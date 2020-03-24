DHA YURT BÜLTENİ - 12 Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmetiSAMSUN'daki bir taksi durağı, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldı.

Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti

SAMSUN'daki bir taksi durağı, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldı.

Atakum ilçesindeki Türk-İş Taksi, koronavirüs salgını ile mücadelede, 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanları için karar aldı. Taksiciler, durağa 'Koronavirüse karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstermek suretiyle taksi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecektir' yazılı pankart astı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden taksiciler, herkese örnek olmak istediklerini ifade etti.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK'Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden taksici Uğur Yeriçer, taksiciler olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Yeriçer, "Bizler taksiciler olarak bu süreci atlatabilmek için elimizi taşın altına koymak istedik. Kartını gösteren her sağlık çalışanını ücretsiz olarak taşıyoruz. İnşallah bu salgına bir çözüm bulunurö dedi.Taksicilerin aldığı kararın çok doğru olduğunu ifade eden Gürcan Bostal da sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, bu süreçte herkesin birbirine destek olması gerektiğini vurguladı.Taksi durağına gelen aile hekimliğinde hemşire Esengül Akay ise destek için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağızö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Pankarttan detaylar-Taksici Uğur Yeriçer ile röportaj-Detaylar-Gürcan Bostal ile röportaj-Taksi durağından detaylar-Hemşire Esengül Akay ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdular

ERZURUM'da, Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Bazı kişilerin son ana kadar oturup, bankları kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'daki park ve meydanlarda, özellikle yaşlıların görülmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçti. Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan banklar, dışarıdakilerin oturmaması için belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Yakutiye Belediyesi görevlileri, meydandaki 60 bankı forkliftlerle taşıdı. Bu sırada bazı kişilerin, son ana kadar oturup, bir banktan diğer banka geçip, çalışmaları izlediği görüldü. Banklar sökülünce bu kez de meydandaki yeşillik alanlara girilmemesi için zabıta ekipleri, şerit çekerek, önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bankların kaldırılması-Oturan vatandaşlar-Forkliftle taşınması-Bir araya getirilmesi-Zabıtanın şerit çekmesi-Aykut Yaşar ile röp.-Genel, detay

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Pazarda kendisini uyaran polise 'Ölümden korkmuyorum' dedi

Burdur'da halk pazarında alışveriş yaparken polis tarafından fark edilen ve evine gitmesi istenen 65 yaşındaki Süleyman Karakaya, ölümden korkmadığını söyledi.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri salı günleri kurulan halk pazarında kimlik kontrolü yaparak, 65 yaş üzeri kişileri valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderiyor.Polis ekiplerinin evine göndermek istediği merkez Akyaka Köyü'nden pazara gelen Süleyman Karakaya, "Ben ölümden korkmuyorum" diyerek gitmek istemedi. Karakaya, polisin bütün uyarılarına rağmen "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bişey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" karşılığını verdi. Polisin, "Seni pazara alamayız" demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi. 81 yaşındaki Gazi Savaş ise "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım. Polis, jandarma tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak. İsteyerek gelmedik ama çare yok" diye konuştu.65 yaş ve üstü vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Pazar dış görünüşAlışveriş yapan vatandaşlarPolislerin yaşlıları arabaya getirmeleriSüleyman Karakaya ile uğraşmalarıGazi Savaş ile röpDetay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Mardin'de gönüllüler, maske üretimi için seferber oldu

MARDİN'de, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan atölyede gönüllüler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başladı. Artuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi'nce koronavirüs salgını nedeniyle sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 atölye kuruldu. Gönüllülerin çalıştığı atölyede günde üretilen bin 500 maske, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Atölyelerde gönüllü çalışmaya başlayan usta öğreticileri ziyaret eden Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, ihtiyaç doğrultusunda atölye sayısını artırabileceklerini söyledi. Berhuni, "Maske ihtiyacı oluşabilecek durumlarda bu ihtiyacı görmeye dönük arkadaşımız büyük bir gayretle işe koyuldular. İnşallah ihtiyaç duyulmaz. Sağlık personellerimizin ve güvenlik güçlerimizin talebini karşılayabilmek için kapasitemizi günlük bin 500 olarak başladık. İhtiyaç olduğu sürece maske üretimine devam edeceğiz. Usta öğreticilerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Jandarma, emniyet birimimizin ve diğer kurumlarımızın da ihtiyaçlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete ise atölyede gönüllük esasıyla usta öğreticilerin çalışmaya başladığını belirterek, "Dünyanın çetin bir sınav verdiği bu dönemde üzerimize düşen görevi yerine getirerek sağlık çalışanları, güvenlik güçlerinin ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Günde bin 500 maske üretimiyle başladık. İhtiyaç duyulması halinde kapasitemizi yükseltebiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Atölyelerden görüntüMaskelerin dikilmesiRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı

ADIYAMAN'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından, marketlerde sosyal mesafe ve elle ürün seçme yasağı uygulaması başladı.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması kararlaştırılan marketlerde, uygulama bugün başladı. Sabah saatlerinde kentteki marketlere gidenlere, görevliler tarafından uyarı yapıldı ve aralarında mesafe bulundurmaları istendi. Ayrıca, müşterilerin sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlere dokunmalarına izin verilmedi.Sümerevler Mahallesi'ndeki marketin işletmecisi Bekir Yaman, yasal düzenlemelere uyarak içeriye az sayıda müşteri aldıklarını ve sosyal mesafeyi koruduklarını belirterek, "Market içerisinde müşteriler arasında birer metre uygulaması yapıyoruz. Sebze ve meyve reyonlarımızda vatandaşlar seçme yapamıyorlar. Market çalışanlarımız eldiven ve maske ile poşetlere koyarak müşterilere yardımcı oluyor" dedi. Müşteriler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Marketteki vatanadaşlarMarket yetkililerin sebzeleri poşetlemesiVatandaşların tek tek alınmasıMarket görevlilerinin müşterilere uyarısıMarket sahibi ve vatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Spotçuda korkutan yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir spotçuda yangın çıktı. Spotçu içerisinde yer alan çok sayıda cansız manken ve plastik raf, yangında kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti.Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokak üzerinde yer alan bir spotçuda saat 14.00 sıralarında başlayan yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşyeri içerisinde bulunan cansız manken, plastik raflar ve diğer ürünler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangını gören çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.Yangını gören bir vatandaş, işyerinin yanında bulunan apartmanın bitişiğinden başlayan yangının, sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yangın detayHortumla yangını söndürmeye çalışan kadınİtfaiye ekipleriYangına müdahale eden itfaiye ekipleriVatandaşlar detay

Genel detaylar

HABER -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA