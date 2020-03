DHA YURT BÜLTENİ - 12 Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, "Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır. Ülkemizde de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, şu ana kadar beş vaka tanımlanmıştır. İlimizde bugüne kadar tanımlanmış bir yeni koronavirüs (Covıd-19) vakası olmamıştır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19) Dünya genelinde ortaya çıktığı andan itibaren valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz sorumluluğunda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Son olarak dün tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

'KORUNMANIN YOLU HİJYEN'Vali Baruş, koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunu, bu noktada da kentte çeşitli önlemlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarımızca gerçekleştirilecek her türlü toplu faaliyetler iptal edilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımıza yeteri kadar bilgilendirici afişler, broşürler dağıtılması ve kurumlarda görev yapan personele eğitimler verilmesi planlanmıştır. Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması; AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır."'ŞÜPHELİ VAKALARI İZOLE EDİYORUZ'Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de şu ana kadar Malatya'da 11 olası vakanın olduğunu kaydederek, "11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz" diye konuştu.'TEDBİRLER TEDİRGİN ETMEMELİ'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alınan tedbirler nedeniyle halkın tedirginliğinin artırmaması gerektiğini belirterek, "Bu tedbirleri, vatandaşın bu enfeksiyondan korunması amacıyla yapıyoruz. Bu tedbirler alınırken eğer vatandaşımızda ayrı bir tedirginlik yaratıyorsa, tedbirler doğru orantılı olmadığını görürüz. Dolayısıyla bizim aldığımız bu tedbirleri vatandaşlarımızın tedirginlik olarak algılamaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Yolculara da virüsle mücadele için bilgilendirme yapıldı. Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın' (pandemi) olarak adlandırılan koronavirüse karşı üniversite eğitimine 3 hafta ara verildi. Adana'da bulanan otobüs firmaları da önlemlerini artırarak, şehirler arası otobüslerin dezenfektasyonu yaptı. Özel koruyucu kıyafet giyen görevliler, araçların tamamını temizlik dezenfeksiyon çalışması yaptı. İşlemlerin ardından tekrar otobüslere binen yolculara ıslak mendiller dağıtıldı. Firmalar adına açıklama yapan Nuray Aybatar "Ulaşımda çalışan firmalara büyük görevler düşmektedir. Biz de aynı şekilde hareket ederek tedbirlerimizi önceden alıp yolcularımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yaptık. Otobüslerimizin ilaçlanması yapıldı. Aynı zamanda, yolcularımız, seyahatleri sırasında çeşitli bilgiler verilerek bilinçlendiriliyoruz" dedi.

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)TUTUKLANDI

Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metal atölyesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal parça imalathanesinde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, demir kesme makinesi kullanılamaz hale geldi.Yangın, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir metal parça imalathanesinde meydana geldi. Demir kesme makinesi, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden diğer işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Etrafa ve diğer makinelere yayılmadan söndürülen yangın sonucu metal kesme makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bulunan sahil bölgeleri, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte, hareketli günler yaşamaya başladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil bölgelerin akın etti.Türkiye genelinde, dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle, yazlık bölgelerde hareket yaşanmaya başladı. Öğrenciler, okullarından evlerine dönerken, Edremit bölgesinde yazlıkları olan vatandaşlar da bahar havasıyla bölgeye gelmeye başladı.Yazlıkları olanlar bölgeye gelmeye başlarken, otel işletmecileri ise umutlarını nisan ayına saklıyor. Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, "Ülkemizde okulların kapanması, maçların seyircisiz oynanması gibi alınan tedbirler neticesinde en çok etkilenen sektör turizm oldu. En son geçen hafta itibariyle otelimize tur aldık. Şu an itibariyle Nisan 15'ine kadar bütün tur sözleşmelerimiz iptal oldu. Özellikle günübirlik Çanakkale turları bölgemize geliyordu daha çok. Onlar da şu anda okulların kapanmasıyla iptal olmuş durumda. Tedbirleri olumlu karşılıyoruz. Bakanlıkların almış olduğu programlara harfiyen uyuyoruz. Alınan tedbirleri doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an butik otellerin hepsi açık vaziyete. Müşteri kabulümüz söz konusu. Grup eğlenceleri iptal ettik. Edremit Körfezi'nde tabi şöyle bir hareketlilik var. Nüfusu oldukça yoğun bir bölge. Dışarıda okuyan üniversite öğrencilerimizin hepsi bölgemize geri döndü. Ayrıca yazlıkçı diye tabir ettiğimiz, bölgemize gelen misafirler de baharın gelmesiyle birlikte tekrar buradaki evlerine dönmeye başladılar. Dolayısıyla bundan da kaynaklı bir yoğunluk var. Doktorlar, temiz havaya çıkın, evlerinizi havalandırın diyorlar. Bölgemiz de Kazdağları'nın oksijeni ve temiz hava ve Akçay'ın iyotuyla birlikte koronavirüsten korunma için önemli bir yer olduğunu iddia ediyoruz" dedi.GÜNÜBİRLİK İŞLETMECİLER VE VATANDAŞ MEMNUNTatil, sahil kesimlerinde en çok günübirlik işletmelere yaradı. Güneşli hava ile birlikte de vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Öğrenci olduğunu söyleyen ve güzel bahar havasının tadını çıkarmak için arkadaşıyla Akçay'a geldiğini belirten Neslişah Sekmen, "Okulların tatil edilmesiyle birlikte Akçay da kalabalıklaşmaya başladı. Dışarıdan gelen oldukça insan var. Şu an hava çok güzel. Koronavirüsün bu bölgeye fazla geleceğini düşünmüyorum ancak, okuldan evlerine giden arkadaşlarımıza virüs bulaşma durumu olursa buraya da getirebilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.Kafe işletmecisi Yılmaz Durmuş ise, "Okulların kapatılmasıyla tatil başladı. Öğrenciler ve ikinci konut sahipleri gelmeye başladı. Bölgemiz oksijen dolu ve bunu bilenler gelmeye başladı. Bölgemizde herhangi bir sorun yok. Herkes gelebilir" dedi.Akçay'ın güzel havası ve bol oksijeni nedeniyle koronavirüse karşı en korunaklı yer olduğunu söyleyen Kadir Öz ise şunları söyledi. "Akçay'ımız çok güzel ve harika bir yer. Havamız güzel, suyumuz güzel, bize virüs falan vurmuyor. Çok sağlıklı bir ortamımız var. Bütün herkesi bekliyoruz. Bölgede adeta yaz başladı. Okullarında tatil olmasıyla birlikte kalabalık ve güzel bir ortamımız var."

