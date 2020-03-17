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Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyedeŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:02
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede

ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Polis adliyede önlem almasıAvukatların bulunduğu gözaltı aracı adliyeye gelmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu İTALYA'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak koronavirüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin'in ardından en çok İtalya'da etkili oldu. İtalya'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençler, karantina uygulamaları kapsamında evlerinden çıkamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan gençler, internetten organize olarak koranavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatan bir video çekti. Aralarında mesleğini Milano'da sürdüren Zonguldaklı Beyza Çakır'ın da bulunduğu Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.Beyza Çakır, videoyla ilgili şöyle dedi: "Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen ülkelerden biri oldu İtalya. Maalesef 2 binden fazla can hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. 1 haftayı aşkın süredir, önce Kuzey İtalya, daha sonra tüm İtalya'yı kapsayan bir karantina süreci içerisindeyiz ve bu durumun uzun süreceği belirtiliyor. Biz, İtalya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan, okuyan ya da çalışan Türk gençleri olarak hem sizlere biraz durumu aktarmak hem de birkaç mesaj vermek istedik. Karantina sürecinde, fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığımızın öneminin de farkındayız. Bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyor ve yurt dışında riskli bölgelerden dönen kişilerin aynı hassasiyeti göstermesini diliyoruz. Umarız Türkiye, daha başında olduğu bu süreci en iyi şekilde atlatır. Bu süreci beraber atlatacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Türk gençlerin çektiği video

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı

KARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, N.R.E. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi.  N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü----------------Yaralı gencin hastaneye getirilişi-ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

DENİZLİ'de Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri de mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Koronavirüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar Denizli'de de uygulanmaya başlandı. Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Kampüs Sokak ve Eflatun Sokak'ta bulunan kafeler kepenk kapattı. Berber Sinan Kaygın, koronavirüs nedeniyle işlerin oldukça durgun olduğunu belirtip, "Bulunduğumuz Eflatun Sokak, kentimizin en işlek yerlerindendir. Genç yaşlı herkes burada oturup vakit geçirirdi. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlem kararları doğrultusunda şu an bomboş. Bu virüsün hayatımızdan bir an önce çıkmasını ve normal yaşantımıza dönmeyi istiyoruz" dedi.  Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri bu tür mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerde bulundu. Kapatma kararının uygulamaya geçildiği gece yarısından itibaren çalışmalara başlayan ekipler, mekan sahiplerine İçişleri Bakanlığı'nın kararını hatırlattı. Belge incelemeleri de yapılan mekanların karara uymaları sağlandı.Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ilçelerinde uyguladıklarını belirtip, "Alınan karar bu salgının önlenmesi adına önemli. Halkın yakın temasta olduğu mekanların kapatılması kararı alındı. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu kararın uygulanması için gerekli denetimleri yaptı. Genel olarak bu konuda her hangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz gece yarısından sonra kapatmayan işletme sahiplerine bilgi verip, kararın uygulamasını sağladı. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız. Bunun için özellikle Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının titizlikle uygulanması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş sokaktan görüntüİşletmelerden görüntüKapalı kafeteryalardan görüntüEsnaf ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Elazığ'da 250 toplu taşıma aracı dezenfekte edildi

ELAZIĞ Belediyesi ve Şoförle Odası Başkanlığı çalışmalarıyla kent genelinde günde 250 toplu taşıma aracı, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ve Şoförler Odası Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi amacıyla ortak çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından minibüs, taksi ve servisler başta olmak üzere günlük 250 toplu ulaşım aracı dezenfekte ediliyor.Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Araçların dezenfekte edilmesiRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

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Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.Dervişiye Camiinde, Diyanet işleri Başkanlığının genelgesiyle koronavirüs hasalığı riski sona erinceye kadar camilerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarının kılınmayacağı uyarısı yapıldı. Camiden yapılan uyarı anonsunda; "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Merkez Dervişiye Camii-Uyarı anonsu-Camiye uyarı dövizlerinin asılması-Vatandaşlar ile röp.-Ezan okunması-Camine namaz kılınlar-Vatandaş ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Diyarbakır'da sokaklar boşaldı

DİYARBAKIR'da, koronaviris önlemleri kapsamında toplu alanların kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Alican Ebedinoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın söz konu genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüse karşı önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması için birçok karar alındı. Alınan kararlar sonrası Diyarbakır'da özellikle insanların yoğun bulunduğu yerlerde hareketliliğin azaldığı görüldü. Caddelerde yürüyen insanlardan bazılarının da maske taktıkları gözlendi.'TEDBİRLER ESNAFLA SINIRLANDIRILMAMALI'Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, hükümetin koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların yoğun şekilde zaman geçirdiği işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatarak, bu önlemlerinin artırılarak genişletilmesi gerektiğini söyledi. AVM'lerin, bankaların, PTT şubelerinin halen açık olduğuna dikkat çeken Ebedinoğlu, alınan önlemlerin sadece esnafın belli bir kesimiyle sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti. Toplu taşıma araçlarının da halen çalışır durumda olduğunu hatırlatan Ebedinoğlu, diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de çaresi bulunmayan bir virüs ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle tedbirlerin bir bütün olarak alınması gerektiğini kaydetti.'FİYAT YÜKSELTMEK AHLAKSIZLIKTIR'Alınan tedbirlerin işletmelere yük oluşturacağının farkında olduğunu belirten Ebedinoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrasında Avrupa ülkelerindeki gibi işletmeleri ve çalışanları destekleyecek ekonomik tedbirlerin alınacağına inanıyorum. Bazı fırsatçıların dezenfektan ve gıda ürünlerinde fiyatları arttırması ahlaksızlıktır. Bununla ilgili hem valilik hem de belediye ile iş birliği içerisinde sıkı bir denetim uyguluyoruz. Hem esnafın hem de vatandaşların alınan kararlara, sağduyu ve metanet içerisinde uymalarını bekliyoruz. Gündelikçi olarak çalışanlara yönelik ise gıda ve dezenfektan yardımının gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Öte yandan, Diyarbakırlılar da alınan kararlardan memnun olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar, virüsün ilerlemesine paralel olarak sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamasının da devreye sokulması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ebedinoğlu'nun açıklamasıKentteki caddelerden göründüKapalı bulunan iş yerleriRöportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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