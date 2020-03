DHA YURT BÜLTENİ - 12 Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimiANTALYA Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.

Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi

ANTALYA Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Fırsatçılık haberlerinde eczacının bir rolü yok. Ancak bizim dışımızda internet sitelerinde farklı yerlerde fahiş fiyatlı satışlar oldu. O fiyatları hiçbir eczanemizde bulamazsınız. Denetimin bizim üremizden yapılması çok anlamsız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar üzerine de maske satışları günden günde artıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden yaz- kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere, dezenfektan malzemelerine yoğun ilgi var. Artan ilgi nedeniyle maske, anti bakteriyel jel ve sıvıların fiyatları 3- 4 katına çıktı. İnternette 15 liralık maskenin 150 liraya satılması üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı.Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentteki tüm eczanelerde stok, fiyat ve tedarik denetimi yaptı. Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüs ile bazı sektörlerde fırsatçılığın ortaya çıktığına vurgulayarak, "Fırsatçılık haberlerinde eczacının bir rolü yok. Zaten bizde bulunan ürünlerdi. El dezenfektanları maskeler gibi ürünleri biz satıyorduk. Ancak bizim dışımızda internet sitelerinde farklı yerlerde fahiş fiyatlı satışlar oldu. O fiyatları hiçbir eczanemizde bulamazsınız. Denetimin bizim üremizden yapılması çok anlamsız. Bizler zaten denetime açık kuruluşlarız. Sağlık Bakanlığı bizleri yılda 2 defa denetlemek zorunda. Ancak bu denetim başka yerlerde yapılmalıydı. Her sorunun altında eczacıları aramanın hiçbir anlamı yok. Bize yüklü tekliflerle gelindi. '1 milyon adet maske bulur musunuz?' denildi ancak biz yüz çevirdik" dedi.Eczacı Mustafa Oruç, ticaret il müdürlüğü, maliye ve zabıtayla birlikte denetime gelindiğini söyledi. Maske stoklarına, fiyatlara bakıldığını, ürünün var olup olmadığıyla ilgili inceleme yapıldığını anlatan Oruç, "Elimizde onların baktığı 3M maske türleri yoktu. İç piyasada zaten bulamıyorduk. Tespit tutanakları tuttular. Bulunmama nedenleriyle ilgili rapor oluşturdular. Gelen memur arkadaşlar, nazik bir dille durumu anlattılar. Bu konuda rahatsız olmadık ancak denetlemenin eczanelere yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz üretici değiliz. Üretici firmaların incelenmesi lazım" diye konuştu.Eczacı Mukaddes İşleyen de denetimden geçtiğini söyledi. Gelen görevlilerin fiyat sorduğunu belirten İleyen, "Stokta var mı? diye soruldu. Eczanelerden ziyade üretici firmalara bakmaları gerekiyor. Normalde 10- 20 lira olan kutu maskeler şu anda 150 liraya bana geliyor" diye konuştu.

Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildi

BİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek ve örgütün kullandığı sığınakları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-06' ve 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-04' operasyonları başlattı. Operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında 1 adet sığınak tespit edilirken, sığınak içerisinde ise 2 jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 büyük pil, 8 çift ayakkabı, 1 pantolon, 1 kazak, 1 çekiç, 3 murç, 1 çakmak gazı, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 sim kart ve 1 batarya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır

TEKİRDAĞ'da esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır. Bütün bunlara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak üzere yola çıktık" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 gün sürecek Tekirdağ gezisine Saray ilçesinden başladı. Akşener'i CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Özen Erkiş ile partililer karşıladı. İlçe esnafını ziyaret eden Akşener, parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlkokul öğretmeni ve üniversite hocası olduğunu söyleyen Akşener, "Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır. Bütün bunlara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak üzere yola çıktık. Bugün'de Tekirdağ'ımızın Saray ilçesindeyiz. Büyükşehir belediye başkanımız eşlik ettiler, şimdi toplantıları olduğu için ben rica ettim kendisinden gitti, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız aramızda, belediye başkanımız aramızda. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde gezmeye, dolaşmaya, dinlemeye ve salı günü bu konuları Türkiye'nin gündemine getirmeye devam edeceğiz. Daha önemli bir durum var. Ben anlattıktan sonra milletvekili arkadaşlarımız da soru önergeleri, araştırma önergeleriyle bu konulara dikkat çekmeye devam edecekler. Biz şimdi, iktidar partisi iş başında olduğu için, onun duymasını sağlamaya çalışıyoruz ama onlar duyup, duymamayı kendileri bilir. İnşallah biz bu meseleleri çözeceğiz. Ama Türkiye'nin lüzumsuz gündemlerle nasıl gerildiğini, vatandaşımın bana tüm bu geziler esnasında 'şunun ayağı kokuyor, şunun kokmuyor' sorularını sormadığını, sizlerle paylaşabilirim. Sebebi ziyaretim budur" dedi.'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEMEK GEREKİR'Akşener, "Yunanistan sınır kapısında gelişen olaylarla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz?" sorusu üzerine, "Salı günkü grup konuşmamda söyledim; Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlar açılabilir ama bunun yönetilmesi gerekiyor. Eğer bizi böyle löm löm konuşarak, abuk sabuk konuşmalarla insan kaçakçısı bir devlet yerine, zaten Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır, ellerine o karineyi vermemek gerekiyor. Dolayısıyla yönetilmesi gereken bir iş ama aşırı bir dikkat gerekiyor. Bunun dışişlerindeki diplomasi boyutu da hiç ihmal edilmemeli. Ama maalesef Türkiye'de iç politika da dış politika da tüketildiği için ya bu konuda söylüyoruz tedbir alsınlar diye, alabilirler mi hep beraber göreceğiz" dedi.Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle ilgili soru üzerine de Akşener, "Benim kişisel görüşüm; Sağlık Bakanı işinin dışındaki konularda lüzumsuz konuşmaları olan, her konuyu bildiğini iddia eden bir arkadaş değil. Başından beri Türkiye'yi bilgilendirerek götürdü. Yani paniğe meydan vermemek üzere. Dolayısıyla aynı çalışmaları yaparsa, aynı bilgilendirmeleri bu açıklıkta yaparsa doğru yönetilebilinir" diye konuştu.

Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

MERSİN'de deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler sonrasında yapılan analizler sonucunda 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL edari para cezası kesildi.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulayan büyükşehir belediyesi, gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini gerçekleştiriyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor.Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuara gönderiliyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.Ekipler, kendi sorumluluk sahası dışında denizi kirleten herhangi bir gemi veya karasal bir kirlilik ile karşılaşmaları durumunda, bu görüntüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletiyor ve işlem yapmaları sağlanıyor.

Aksaray'da 'koronavirüs' önlemi

AKSARAY'de belediye tarafından 'koronavirüs'e tedbir amaçlı okullar, halk otobüsleri, işçi ve okul servislerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Aksaray Belediyesi 'koronavirüs'ü önlem amacıyla kentte dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çalışma kapsamında okullar, halk otobüsleri, öğrenci ve işçilerin kullandığı servis araçları dezenfekte edildi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinç, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. Öğrenci servislerinde ve işçi servislerinde yaptığımız kapsamlı dezenfeksiyon çalışması ile öğrencilerimizin ve işçilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğiz." dedi.

Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

BURSA'da pastaneye giren hırsız, önce baklava yedi sonra sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, pastanedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki pastanede, geçtiğimiz hafta gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı şöyle meydana geldi. Henüz açık olan pastaneye müşteri gibi giren kimliği belirsiz şüpheli, arka taraftaki çalışanları kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki baklavadan yedi. Sadaka kutusunu alıp, pastaneden çıktı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden pastane çalışanları, polisi aradı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, kimliği belirsiz şüpheli içeri girdikten sonra, çalışanları kontrol edip, bakla yemeye başlıyor. Ardından da sadaka kutusunu alıp, hızla kaçıyor.

Doç. Dr. Nazik: Maraş paçasının koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir karşılık yok

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve KSÜ Koronavirüs Koordinasyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçasının içerdiği protein, yağ, tuz gibi mineraller nedeniyle sağlıklı bir yiyecek olduğunu belirterek, "Ama 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda" dedi.İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gittiği paçacıda, "Kelle paça süper bir besindir. O kadar süperdir ki, koronavirüsünü önler" sözleri, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Canan Karatay'ı iş yerinde ağırlayan paça ustası Erdoğan Sünbül ise Maraş paçasının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtti.Son olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında kelle paça içtiğini sosyal medya hesabından paylaştı. 'İÇMEYENLERİN KORONAVİRÜS OLACAĞI GİBİ BİR ALGININ OLUŞMAMASI GEREKİYOR'KSÜ Koronavirüs Koordinasyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçası ile ilgili kendisine çok soru geldiğini söyledi. Paçanın sağlıklı bir besin olduğunu belirten Nazik, şimdiye kadar koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir çalışma olmadığını söyledi. Nazik, "Maraş paçası içerisinde protein, yağ, tuz gibi çeşitli minareleri içeren bir yiyecek. 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda. Ama sıcak yiyeceklerin tüketilmesi, bunun içerisinde paça da sayılabilir, çorba da sayılabilir. Sağlıklı beslenme koronavirüsten bizi sağlık immünitemizi (bağışıklık) geliştirmesi anlamında sağlıklı olmamızı sağlar. Bununla beraber sıvı almamız, güzel uyumamız, temel anlamda bakacaksak sağlıklı olabilmek için gereken her şey güzel yiyecekleri yiyebilmek, zamanında beslenmek diyebiliriz. Paça bunun bir parçası olabilir, ama Maraş paçası içmeyenlerin koronavirüs olacağı gibi bir algının da oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.'ŞU ANDA 100 KİŞİDEN 3'Ü ÖLÜYOR'Koronavirüste 1 kişiden ortalama 2 ya da 3 kişiye bulaştığını belirten Nazik, şöyle devam etti: "Ama en önemli olan şey şu. Bu hastalık; yakalanan kişilerin 100 kişiden 97'sinde iyileşerek düzeliyor. 100 kişiden 80 tanesine de hiç tedavi vermeden düzelebiliyor. Şu anda 100 kişiden sadece 3 kişi ölüyor. Yüzde 3'ün içerisine giren popülasyona baktığımızda özellikle 60 yaş üzerinde ek hastalığı olan kişiler. Kim bunlar? Tansiyon, şeker, kalp ve kronik akciğer hastalığı olanlar ya da immün sisteminde çökkünlük yaşayan kişiler. Bunlar kanser hastaları olabilir. Bunlar riskli grubu oluşturuyor. ve bu kişiler yakalandığı zaman akciğerlerindeki solunum problemi daha da artıyor, bu şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle 60 yaş üzerinde ve ek hastalığı olan kişiler etkileniyor. 10 yaş altı çocuklarda ölüm bildirilmemiş, 20 yaş altı çocuklarda ise bin tane çocuktan 2 tanesinde ölümle karşı karşıya kalındığını biliyoruz. Bu anlamda kimsenin telaş etmesine gerek yok. Gerekli el hijyeni önlemlerini almamız, biz tokalaşmayı seven bir milletiz, tokalaşmadan bu dönem biraz uzak durmamız ve gerekli durumlarda sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda gerekirse maske kullanımı önerilmekte, onun dışında şu an maske kullanılması önerilmiyor. Bu şekilde bir hastalık koronavirüs."

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.

