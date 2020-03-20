DHA YURT BÜLTENİ-12 Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu kuyuya düşen at için itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu kuyuya düşen at için itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Gölköy mahallesi Karadağ mevkisinde, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya at düştüğünü farkeden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, kendi imkanıyla atı kurtaramayınca, kepçe çağrıldı. Kepçeyle önce kuyunun içindeki suyu büyük oranda boşaltındı. Ardından da kuyunun etrafında yol açıldı. Ardından boynuna halat geçirilen at, kepçe yardımıyla çekilerek kuyudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sahibi Aykut Demir, atının 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. İki gündür kuyuda mahsur kaldığı için bitkin haldeki atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Su dolu kuyunun içindeki atın görüntüsü

-Kepçenin suyu boşaltarak yol açması

-Boynuna ip geçirilen atın kuyudan çıkarılması

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Sümer Ezgü: Koronavirüs herkesi eşitledi

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi" dedi.

Antalya'da yaşayan sanatçı Sümer Ezgü, koronovirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' kampanyasına katılarak Fener Mahallesi'ndeki evinde tiyatro sanatçısı eşi Gülay, oğulları Ozan (15) ve Yaman (3) ile vakit geçiriyor. Çocuklarıyla oyunlar oynayan Sümer Ezgü, küçük oğlu Yaman ile lego yapıyor. Büyük oğlu Ozan gitar çalarken, bağlamasıyla ona eşlik eden ünlü sanatçı, bol bol aile filmleri izlediklerini, 'Sessiz Sinema' oyunu oynadıklarını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 'Evde kal' kampanyasına destek veren ve herkesi duyarlı olmaya davet eden Sümer Ezgü, şunları kaydetti:

"Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi. Ne yazık ki insan nüfusunda kayıplar olacak ama acılardan ve korkulardan insanlar daha bilinçlenerek çıkacak ümidindeyim. İbadetlerin bile anlatamadığı başkalarını da farketme, öldürmeme, yok saymama, güçsüzleri görebilme, alçakgönüllü olma, sömürmeme anlayışı değerlenecek ümit ediyorum. Bedenimizi, enerjimizi, moralimizi ve hijyenimizi yukarıda tutmalı ve insanlık olarak rakip ruhu yerine paylaşım, ortaklık ve birleşim ruhu yaşamalıyız. Koronavirüs ile Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü aynı anda yaşadık. Virüs gurur, ego, parçalanma, rekabet, bölünme, ezme, yoketme, sömürme bilincini sıfırlarken Çanakkale direnme, birleşme, mücadele, üretme ve paylaşma bilincini artırıyor. İkisinin aynı anda olması ilginç degil mi?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Sümer Ezgü'nün sosyal medyadaki mesajıEvde aile fotoğrafıEzgü'nün evde oğluyla vakit geçirirken, oyun oynarken görüntüsü

HABER -KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA, -

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Trabzon'daki banklarda 'hayde eve' levhaları

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklara 'Hayde eve' yazılı uyarı levhaları monte edilip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca kentteki banklara yerleştirilmesi için 'Hayde eve' yazılı levhalar hazırlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri, bu levhaları özellikle Atatürk Alanı'ndaki ahşap banklara monte edip, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına dikkat çekti. Meydan Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.

Öte yandan Başkan Zorluoğlu da zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayıp, hemşehrilerine evde kalmaları için çağrı yaptı. Zorluoğlu, "Bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız" dedi.

Her zamanki kalabalığın azaldığı Atatürk Alanı'nın yanı sıra birçok parkta, üzerine levhaların monte edildiği bankların da boş olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Banklara levha asılma işlemi

-Banklardan detaylar

- Hayde eve çağrısı içeren levha detayları

BOYUT: 98 MB.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -

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Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüsü uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri, çareyi bankları sökmekte buldu.

Ordu'da koronavirüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Koronavirüsünün yaşlı insanlarda ölüm ile sonuçlanması ve kalabalık alanda birçok yaşlının oturması, virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine belediye ekipleri yeni tedbirler de aldı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüsüne ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate almadığının gözlenmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçip, çareyi bankları sökmekte buldu. Ekipler, ilçe meydanında yer alan bank ve bazı ahşap oturma gruplarını söktü. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uygulamayla; vatandaşların toplu kullanım alanlarındaki bankları sökerek depoya kaldırdı.

Söküm işlemini izleyen bazı vatandaşlar da, uygulamanın olası bir bulaşıcılığa karşı yerinde olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bankların sökülmesinden görüntüler

- Bankların araca yüklenmesi

-Vatandaşlarla röportaj

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), –

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Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık ekipleri tarafından Büyükşehir'e ait ilçedeki alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 14 kişilik ekip koronavirüse karşı Atatürk Caddesi, çevre yolunda ilaçlama çalışmaları yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ile Osmanlı kurucularının büstleri de dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Ekiplerin Atatürk Anıtı'nı ilaçlamasıOsmanlı kurucuları büstlerinin ilaçlaması

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, Antalya, -

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Ordu'da polis cuma vakti camileri kontrol etti

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin Cuma günü kapalı tutulması yönünde alınan kararın ardından Ordu'da polis ekipleri öğlen vakti camileri kontrol etti.

Ordu'da camilerde Cuma namazı için sela okunmazken, ezan merkezi sistemle okundu. Polis ekipleri öğlen vakti cami avlusunda tedbir alarak, kontroller gerçekleştirdi. Ezan esnasında ise camilerin çevresinin boş olduğu gözlendi.

Cuma namazı vakti Aziziye Cami avlusuna gelen Ömer Akyol, yasağa herkesin uymasını isteyerek, "Devletimiz doğru olanı yapmış, çünkü hastalık herkese bir birinden bulaşıyor. Cami kapalı olduğu sürece evimizde kılarız. Cami açılana kadar bizde sabrederiz. Sokaklarda da çok kalabalık yokö dedi.

Muammer Kılıç ise, Cuma günü ilk kez camilerin cemaatsiz kaldığını belirterek, "Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa Türk halkı böyle bir şey yaşamadı. Bu da insanların, halkın bir imtihanıdır. Cenabı hak bu tür şeyleri bizlere bir daha yaşatmaz. Camilerde cemaatsiz kaldı. Cenabı hak bizleri bu şekilde imtihan yapıyor. Bu virüsleri de, hastalıkları da hakkımızda hayırlı eylesinö dedi.

-Görüntü Dökümü

-Camide ezan okunurken görüntü

-Cami görüntüsü

-Polis cami avlusunda denetim yaparken görüntü

-Camiden anons yapılırken görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Cami avulusundan görüntü

-Süre: 3: 00 DK Boyut: 366 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Kilis'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı

KİLİS'te belediye ekipleri, koronavirüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı.

Kilis Belediyesi ekipleri, kentteki tüm evleri dolaşarak, sabun ve çamaşır suyu dağıttı. Koronavirüse karşı uyarı da yapılarak, zorunlu olmadıkça halktan dışarı çıkmamaları ve kişisel önlemlerini almaları istendi. Kent sakinleri de uygulama için belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Dağıtım yapılırken

- Vatandaşlara uyarı yapılırken

- Sabun ve çamaşır suyu evelere verilirken

- Gıda bankası yetkilisinin konuşması

- Yaşlı kadının dua edişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218MB

Kaynak: DHA