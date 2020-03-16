DHA YURT BÜLTENİ - 12 Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili olduDENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

DENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde ise yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Denizli-Antalya karayolunda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergah üzerinde kontrol noktaları oluşturdu. Öte yandan Buldan, Güney, Bekilli ilçelerinde de kar yağışı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizli- Antalya karayolundan görüntüSiste ilerleyen araçlardan görüntüPolis ekiplerinden görüntüKarayolları ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Antalya falezleri 'ölümüne' keyif noktası oldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü 40 metre yükseklikteki falezleri, korkulukları ve uyarı yazılarına rağmen selfie yapanlar yüzünden 'ölüm noktası' haline geldi. Düden Şelalesi Parkı'nda ise çitleri aşıp kahvaltı masası kuranlar olduğu görüldü. Falezlerin bulunduğu Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta bir kişi ya denize ya kayaların üzerine düşüyor" dedi.Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri, havaların ısınmasıyla deniz manzarasında sohbet edenlerin, selfie yapanların uğrak noktası oldu. Varyant, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, Kaleiçi, Karaalioğlan Parkı, Eski Lara Yolu, Düden Parkı olmak üzere denize sıfır yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yolu ve falez üzerindeki mesire alanları, uyarılara rağmen ölüm noktası oldu. Yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki falezlerin korkuluklarını aşanlar, manzara ve fotoğraf uğruna hayatlarını hiçe sayıyor.10 METREDER DÜŞTÜDün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlan Parkı'nda arkadaşlarıyla korkuluk üzerinde oturan 24 yaşındaki İhsan Önen, 10 metre yükseklikten düştü. Yürüme noktasına düşen Önen, 112 Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağı incinen Önen, tedavisi sonrası özel hastaneden taburcu oldu.UYARILARI DİKKATE ALAN YOKKaraalioğlan Parkı'da havanın da iyi olmasını fırsat bilen Antalyalılar, "Dikkat! Lütfen küpeştede oturmayın" uyarılarına rağmen seyir terasının üzerine çıkıp manzara seyretti.Okulların tatil olmasıyla İzmir'den Antalya'ya gelen Öykü Aykurt ise, "İnsan dikkatli olduğu sürece sorun yok, burayı izlemek için oturdum. Bilinçli olduğu ve şakalaşmadığın sürece sorun yok" dedi.Denizi izleyenlerden Nevzat Saygan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Zengin ise "Çok tehlikeli, ayaklarını atıyorlar. Sürekli böyle durumlar yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım ve ben hep dikkat ederim. Alkollü gelip düşüyorlar" dedi.İstanbul'dan gelen 18 yaşındaki Fatih Arslan ise "Dikkat ettikten sonra sorun yok. Uyarıları dikkate almıyorlar. Bir şey olmaz diye hareket ediyorlar" yorumunu yaptı.MUHTAR FALEZLERDEN DERTLİKaraalioğlan Parkı'nın sınırları içinde olduğunu söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta 1 kişi ya denize ya da kayaların üzerine düşüyor" dedi. Muhtar Ay, şöyle konuştu: "Antalya, falezleriyle ünlü ama gençler buraya gelip içki içip sohbet ediyorlar ve dengeyi kaybedip düşüyorlar. Emniyet uyarıyor, tabelalar konuluyor ama ölme tehlikesi çok yüksek bir bölgedeyiz. Buralarda daha fazla önlem alınmalı, polis daha fazla denetlemeli. Tel çekmek görüntüyü bozar. Polis denetimi daha fazla olmalı. Selfie yaparken ayağı kayıp düşüyor. Valimiz Münir Karaloğlu'nun bölge için gerekeni yaptığını biliyoruz. Emniyet ve belediye, bu bölgeyi kontrol altına almalı. Haftada bir kişiyi falezlerden çıkarıyoruz. Bir şekilde düşüyor. Ayda 3 kişi çıkardığımız oluyor. Falezler üzerinde alkol alınmamalı. Şişeyi bile aşağıya atıyorlar. Burası dünyadaki 10 önemli parktan biridir."DÜDEN PARKI'NDA ÇİTİ ATLAYIP KAHVALTI MASASI KURDULARDüden Şelalesi'nin Akdeniz'e dökülen noktası olan ve hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası parkta, çiti atlayanlar ölüme meydan okurcasına sefie yaptı. Yanlarına termos, masa ve sandalyelerini alan iki kadın, dev çitleri aşıp falezlerin üzerinde kahvaltı yaptı. Görenlerin, "Deprem olsa direkt denize düşerler" dediği iki kadın ise yaptıklarının yanlış olmadığını söyledi.2019 YILINDA 30 VAKA YAŞANDIAntalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2019 yılında, yaklaşık 8 kilometrelik falez bandında, çeşitli sebeplerden denize düzen 30 kişiyi kurtardı. Bu yılın ilk 3 ayında ise ekipler 10 kişiyi denizden ya da kayaların üzerinden alıp hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Falezlerde selfi çekilen vatandaşların görnütüsüFalez üzerinde masa kurup yemek yiyen vatandaşların görüntüsüManzarayı izleyen genç kız Öykü Aykurt ile röpDHA Muhabiri Ahmet İstek'in anonsuSelfi çekilen berkay Zengin ile röportajFatih Arslan ile röportajMuhtar Halil Ay ile röportajDHA Muhabir Ahmet istek in anonsuFalezlerin ve Düden şelalesinin drone görüntüleri

