladı. Balkona çıkan Kazım Ersoy, "Karantinadan kaçmadım" diyerek kendini savundu.

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan Kazım Ersoy tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Ersoy'un memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. Kazım Ersoy polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede kontrollerinin ardından evinde karantinaya tabi tutuldu. Ersoy'un kaldığı Sahil Mahallesi'ndeki Ersoy Apartmanı da karantinaya alındı. Polis ekipleri bina girişinde bekleyerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Balkondan bakan Kazım Ersoy sokağı seyretti, karantinadan kaçmadığını belirterek kendini savundu.

'17 GÜN KARANTİNADA KALMIŞTIK'

Kazım Ersoy'un oğlu Mertcan Ersoy, babasının İstanbul'da evde karantinada olduğunu belirterek "Bize 'evde kal, kendini izole et' diyerek eve gönderiyorlar. Rize'de bir mahkememiz vardı onun için geldik. Mahkemenin iptal olduğunu burada öğrendik ancak otobüs ve uçaklar da iptal edildiği için dönüş yapamadık, burada kaldık. Onun harici herhangi bir rahatsızlık olduğuna dair hiçbir şey yok. Hastaneden çıkalı 17 gün oldu, babamın hiçbir rahatsızlığı olmadı. 17 gündür dışarı çıkıp kimseye temas etmedik. Herhangi bir rahatsızlığımız da kesinlikle olmadı. Testtin negatif ya da pozitif olduğuna yönelik bize kesinlikle bilgi verilmedi. Eğer pozitif çıksaydı çoktan hastalanırdık. 17 gün oldu hastaneden çıkalı, herhangi bir belirti olmadı. Rize'ye kendi şahsi arabamızla geldik. Yolda kesinlikle sağlık kontrolünden geçmedik. Rize'nin girişinde çevirme oldu. Kimlik sorgulaması yapıldı. Aracımız 34 plakaydı. İstanbul'dan geldik, hastanede görünüyorsa çevirmede de görünmesi, bizi geri göndermeleri gerekiyorduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bina detayları

Polisin detaylarıBalkondan bakan Kazım Ersoy'un görüntüsüOğlu Mertcan Ersoy ile röp.Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Burdur'da yoğun önlemler

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler etkin bir şekilde uygulanıyor.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin üç girişi Manastır kavşağı, Kışla Mahallesi, Tefenni girişinde oluşturulan uygulama noktalarında gelen araçlardaki vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda polisler tarafından uyarılarda bulunuluyor. Şehir içinde de Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde polis uygulama noktaları oluşturuldu. Uygulama noktasındaki polisler tarafından araç sürücülerine zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkmaları durumunda maske ve eldiven kullanmaları konularında uyarılarda bulunuluyor. Trafik ekipleri de araçların eksik belgeleri olması durumunda cezai işlem uyguluyor.Kent merkezinde merkezi ezan sisteminden sürekli olarak alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulması konusunda ilan yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uygulama noktalarından detaySıra bekleyen araçlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı denetim

ÇORUM'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, demir bariyerle kapatılıp önlem alınan pazar yerlerlerinde, kontrollerde bulunarak, maske takılması konsusuna uyarılarda bulunuyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın belirli günleri günü kurulmaya başlanan ve polise ait demir bariyerlerle kapatılan pazar yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın'ın yanı sıra zabıta ve polis ekipleri de, girişlerinin kontrol altında olduğu pazar yerindeki esnafın eldiven ve maske takıp takmadığını sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Aşgın, pazarda bulunan pazarcılar ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Başkan Aşgın, tüm Türkiyede olduğu gibi Çorum'da da önlemler almaya devam ettiklerini belirterek "Biz de bugün itibariyle şehrimizdeki pazar sayısını üçe düşürdük. Üç gün pazar kurulacak; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri. Toplam 240 civarı pazarcı esnafımız ve 6 pazarımız vardı. Her gün bir pazara gidiliyordu. Biz bunları üçe böldük ve bu üç pazarda ortalama 80 civarında pazarcı esnafımız olacak. Şu an burada Mimar Sinan pazarımız cuma günleri kuruluyordu. Artık üç pazar dediğimiz Mimar Sinan pazarı, diğeri Buhara perşembe pazarımız bir de Bahçelievler'de bulunan cumartesi pazarımız pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere 3 gün kurulacak. Böylelikle hem pazarcı esnafı yoğunluğumuzu azaltmış olduk hem de hemşehrilerimizin pazardaki yoğunluğunu azaltmış olduk.

'ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE'

Kentte üst düzeyde önlemler alındığını aktaran Aşgın, "Başka ekstra önlemler de aldık. Alınan önlemler ve hijyen en üst düzeyde. Herhangi bir problemimiz, sorunumuz yok. Bizim buradaki hemşehrilerimize diyeceeğimiz şu; kurallara uyarak, genelgenin gereklerini yerine getirerek pazarlarımızdan alışverişlerini güvenle yapabilirler. Ancak akabinde evlerine hemen dönmeleri, evde kalmaları bizim alacağımız tüm önlemlerden daha önemli. Vatandaşımızdan talebimiz, ricamız budur. Onlar evde kalsınlar, biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Belediye Başkanı Pazar yeri denetimi

-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın röp.

-Polis bariyerleri

-Pazarcı esnafı

Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 249 MB

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Aracını sürdüğü denizde intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu

SİNOP'ta otomobilini denize sürerek intihara kalkıştığı öne sürülen sürücü Ş.K. (52), yüzerek geldiği kıyıdan polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüzerek kıyıya ulaşan ve "Bırakın öleyim' diyen sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün kent merkezindeki merkezi İskele Meydanı'nda meydana geldi. 57 AT 750 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K., iddiaya göre aracını hızla denize sürerek intihara kalkıştı. Aracın denizde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya gömülen otomobilden çıkan ve kendi imkanıyla yüzerek kıyıya yanaşan sürücü, ekipler ile çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denizde yer alan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

OLAY ANI VE SONRASI KAMERADA

Öte yandan aracın denize düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına, sürücünün kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla denize doğru yönelip suya gömüldüğü görülürken, yüzerek geldiği kıyıdan kurtarılan sürücüsünün de kendisine el uzatanlara 'Bırakın öleyim' dediği duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aracın denize düşme anı görüntüsü-Sürücünün kurtarılma anı

HABER: Deniz ÖZEN KAMERA: SİNOP, -

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Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok

TÜRK Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, '29 Nisan'da dev bir asteroid (gökcisim) dünyaya çarpacak' iddiasına ilişkin, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" dedi.Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, '29 Nisan'da dev bir asteroid dünyaya çarpacak' iddiasına ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Küçük, asteroidler hakkında bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, meteorlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Küçük, asteroidlerin Mars ile Jüpiter arasında yer alan irili ufaklı nesneler olduğunu ifade ederek, "Bunlardan bazıları potansiyel olarak dünya yörüngesine yaklaştıkları için dünyaya düşme tehlikesi gösterdiklerinden önem arz ediyorlar" dedi.'29 NİSAN'DA DÜNYANIN YAKININDAN GEÇECEK'Küçük, "Dünyaya çarpacağı ileri sürülen '1998OR2' adlı asteroid ilk olarak 1998 yılında keşfedildi. Yaklaşık 2 ila 4 kilometre genişliğinde bir asteroid. 29 Nisan 2020'de dünyaya 6,3 milyon kilometre yani dünya-ay arası mesafenin 16,4 katı uzaktan geçecek. Saatte yaklaşık 31 bin kilometre süratle geçmesi tahmin ediliyor. Gezegenimize çarpacak mı, çarpmayacak mı? Bunlar potansiyel tehlikeli arz eden asteroidler sınıfında olduğu için merak ediliyor. Ama merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek. Yapılan hesaplamalar bunu ortaya koydu" diye konuştu. 'EN BÜYÜK DEĞİL'Küçük, dünyaya doğru yaklaşan asteroidin bugüne kadar gözlenen asteroidler arasında en büyüğü olmadığını da vurgulayarak, şöyle konuştu: "NASA'ya göre asteroidler ilk olarak keşfedildiğinde küresel etkilere neden olacak şekilde değerlendirilmişti. Ancak bu düşünce şimdi yok oldu. Önümüzdeki 2 ay içinde dünyanın çekim etkisinden etkilenmesi beklenen en büyük asteroid. Ancak şimdiye kadar gözlenen asteroidlerin en büyüğü değil. Dünyaya yakın büyük bir asteroid olan 'Asteroid Florence', Eylül 2017'de yaklaşık 7,0 milyon kilometre veya yaklaşık 18 Dünya-Ay uzaklığı mesafede güvenle geçmişti. Yapılan yörünge hesaplarında yaklaşık 2 Eylül 2050'de tekrar dünya yörüngesinden geçmesi bekleniyor. Tüm bunlar olasılıklar."

Görüntü Dökümü: -İbrahim Küçük ile röp.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA