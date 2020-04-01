DHA YURT BÜLTENİ - 12 Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasındaÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.

Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında

ÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attıktan sonra refüjde ters döndü. Kaza anı, mobese kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Çanakkale- İzmir yolu Beldemiz kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüs, kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra refüjde ters döndü. Kaza anı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet tarafından kaza görüntüsü paylaşılarak, sürücü ve yayalara trafikte dikkat etmeleri ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale'de mobese kamerasına yansıyan kazanın görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Terminalde izin belgesi kuyruğu, artan bilet fiyatlarına tepki

İZMİR'de, memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar, şehirler arası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet alabilmek için saatlerce terminalde bekleyenler, artan bilet fiyatlarına da tepki gösterdi.Koronavirüs nedeniyle otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanması sonrası, İzmir'de vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çok vatandaş ise, sırada beklediği saatleri değerlendirdi. Kimi kitap okudu, kimi ise yanındaki vatandaş ile sohbet etti. Sıra bekleyenlerden bazıları maske ve eldivenle koronavirüs salgınına karşı önlem alırken, birçoğu ise oluşan kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uymadı. İzin belgesi alabilmek için terminale geldiğini ifade eden Mustafa Atar (55), "Cuma gününden beri bekliyorum. Uçak bileti alacağım. Ağrı'ya gideceğim. Yatacak yerim de yok, param da yok. Mağdur kaldım. 17.30'da mesai bittiğinde bizi eve gönderiyorlar. Tekrar gelip kuyruğa giriyorum. Biletimi 360 TL'ye aldım" dedi. Van'a gideceğini söyleyen Nazlıcan Yıldız (20) ise, alacağı bilet fiyatının pahalılığından bahsederek, artan bilet fiyatına rağmen önceliğinin memleketine dönmek olduğunu ifade etti. Yıldız, "Bir buçuk saati geçti, bekliyorum. Van'a gideceğim. Öğrenciyim. Yurtlar kapandığı için gidecek bir yerim de kalmadı. Uçakla gidebilecek bir imkanımız yok. Otobüs de tehlikeli ama yapacak bir şeyimiz yok. Dün, 17.30'da geri dönmek zorunda kaldık. Bugün daha erken gelelim dedik ama sıra daha fazla. Van'a bilet 600 TL civarıymış. Şu an eve gitmek önceliğim" dedi.'GİDECEK YERİM YOK'5 saattir sırada beklediğini söyleyen Gökhan Kaplan (35) ise kendisine sıra gelmediği takdirde otobüs kalktığı zaman kalacak bir yerinin olmadığını söyleyerek, "Burada kalırsam nerede kalacağım? Milletin cebinde parası var mı yok mu sormuyorlar. Bir bilet 300 TL olmuş. Ayvalık'tan buraya geldiğimde bilet parası 60 TL idi. Şimdi olmuş 120 TL" dedi. Dönecek otobüs bulamadığı takdirde terminal içerisinde kalacağını belirten İbrahim Koçak (27) da, "Adana'ya gidiyorum. Ayvalık'tan izin kağıdını çıkardım ama burada geçerli olmuyormuş. Sıra bekliyoruz. Otobüs de yok büyük ihtimal burada bir hafta kalacağım. 2 ay önce Adana'dan İzmir'e 120 TL'ye geldim. Şimdi 300 TL diyorlar. Mecbur alacağız. Paramız yok. Yapacak bir şey yok. Pansiyona gitsem otel fiyatına denk gelecek. Otogarda kalacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSıra bekleyen vatandaşlardan görüntüVatandaş röportajlarıAnonsGenel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR

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MHP'den sağlık çalışanlarına ve evden çıkamayanlara sebze desteği

Antalya'nın Serik ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanlarıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara domates ve salatalık yardımında bulundu.MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun önderliğinde Serik Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ve koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara domates ve salatalık yardımında bulunuldu. MHP Serik ilçe başkanlığınca görevlendirilen ekip, 4 ton domates ve 4 ton salatalığın 1 tonunu Serik Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerine, kalanları ise mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.Serik Devlet Hastanesi'nde dağıtım sırasında hazır bulunan MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, amaçlarının en az 1000 aileye ulaşmak olduğunu söyledi. Gece gündüz demeden kendi sağlıklarını hiçe sayarak hizmet eden sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını belirten Coşkun, "Sağlık görevlilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerini alkışlıyoruz. Bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Paketler halinde hazırladığımız domates ve salatalıkları mahalle muhtarlarımızın da vasıtasıyla evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara en az bin aileye ulaştıracağız. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Biz bize yeteriz Serik" dedi.Serik Devlet Hastanesi'ndeki dağıtımın ardından ekipler mahallelerdeki ailelere dağıtım işlemine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------MHP Serik İlçe Başkanı röportajDağıtımdan detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya),

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Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı

TOKAT'ta polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak sıraya girmelerini sağladı.Tokat'ta, banka şubesine işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. İşlem için bekleyenler sırayla içeri alınırken, sosyal mesafenin ihlal edildiğini gören polis ekipleri anonslar ile uyarılarda bulundu. Vatandaşların uyarıya uymaması üzerine polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafelerini ayarlayarak sıraya girmelerini sağladı.İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Özellikle PTT'lerde maaş konusunda yoğunluk yaşıyoruz. Bankalar, devlet bankaları da dahil. O yüzden özellikle buralarda yoğunluk olduğunu değerlendirdiğimizden, bariyer ile önlem almaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımızı sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Bu bizim artık hayatımızın vazgeçilmezi. Sosyal mesafemizi koruyacağız. En önemlisi de işimiz bittikten sonra sokakta kalmayacağız, evimize gideceğiz. Çünkü evde hayat var. Banka önlerinde de önlemler alınıyor. Sürekli ekiplerimiz geziyorlar. Vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. İnşallah bu işi birlikte başaracağız" dedi.Vatandaşlar ise, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü: -İl merkezinden görnütüler-Banka önlerindeki yoğunluk-Polisin uyarıları ve tedbirleri-Müdür yardımcısı açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Jandarma ve Kızılay'dan sürücülere koronavirüs uyarısı

HATAY'ın Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve Kızılay ekipleri, uygulama noktasında araçları ile seyahat eden sürücüler ve beraberindeki yolcuları koronavirüs salgınına karşı uyardı.Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve Kızılay ekipleri Reyhanlı Antakya karayolu üzerinde Beşaslan Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında, araçları ile seyahat edenleri durdurarak koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almaları uyarsında bulundu. Seyahat sırasında gerekli önlemlerin alınmasını isteyen jandarma ekipleri kolonya ikram ederken, Kızılay ekipleri de araçta bulunan vatandaşların ateşlerini ölçüp ayrıca bilgilendirme amaçlı broşür verdi.

Görüntü Dökümü--------------------------Gelen araçlar-Ekipler durdururken-Jandarma kolonya verirken-Kızılay ekipleri-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Bayramiç pazarı, koronavirüse rağmen dolup taştı

ÇANAKAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kurulan halk pazarına, akın eden vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini dikkate almadan, alışveriş yaptı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, çıkmaları halinde de sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrıları yapılırken, Bayramiç ilçesinde bugün kurulan halk pazarı, yoğun bir gün yaşadı. 82 köyden gelen vatandaşların doldurduğu pazarda, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.Banka önlerindeki ATM'lerden para çekmek isteyenler ise yan yana durarak, sıralarını bekledi. Bayramiç Kaymakamlığı'nca, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşların pazar yerini terk etmeleri istendi. Anonslara rağmen vatandaşlar alışverişlerine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Pazar yerinden genel görüntü-Yoğun trafikten görüntü-Banka atm'lerindeki yoğunluktan görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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Mersin'de 'evde kal' tedbirleri sürüyor