HABER: Ahmet İSTEK - KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA

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Yangında kül olan lokantanın yetkilisi: Akaryakıt depolarına ulaşsa facia olurdu BİLECİK'te, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan ve dün gece 2 saatlik yangında kül olan 2 katlı lokantadaki hasar, gündüz görüntülendi. Tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Yangın oraya ulaşsa facia olurdu" dedi. Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki 2 katlı lokantada, dün gece yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alıp, pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının yol açtığı hasar, gündüz görüntülendi. Yangınla ilgili açıklama yapan tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Çok büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Eğer yangın oraya ulaşsa büyük facia olurdu. Yangının çıkış noktasının elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor ama kesin sonuç yetkililerin incelemesinden sonra belirlenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yanan lokanta-Akaryakıt istasyonu-Yetkililer inceleme yaparken-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK

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İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi

SİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışı izdihama neden olan işyerinin sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi. Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta önceki gün çeşitli ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk ayrıca mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.'FİYAT ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ İÇİN İNDİRİM YAPTIK'Mağaza sahibi Muhammed Uğur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış öncesi böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremediklerini söyleyen Uğur, "Öncelikle bu şekilde gündeme gelmek bizi gerçekten üzdü. Bizim buradaki tek amacımız ülkemizin zor süreçten geçtiği şu dönemde istihdam sağlamak ve ekonomiye canlılık vermektir. Asıl amacımız budur. Ama biz böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremedik. Şu anda koronavirüsü bahane ederek bir çok esnaf fiyatları kat kat üstüne çıkarıyor. Maske, kolonya, dezenfektan ürünleri olsun bunlara ciddi şekilde fiyat artışları yaptıkları için biz de buna tepki olsun diye mağazamızda indirim yapmak istedik. Açılışımızı biz 1,5 ay öncesinden belirlemiştik. 10 gündür de reklamlarımız yapılıyordu. Bize koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olaydı biz bunu ciddiye alırdık. Zaten biz açılış öncesi de mağazada dezenfektan işlemimizi profesyonel ekiplerce yaptırdık. Normalde haftada 1 kez dezenfekte işlemi yaptırma kararı almıştık. Ama bu tepkilerden dolayı biz bunu her gün yapmaya karar verdik" dedi.Mağazaoda çaılış günü yaşanan yoğunluğun ise normale döndüğü gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Açılış ve izdiham görüntüleri-Güvenlik kemarası görüntüsü-Mağazanın son durumu -İşyeri sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Adıyaman'da kayıp engelli, 6 gündür aranıyor

ADIYAMAN'da, 6 gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 6 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerince de Göksu Çayı'nda yapılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

Dalgıç ekipleri suda, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarına devam ederken, Taşdak'ı bulmak için bölgeye getirilen drone ile de havadan tarama yapılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Dalgıçların arama yapması-Amcası Mehmet Taşdak ile röp.-AFAD ekiplerin kırsalda arama yapması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Karşıyaka'daki çadır ve barakalar yıkıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İZBAN durağının yanındaki arazide kurulu olan, hurdacıların yaşadığı çadırlar, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Şemikler Mahallesi'nde, Mavişehir İZBAN durağı yanındaki boş alanda kurulu olan, hurdacıların yaşadığı 9 çadır ve baraka hakkında çevredekiler, hem belediyeye hem de polise şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri, polislerle birlikte 9 dönümlük araziye geldi. Alandaki kaçak unsurların tümü yıkılırken, hurda malzemelerine de el konuldu. İki gün süren yıkım işlemleri esnasında herhangi bir olay yaşanmadığı, çadır ve barakaların tekrar kurulmaması için alana tel örgü çekileceği bildirildi.

Ayrıca, söz konusu arazide yaşayan hurdacılar arasında yaklaşık 1 ay önce pompalı tüfekli kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alandan görüntü -Yıkım işlemlerinden görüntü -İş makinalarından görüntü -Muhabir Ahmet Turhan Altay'ın anonsu-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, ===============================

İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisindeki Coşkun Yanatma'ya ait 2 katlı müstakil evde, bugün saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ikinci katı ahşap olan evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir olumsuzluğun önüne geçti. Yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahibi ve yakınları, üzüntü yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedenin belirlenmesi için jandarmanın soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan evden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber-Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde, bindikleri sepetli motosiklete, geçen 13 Mart akşamı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş toprağa verildi. Kazada yaralanan kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (2) hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaza, 13 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında, İzmir-Ankara D300 yolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden A.G.D.'nin kullandığı 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından mahalleye girmek isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş yönetimindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş ile Ramazan Ağırbaş yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklar ise ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, daha sonra Manisa'daki özel hastaneye, Huriye Nisa Ağırbaş ise İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ramazan Ağırbaş için bugün ikindide Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Sandal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kardeşi 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze namazını kılınmasından görüntü-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA, (Manisa),

Kaynak: DHA