DHA YURT BÜLTENİ - 12 Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yan binaya elektrik bağlantısı için gelen dağıtım şirketi görevlilerinin, kendi evinin elektriğini keseceğini düşünen Ahmet B., şirket görevlilerine tabancayla ateş açıp, geldikleri kamyoneti ateşe vererek, kaçtı.

Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip, kaçtı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yan binaya elektrik bağlantısı için gelen dağıtım şirketi görevlilerinin, kendi evinin elektriğini keseceğini düşünen Ahmet B., şirket görevlilerine tabancayla ateş açıp, geldikleri kamyoneti ateşe vererek, kaçtı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, jandarma akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri bir aboneye elektrik bağlantısı yapmak için şirkete ait seleli 34 CME 441 plakalı kamyonetle mahalleye gitti. Burada ekipler elektrik bağlanacak binada çalışma yaparken, yan binada oturan ve iddiaya göre kaçak elektrik kullandığı belirtilen Ahmet B., şirket görevlilerinin kendi elektriğini keseceğini düşünerek, görevlilere doğru tabancayla ateş açıp, geldikleri aracın şoför mahalline de benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet B., jandarma ekipleri gelmeden kaçtı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Jandarma akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 60'lı yaşlardaki Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Aracın yanarken görüntüsüYanan araçtan görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR KAŞ (Antalya),

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Antalya'da kaçak maske operasyonu

Antalya'da polis, kaçak tıbbi maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 500 adet maske ele geçirildi. Suriye vatandaşı Nuriddin Almasri'ya sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem yapılacağı belirtildi.Alınan istihbaratı değerlendiren Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Kepez Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yetki belgesi olmadan kaçak tıbbi maske üreten Suriye vatandaşı Nuriddin Almasri'nin işyerine operasyon düzenledi. Polisin kapıdan girdiği sırada dikiş makinesinde üretimin devam ettiği ortaya çıktı. İş yerinde ve depo kısmında yapılan aramalarda 2 bin 500 adet satışa hazır halde paketlenmiş koruyucu cerrahi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi Nuriddin Almasri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Polisin işyerinde arama yapmasıİşyerinde ele geçirilen ürünlerin kutuya koyulmasıPolisin Suriye vatandaşı N.A ile konuşması Ele geçirilen malzemelerin ekip otosuna konulmasıPolis aracının emniyete gidişiMaskenin dikilirken makinede fotoğrafıDetaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tebdirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durduran polisler, yolculuk yapan vatandaşlara, "Salgından korunmak için çok zorunlu bir gerekçeniz olmadıkça seyahate çıkmayın" dedi. Ayrıca getirilen yasak kapsamında ülkenin en önemli otoyollarından olan Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ulaşım ve geçiş güzergahı Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Otobandaki uygulamadan drone görüntüleriUygulamadan aktüel görüntülerTrafik polisinin araçları uygulama noktasına yönlendirmesiUygulama noktasında maske takan polislerin işlem yapmasıBir polisin seyahat otobüsünde vatandaşları bilgilendirmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Maske kullananlara önemli uyarılar

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini belirtti.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Kimi kolonya veya dezenfektan ile önlem alırken, kimi vatandaşlar ise maske takarak, koruyucu tedbir almaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevgican, "Bunlardan bir tanesi sağlık çalışanlarının kullandığı filtreli maskeler ki bunlar sağlık çalışanlarının riskli hasta grupları ile ilgilendiği ve temas etmesi durumlarında kullanılan maskelerdir. Diğeri ise cerrahi maske olarak bilinir ve korunma oranı çok yüksek olmayan maskelerdir. Haliyle ikinci tür dediğimiz cerrahi maskeleri daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymaması için, çevresindeki insanları koruma amaçlı olarak kullanmalarını öneriyoruzö dedi.'ELLE TEMAS ETMEYİN'Kullanılan maskenin uzun süre devamlı takılmasının daha tehlikeli hale geleceği konusunda uyaran Uzm. Dr. Sevgican, "Maskeleri devamlı çıkarıp takmak, elle temas etmek doğru değildir. Zamanla nemlenen ıslanan maskeler bir süre sonra daha sağlıksız olacaktır. Bu maskeleri gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak, cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur" şeklinde konuştu.'MASKE VİRÜS SAÇILMASINI ÖNLER'Maskeyi hasta kişilerin başkasına virüs bulaştırmaması için önerdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Sevgican, insanların hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesinin doğru olacağını, yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastaların ise başkalarına virüs saçmamak için cerrahi maske takmasının uygun olacağını ifade etti.Ayrıca toplum sağılığını korumak adına maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye atılmaması gerektiğinin de altını çizen Dr. Sevgican, "Kendi sağlığımızla birlikte diğer insanların sağlığını korumak için buna bilhassa önem göstermemiz gerekiyorö diye konuştu.

Görüntü dökümü;-Maske takılması ve çıkarılması-Açıklamalar

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Şanlıurfa'da kadınlar maske yapmak için kolları sıvadı

ŞANLIURFA'da kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı artan maske üretimi için kolları sıvadı. Şanlıurfa'da Kadın Destek ve Eğitim merkezinde bulunan kadın kursiyerler ile Suriyeli kadınlar, koronavirüsle mücadele kapsamında günde 5 bin maske üretiyor. Hijyenik ortamlarda hazırlanan maskeler, sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren saha personeline ve gönüllü ekiplere dağıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Dikiş atölyesinde çalışan kadınlarMaske için kumaş kesen kadınlarStandart ölçülerde yapılan maskelerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı

MERSİN'de kışın en soğuk günlerinde dahi hafta sonu boş kalmayan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan yeni önlemler nedeniyle boş kaldı. Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Geç de olsa virüsün geldiği Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarda çok sayıda önlemler alındı. Özellikle 65 yaş ve üstü kişiler başta olmak üzere toplumun her kesimine 'evde kalın' çağrısı yapılarak, sokağa çıkmamaları ve sosyal izolasyona önem vermeleri istendi. Ancak bu çağrılara rağmen virüsün hızla yayılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilave tedbirleri açıkladı. Dün yapılan açıklamaların ardından, vatandaşlar uyarılara uyup, dışarı çıkmadı. Yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. 'KORONAVİRÜS İÇİN HER ALANDA BİLGİLENDİRME'Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarının arkasında yer alan bilgilendirici otobüs giydirmelerinde de 'Ellerinizi sık sık, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın', 'Kalabalık yerlerde bulunmayın', 'Mümkün olduğunca yüz bölgenize dokunmayın', 'Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar; mümkünse evden çıkmayın', 'Hasta kişilerden uzak durun', 'Hapşırırken, öksürürken ağzınızı mendiller kapayın' ifadeleri yer aldı. Ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla el broşürleri de hazırlandı. Renkli çizimler ve yazılar ile koronavirüsten korunma yöntemleri ve yapılması gerekenler anlatıldı. 'Sayılarla Korona'dan Korunma Kılavuzu' başlığı ile basılan broşürde, elleri yıkama süresinin 20 saniye, insanlarla güvenli mesafenin 1 metre ve hastalık riski olanların karantina süresinin ise 14 gün olduğu belirtildi. 'Koronaya Karşı 5 Kritik Koruma'da ise elleri sık sık sabunla yıkamak, öksürürken, hapşırırken ağzın mendille kapatılması gerektiği ile ellerle yüze dokunulmaması, öksüren, hapşıran, ateşi olan kişilerden uzak durulması ve hastalara 1 metreden fazla yaklaşılmaması gerektiği gibi bilgiler yer aldı.VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYORKoronavirüs hakkındaki 5 doğru bilgi olarak ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğu, yüksek tansiyon ve sigaranın riski artırdığı, 50 yaş altında ölüm oranının çok düşük olduğu, el yıkarken normal sabunun yeterli olduğu ve ev hayvanlarının virüsün yayılmasında bir etkisinin olmadığı belirtiliyor. Koronavirüs hakkındaki 5 yanlış bilgi olarak ise maskenin hastalığa yakalanmayı engellediği, burnu tuzlu suyla yıkamanın koruma sağladığı, bazı yiyeceklerin hastalıktan koruduğu, toplu taşımada bir yere dokunmamanın yeterli olduğu ve bol su içmenin hastalıktan koruduğu yanlış bilgileri sıralanıyor. Kentin 5 noktasında yer alan dijital levhalarda da verilen mesajlarla vatandaşlar koronavirüs hakkında bilgilendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sahilden görüntü-Mersin yazısı ile birlikte sahil görüntüsü-Araçla geçen görevliler-Sahilin yüksekten görüntüsü-Ledli uyarıdan görüntü-Tabelalara asılan afişlerden görüntü-Otobüs camlarındaki uyarılardan görüntü-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Evde kalan vatandaşlara sokak konseri

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral için bando ekibi, sokak konserleri veriyor.Fethiye Belediyesi Bando Takımı, koruyucu kıyafet, eldiven ve maske takarak ilçe sokaklarına çıktı. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlara moral vermek için 'Fethiye Çiftellisi' çalarak dolaşan bandoya, vatandaşlarda duyarsız kalmadı. Sokaktan gelen müzik sesiyle balkona çıkan bazı vatandaşlar oynadı. Bazıları ise, alkışlarla bandoya eşlik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğin vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Karaca, koronavirüsün yayılımının en aza indirmesi ve hastalığın yenilmesi için evde durmanın önemli olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bandonun konserinden görüntü-Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların görüntüsü-Oynayan vatandaşların görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında

AĞRI'da tüm dünyada can alan koronavirüs nedeniyle trafik polisleri, araçların tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı' ve 'Hayat eve sığar' yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yapıyor.Yurt genelinde koronavirüse karşı mücadele seferberliği sürüyor. Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışıyor. Ekipler, vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı, 'Hayat eve sığar' yazdı. Polis, ayırca kentin cadde ve sokaklarında araçlarından vatandaşlara uyarı da yaptı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, "Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunda 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis araçları-Tepe ışıklarındaki yazılar-Trafik polisleri

-Uyarı yapılması

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

Kaynak: DHA