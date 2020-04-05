DHA YURT BÜLTENİ-12 Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan Covid 19 testinin pozitip çıkmasıyla tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı. Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mahalle tabelasıDezenfektan getiren belediye ekipleriAlınan güvenlik önlemleriKoruma kıyafetli jandarma ekipleriKırsal mahalleGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı KAYSERİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan araç giriş çıkış yasağının ardından kentteki araç yoğunluğu yüzde 90'a yakın azaldı.

Kayseri'de, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından polisin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, kentin Ankara, Malatya, Sivas ve Adana karayolunda kente geçişi kapattı. Burada önlem alan polis, yolcuların seyahat izinlerini kontrol etti. Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi. Ayrıca, sağlık ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Öte yandan, alınan tedbirler ve uzmanların uyarısı sonrası kent sessizliğe büründü. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte, araç yoğunluğunun da yüzde 90 azaldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Polisin Kayseri-Ankara yolunda uygulamaya girmesiVatandaşların ateş ölçerle ateşlerinin ölçülmesiMuhabir Yasin Dalkılıç'ın anonsuCumhuriyet Meydanından görüntüPolis araçlarından anons-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ - DHA

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Erciş'te, sokaktaki 20 yaş altı gençler taksiyle evlerine gönderildi ÜLKENİN tamamında daha önce 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Van'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Sokakta 20 yaş altında olanlar uyarılıp, taksiyle evlerine gönderildi.

Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, daha önce 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da uygulandı. Van'ın Erciş ilçesinde de zabıta ekipleri koronavirüs denetimlerini sıklaştırararak kimlik kontrolunde bulunduı. Çağrılara uymayan 20 yaş altı gençleri, uyaran zabıta ekipleri, yaşı küçük olanları taksiyle evlerine gönderirken, sosyal mesafeye uymayan vatandaşları da uyarararak hatırlatmalarda bulndu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------20 Yaş altı vatandaşların kimlik kontrolü-Zabıta ekiplerinin vatandaşları ticari taksiye bindirmesi-Cadde ve sokaklarda uygulama görüntüleri,

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Alanya sahilleri, koronavirüs nedeniyle boş kaldı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde normal sezonda dolu olan sahiller ve yürüyüş yolları, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bomboş kaldı.

Sahillerde piknik, mesire alanlarında da balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklandı. Normal günlerde pazar sabahları kalabalık olan Alanya sahilleri, son iki haftadır boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, banklar, otobüs durakları sessizliğe büründü. Turizm sezonunun genellikle mart ayında başladığı Alanya, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Yerleşik yaşayan yerli ve yabancı vatandaşların da koruma tedbirleri kapsamında evlerinden ayrılmadığı görüldü.

VALİ YABANCILARI DA UYARMIŞTI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen hafta 19 ilçenin kaymakamı ve güvenlik birimleriyle koronavirüs tedbirlerini değerlendirdiği bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Karaloğlu toplantıda, özellikle Alanya ve Konyaaltı'nda yerleşik yabancılara da kurallara uyma noktasında uyarılarda bulunulması gerektiğini vurguladı. Karaloğlu, "Onlara da kuralları anlatalım. Onlar da kurallara uysun. Özellikle İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikayet geliyor. Biz önlemlerimizi alıyor evimizde kalıyoruz, ancak onlar sokakta geziyor diyorlar. Yerleşik yabancılarımızın da kurallara uymalarını sağlayalım" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alanya'da sahilde güneşlenen turistler arşiv görüntüAlanya'dan genel görüntüler (drone görüntüsü)Alanya'da boş sahil görüntüleriAlanya'da sahil kenarı genel görüntü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sosyal mesafe' çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle 'sosyal mesafe' kuralına ve 'evde kal' çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hepimiz birbirimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Virüsün daha çok canları yakmaması için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Çelik, Adana'daki gelişmeleri her gün yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldığını kaydetti.

