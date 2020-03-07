DHA YURT BÜLTENİ - 12

07.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:59

YUNAN ASKERİNİN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan asker ve polisinin sert müdahalesi gün boyu sürdü. Bir Yunan askerinin tel örgülerin yanına gelip, elindeki uzun namlulu silahla Türkiye tarafına ateş açması kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, elinde silahıyla sınırı ayıran tel örgülerinin yanına gelen Yunan askeri, silahlı Türkiye tarafına doğru ateş açıyor.

Bu arada sınır bölgesinde Yunan asker ve polislerinin müdahalesi gün boyu devam etti. Göçmenler, kendilerine müdahale eden Yunan güvenlik güçlerini taş atarak karşılık verdikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınırda Yunan askerlerinin müdahalesiYaşanan olaylardan detaylarSınıra yaklaşan Yunan askeriYunan askerinin silahını doğrultup ateş açmasıOlaylardan detaylar

Haber: Cemal YURTTAŞ/EDIRNE,

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İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince görev yerime geri döneceğim

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde yaralanan gazi Uzman Çavuş Ersin Yıldız (24), tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine geldi. Kendisini ziyarete gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile sohbet eden Yıldız, "Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim" dedi.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba evine döndü. Yapılan hava saldırısı sonucu kulaklarında hasar meydana gelen Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Yıldız, sosyal medyada dolaşan şehit sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, devletin açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, "2017'de askerliğe vatani görevimi yerine getirmek için başladım. Daha sonra uzmanlığa geçtiğimde sahra- sıhhiye eğitimi aldım, ardından da Afrin'e gittim. Oradaki süreç zorluydu. Tekrar Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçtik. Oradan bu harekata girdiğimde hava taarruzu yaşadık. Çok şükür iyiyim. Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim. Herkesin duası yetiyor. Kolay değil savaş yaşıyoruz. Herkesin bir mesleği var bizimki de bu. Allah'ın izniyle döneceğim. Hava taarruzu yaşadık, çok şükür karşılık verdik. Sıyrıklar ile atlattık, devlet olarak da Allah'ın izniyle atlatacağız. Devletimizin açıkladığı rakamlardan şüphemiz yok, hepsi doğru. Yalan söylenecek bir durum yok. Biz de öyle gördük. Biz vatandaşlarımızın duaları ile ayakta kaldık, duaları eksik etmeyin. İnancımız sonsuz, herkes sağ olsun" dedi.

Görüntü dökümü;-Ziyaretten detaylar-Açıklamalar

Süre: 2 dakika, Boyut: 201 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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AK Partili Kandemir: İdlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için

MERSİN'de partisinin ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen Toroslar İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri, belediye başkanları, il-ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede İdlib'deki gelişmeleri de değerlendiren AK Partili Kandemir, " Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok bedeller ödemiş bir milletiz. Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

'SESSİZ Mİ KALACAKSIN?'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu eleştirerek,"Senin ülkene teröristler saldırdığı zaman sessiz mi kalacaksın?" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü---------------------------------Saygı duruşu ve istiklal marşı-Salondan genel ve detay görüntüTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir konuşması

SÜRE: 06'47", BOYUT: 760 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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İkinci el araç fiyatında ve talebinde artış

SAMSUN'da bulunan İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde ikinci el araç alımında yoğunluk yaşanırken araç fiyatlarında ise son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldi.

Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış ve ikinci el araçlara olan talepte artış İlkadım ilçesindeki bulunan Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde de yoğunluğa neden oldu. Bugün yaklaşık 600 araç satış için siteye giriş yaptı. İkinci el araç fiyatlarında son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldiği belirtildi. Sıfır ve ikinci el fiyatları arasındaki farkın giderek azaldığı belirtilirken piyasadaki bu yükseliş hem alıcıları hem de satıcıları memnun etmedi.

'BİR AYDA 10 BİN TL ARTTI'

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Cihat Keskin, ikinci el araç fiyatlarında aylık 5-10 bin TL artış meydana geldiğini belirterek "Vatandaşlar araçlarını internet siteleri üzerinden çok kolay bir şekilde satışa çıkarması fiyatların suni şekilde artmasına neden oldu. İkinci el araçlara yoğun rağbet var. Bir aracın fiyatı bir ayda 10 bin TL artabildi. Yaklaşık 6 aydır bu fiyat artışı devam ediyor, ilgili de sürüyor. Yaz aylarına kadar bunun devam etmesini bekliyoruz. Sıfır araçların piyasaya inmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

'6 AYDIR FİYAT DA TALEPTE YÜKSELDİ'

Araç fiyatlarının son 6 aydır yüzde 30-40 civarında arttığı söyleyen Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Engin Akayrancı, "Bu artıştan alanda satanda memnun değil ama piyasa bu şekilde gidiyor. Biz de pahalı alıyoruz pahalı satıyoruz. Fiyatların aşağıya düşmesi her iki taraf içinde iyi olacak. Sıfır araçlar piyasaya sürülemiyor. Yıl başında gelmesi gereken 2020 model araçlar Mart ayında gelmeye başladı. Sıfır araçların piyasaya sürülmesi noktasında da genel bir sıkıntı var. Sıfır araç almak isteyenler 3-5 ay bekliyorlar. Bunun da etkisi oluyor ikinci el fiyatlarının yükselmesine. İkinci el ile sıfır araçların fiyat farkı giderek azalıyor. Sıfır araba 140-150 bin ise ikici eli 110-115 lira aralarında fark sadece bu kadar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -------------------------İkinci El Otomotivciler Sitesi'nden detay-Araçlardan detay-Alıcılardan detay-Drone ile detay-RöportajlarHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Kaynak: DHA