MERSİN'in kent giriş ve çıkışlarında, polis ile jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerle araçlardakilerin ateşi ölçülürken, çekilen video ile vatandaşlara evde kal uyarısında bulunuldu.Mersin Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte önlemler, üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında, kent giriş ve çıkışlarda araçlar durdurulurken, sürücüler ile araçlardakilere ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri, 24 saat esasına göre görev yapıyor.İlçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürdürülüyor. Ekipler ayrıca gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sahilde gezen vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.Bu arada Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler de bir video çekti. Görüntüde, "Sizden aldığımız güçle biz sokaklardayız. Unutmayalım tedbir aldığımız kadar güçlüyüz. Mersin evde kal" uyarısında bulundu. Öte yandan emniyet tedbirleri kapsamında kent içindeki sahil şeridindeki yol boyunca araç trafiğine yasak getirildi. Trafik ekipleri yol boyunca park eden araç sürücülerini de uyararak evde kal çağrısına uymalarını istedi.Öte yandan ekipler dışarı çıkarak bankalarda para çekenler için de gerekli önlemi aldı. Sosyal mesafe uygulaması nedeni ile banka ve ATM'ler önünde bekleyen ekipler vatandaşa yardımcı olmayı da ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polislerin uyarı videosu-Kent meydanının havadan görüntüsü-Kapatılan yoldan görüntü-Boş sahilden genel ve detay-Zabıtalar sahilde oturanları uyarırken-Sahilde oturanlar giderken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan, baharın müjdecisi badem ağaçları, çiçek açtı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, çiçek açan badem ağaçlarıyla şehri görüntüleyerek, "Zor günlerden geçiyoruz. İnsanların ruhuna iyi gelecek, onları umutlandıracak fotoğraflar çekmeye çalıştım" dedi.Baharın müjdecisi olarak kabul edilen badem ağaçları, Afyonkarahisar'da çiçek açtı. Şehri tam karşıdan gören Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek de hem şehri hem de çiçek açan ağaçları fotoğrafladı. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen çekimlerde ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı.Dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğinin söyleyen Çağrı Selek, insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istediğini aktardı. Selek, "Dünya zor günlerden geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki evlerimize kapanmış bulunmaktayız. Bu durum bizleri ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Ben de bu süreçte insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şu anda doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Ağaçlar çiçek açıyor. Kuru yamaçlar eşsiz bir görünüme sahip oluyor. Afyonkarahisar, doğa fotoğrafçıları için gerçekten çok güzel bir durak" dedi.Baharın insanlara umut olduğunu vurgulayan Çağrı Selek, "Burası Karahisar Kalesi'ni çok net gören tepe. Bu tepenin yamaçlarında çok sayıda badem ağacı var. Baharın gelmesiyle tüm badem ağaçları çiçek açmış. Şehirle bu badem ağaçlarının çiçek açmış hallerini fotoğraflamaya çalıştım. Ortaya güzel fotoğraflar çıktı. Evde kalanların baktıklarında onları umutlandıracak, onlara güzel günlerin geleceğini fısıldayacak fotoğraflar yakaladığımı düşünüyorum. Umarım bir nebze de insanların ruhuna dokunabilmişimdir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Afyonkarahisar Kalesi ile çiçek açan badem ağaçlarının drone görüntüleriBadem ağaçlarının yamaçtaki görseliFotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in açıklamaları

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Kırıkkale'de koronavirüs denetiminde uzun kuyruklar oluştu

KIRIKKALE'de, polis, jandarma ve sağlık ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktalarında denetim yaparak, sürücü ve yolcuları uyardı. Denetimler esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kırıkkale Valiliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı denetimleri artırdı. Kent merkezine girişlerin olduğu Bölge Trafik Müdürlüğü önü Balışeyh ilçesi çıkışı noktasında kontroller üst düzeye çıkarıldı. Polis ve jandarma tarafından araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edilip, sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüyor. Ayrıca, ekipler sürücülere ve yolculara gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Balışeyh ilçesindeki kontroller sırasında, ateşi yüksek çıkan sürücünün hastaneye, 65 yaş üstü yolcunun da evine gönderildiği öğrenildi. Drone destekli kontrollerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA