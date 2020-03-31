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Şahin Uçar, Burdur, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ- 12

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü BURDUR'da 83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını bankadan çekerek getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.

31.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:15
DHA YURT BÜLTENİ- 12

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü

 

BURDUR'da 83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını bankadan çekerek getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tüm illerde kurulan Vefa Sosyal Destek Ekibi sahaya inerek sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşlarını ve banka promosyon ücretlerini evlerine giderek sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Burdur'da vefat eden eşinden kalan maaşı çekemeyen Cennet Çomak, Vefa Sosyal Destek Ekibi'nden yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Ekibi hemen Cennet Çomak'ın evraklarını hazırlayarak maaş aldığı bankaya gitti. Maaşı çeken görevliler Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Cennet Çomak'ın evine giderek maaşını teslim etti.

Cennet Çomak, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, maaşını getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı anlından öperek teşekkür etti.

Vefa Destek Ekibi maaşını çekemeyen diğer yaşlıların da maaşlarını çekerek evlerine götürmeye devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Maaşın çekilmesiCennet Çomak'a teslim edilmesiCennet Çomak'ın alnından öpmesiDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Hatay'da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın HATAY'da kaçak dezenfektan üretildiği tespit edilen iş yerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskında, üretim için kullanılan 2 bin litre etil alkol, doluma hazır jel dezenfektan ile boş plastik şişeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde, kaçak dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 4 plastik varil içerisinde toplam 2 bin litre etil alkol, 5 varil içerisinde toplam 2 bin litre doluma hazır jel dezenfektan, 7 bin 80 adet 100 mililitrelik dezenfektan jel, 20 bin 800 adet 100 mililitrelik boş plastik şişe ele geçirdi.

Baskında iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.H. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.H., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kom Şube tabelasından detay görüntü-Kom Şube girişinden görüntü-Şüphelinin şubeden çıkarılarak ekip otomobiline bindirilişi-Ekip otosunun şube önünden ayrılışı

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı HATAY'da polis ekipleri, bir iş yerinin kasasını levye ile sökerek çalan 2 hırsızlık şüphelisiden birini, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edip, yakaladı. Yaşı 18'den küçük olan A.Ş.'nin daha önce işlediği hırsızlık olaylarından arandığı ortaya çıktı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Kapının levye ile zorlanarak açıldığını, içerideki kasasının da yine levye ile yerinden sökülerek çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin A.Ş. ve H.Y. olduğu tespit edildi. A.Ş., Akasya Mahallesi 78'inci Sokak'ta yaşanan kovalamaca sonunda yakalanıp, gözaltına alındı. A.Ş.'nin üzerinde sim kart takılı olmayan cep telefonu ele geçirildi.

Yaşı 18'den küçük olan A.Ş., sorgusunda daha önce 75. Yıl Bulvarı ile Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde bulunan 2 ayrı iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayını  gerçekleştirdiğini itiraf etti. Hakkında arama kararı bulunan A.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Suç ortağı H.Y. ise aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şahısların iş yerine girmesi-İşyerindeki dolap ve çekmeceleri araması-Kasayı alarak işyerinden çıkması

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

=====================Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre kuyruk oluştu  BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma kullanımı azalırken, kendi araçlarıyla yollara çıkanlar, trafiğe neden oldu. 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Acemler kavşağı, drone ile havadan görüntülendi.

Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanırken, evde kalınması çağrılarına uyulduğu gözlendi. Günün her saati kalabalık olan meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kentte işe gidip, gelenler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımayı tercih etmezken, kendi araçlarıyla yollara çıktı. Bu nedenle Bursa- İzmir yolu üzerindeki Acemler kavşağında trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu kavşak, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü----------------------Trafikten drone görüntüleri-Araç trafiğinden detaylar-Genel detaylar

-Haber: Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA,  

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İskenderun'da koronavirüs tedbiri HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilçe merkezine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı

İskenderun ilçesinde sahil, şehir merkezi giriş yolları polis bariyerleri ile girişlere kapatıldı. Ayrıca ilçeye giriş yolları da polis tarafından kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. İlçeye mecburi giriş yapan araç sürücülerini durduran polis, ateş ölçerken, maske ve eldiven kullanmalarını isteyerek, evde kalanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Şehir girişinde araçların durdurulması-Kontrol ve uyarıları yapan polis-Boş yollardan görüntü-Bariyerlerle kapatılan yollar-Şehrin ikinci girişinde oluşan uzun kuyruklar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi KARAMAN'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. (35) adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.

Karaman Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan kas hastası S.Y.,  bu sabaha karşı hayatını kaybetti. S.Y.'nin cenazesi, cenaze aracıyla, şehir mezarlığına getirildi. S.Y.'nin maske ve eldiven takan az sayıda yakını, cenaze araçtan indirilmeden, 1'er metre mesafeyle saf tutarak, cenaze namazı kıldı.S.Y.'nin cenazesi özel kıyafetli görevliler tarafından, cenaze torbasıyla birlikte defnedildi. Defin işlemini, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da takip etti. 

Görüntü Dökümü --------------------Aralıklala saf tutulup cenaze namazı kılınması-Özel kıyafetli görevlilerden detay-Cenaze aracından indirilmesi, defnedilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA 

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Kaynak: DHA

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