Kalabalık ortamların, virüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Çelik, "Bütün kardeşlerimizin büyüklerimizin evde kalmasına özel bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların hayatını korumak 'Allah başımızdan onları eksik etmesin' duası ile birlikte hepimizin görevidir. Dolayısıyla büyüklerimizin evde kalmasına çok büyük özen gösterelim" diye konuştu.

VİRÜS GENÇ-YAŞLI AYIRMIYORÇelik, virüsün yaşlı-genç ayırmadığının altını çözerek şunları söyledi: "Dolayısıyla, genç arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde yanlış bir güvene kapılmaması lazım. Çocukların da izolasyonuna dikkat etmek lazım. Sosyal mesafesine dikkat etmek lazım. Genç arkadaşlarımızın da kendilerinin etkilenme tehlikesi var. Ayrıca başkalarına da virüsü bulaştırma tehlikesi var. Bir kişide bazı semptomlar gözükmüyor diye onun herhangi bir şekilde kendi kendine 'bende virüs yok' diye teşhis koyması doğru bir yaylaşım değildir. Dolayısıyla hepimiz bir birimizin hayatına hürmet edelim, hepimiz kendi hayatımıza sahip çıktığımız gibi kardeşlerimizin de hayatına sahip çıkalım. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Evde kal çağrılarına uyalım. Adanamız'da tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, Adana'daki tüm kardeşlerimizin sağlığını o kadar garanti altına almış oluruz."

Görüntü Dökümü---------------------Ömer Çelik, sosyal mesafe çağrısı

Haber-Kamera: ADANA,

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Burdur'da orman yangını

BURDUR'un Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü.Burdur'un Kemer ilçesi Akören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına Burdur Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleriyle çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan alandan (Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koranavirüs çıktı

İZMİT (Kocaeli), -İZMİT'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya koronavirüs teşhisi konuldu. Tevfik Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin tedavisinin sürdüğünü, herkesin evde kalmasını istedi.

İzmit'te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya'nın koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Tevfik Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Eşinin öksürük veya ateş gibi belirtiler yaşamadığını ifade eden Tevfik Çetinkaya, yapılan test sonucu eşinin koronavirüs olduğunun anlaşıldığını, kendisinin ise test sonucunu beklediğini belirtti.

"EVİNİZDE KALIN"Tevfik Çetinkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTevfik Çetinkaya'nın sosyal medyadaki açıklamasıBinnur Çetinkaya'nın fotoğraflarıHABER: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

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Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü sahile vurdu.Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar sahiline nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında olan yaklaşık 50 kilo civarında caretta caretta cinsi bir kaplumbağa ölüsü sahile vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağanın ağzının açık ve ayakları şişmiş ve dışarıda olduğu görüldü. Kaplumbağanın ölüsünün sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilden görüntüÖlü kaplumbağadan genel ve detay görüntülerHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından bugün de hiçbir ize rastlanmadı.

?İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürdü. Güneş'in arama çalışmalarının 20'inci' gününde JAK Timleri, Munzur Nehri'nde arama çalışmalarını sürdürürken, polis ve AFAD ekipleri ise Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

EŞİ, İÇİŞLERİ BAKANI İLE ÇEKİLEN I PAYLAŞTIGülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabında geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın verdiği 30 Ağustos Resepsiyonu'na davetli olan eşi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile arkadaşlarının resepsiyon sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektikleri fotoğrafı paylaşarak altına da şunları yazdı: "Gözünüzün kulağınızın arama çalışmalarında olduğunu bilmek, yoğun gündeme rağmen takip ettiğinizi hissetmek umutlarımızı diri tutmaya yetecek sayın bakanım."

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına 92'nci gününde devam edildi. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.

Görüntü Dökümü-------Munzur Nehri'de arama çalışmalarıEkiplerin bot ile arama çalışmasıEkiplerin su içinde yürüyerek yaptıkları aramalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA