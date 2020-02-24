DHA YURT BÜLTENİ - 12

24.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:47

Depremde baba ve oğlu aynı evde hayatlarını kaybetti

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en büyük hasar, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev ve ahırların büyük bölümünün yıkıldığı mahallede, depreme uykuda yakalanan Kerem Tosun ve oğlu Aydın Tosun, aynı evde yaşamlarını yitirdi.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde depremde 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

BABA VE OĞUL AYNI EVDE ÖLDÜMahallede Kerem Tosun ve oğlu Aydın Tosun, depremde evlerinde yaşamlarını yitirdi. Evden geriye enkaz yığınları ve eşyalar kaldı. Depremde annesi yaralanan, babası ve 7 kardeşiyle birlikte sağ kurtulan Rojhat Aras, o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir depremle karşılaştıklarını anlatan Aras,"Deprem anında kendimizi bir anda dışarı attık. Ancak annem içerde kaldı. Annemi de yaralı olarak kurtardık. Depremde amcam ve 4 kuzenimi kaybettim. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.BİRÇOK HAYVAN TELEF OLDUMahalledeki evler gibi birçok ahır da yıkıldı. Yıkılan ahırların altında yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Bazı kişilerin enkaz altında kalan hayvanları görüntülerken, duygulandıkları görüldü.AFAD ve UMKE ekipleri, bölgede depremde evleri yıkılan aileler için çadır kurarken, bir yandan da sıcak yemek dağıtıyor. Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de depremin vurduğu 4 mahallede, çadır kurmaya başladı. Gürpınar Belediyesi, evleri yıkılan vatandaşlar için evlerinin yanında çadırlar kurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kerem ve oğlu Aydın tosun'un hayatını kaybettiği enkaza evin ankazından detaylar-evin enkazıda gezen aras, kitaplara bakarken-Rojhat Aras ile röportaj-Muhabir anonsu-detaylar-Enkaz altında kalan aracını çıkartmaya çalıyan Fettah Eraslan-Muhabir anonsu-Eraslan ile röportaj-detaylar-Enkaz altında kalan hayvanlar-muhabir anonsu-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/VAN,

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Polis, kayıp kızların izini sürüyor

ISPARTA'da geçtiğimiz Perşembe günü ortadan kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), en son Denizli'de görüldükleri ortaya çıktı. Isparta'dan minibüsle Denizli'ye gelen genç kızların, buradan otostop yaparak bir otomobile bindikleri, daha sonra İzmir istikametine doğru gittikleri belirlendi. Genç kızların içinde bulunduğu otomobilin bir akaryakıt istasyonuna girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, genç kızların izini sürüyor.Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen 3 genç kızdar haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLERDiğer yandan 3 liseli Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da karayolunda otostop çekip, bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, genç kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Kayıp kızların otostop çekip bindiği otomobilin dün (Pazar), yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp, polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre 3 genç kızın otostop çekerek bindiklerini, Denizli - İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kızlardan hala haber alınamazken, polis karayolu üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyip, kızların izini sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasından kızların içinde bulunduğu otomobilin görüntüsü-Akaryakıt istasyonunda görüntülenen otomobilin arkasında oturan kızlardan birinin görüntüsü-Denizli - İzmir Karayolu'ndan görüntü-Akaryakıt istasyonunda çalışan İsmail Güneş ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü?

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, vatandaşlar 3 yunusun balıkçılar tarafından öldürüldüğünü iddia ederek tepki gösterirken, İlçe Tarım Müdürlüğü ise yunusların doğal nedenlerle öldüğünü belirtti. Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde sahili vuran, üzerinde yara bulunan, yüzgeçleri kesilen yunuslarla ilgili olarak savcılık talimatıyla başlatılan incelemede İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yunusların doğal yollarla öldüğü ve üzerlerindeki deliklerin kuşlar tarafından açıldığını belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Kocaali'de yaşayan Şerif Sarı, "Bu bölge hem yunusların yoğun olarak yaşadığı hem de diğer deniz canlılarının yoğunluğu nedeniyle avcılığın yapıldığı bir bölge. Tahminimizce, balıkçı ağlarına dadanan ve balıkları yiyen bu yunuslar balıkçılar tarafından vuruldu. Aslında bu engellenebilir, burada hayvanların doğal haklarını biz avlıyoruz. Gerekli çalışmalar yapılarak bu yaşananlar engellenebilir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise konuyu başka bir yere çekmek için yapılan gerçek dışı bir açıklamadır." dedi.Bölgede kuş yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Şerif Sarı, "Evet, bölgede yoğun kuş nüfusu var, ancak tüm kuşların aynı anda bunlara saldırması lazım bunların olması için. Kuşlar saldırsa sadece tek bir noktadan mı deler? Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını ve bunun araştırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bölge detayŞerif Sarı röp.

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ-Levent KIZILASLAN/KOCAALİ(Sakarya),

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Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (3)

TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Ortaca ilçesinde, kendisine çarpan otomobilin kırılan camından içeri fırlayan ve 6 kilometrelik yolculuğun ardından Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın önünde terkedilen araçta yaralı olarak bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ümmü Yeşil Tatlı için bugün öğlen kırsal Mengenli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Mergenli Merkez Camii'ndeki törene Tatlı'nın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Tatlı'nın cenazesi Mergenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenazenin toprağa verilmesi-Yakınlarının taziyeleri kasbul etmesi ve mezarın başında dua etmeleri

Haber-Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

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Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

KAYSERİ'de, girdiği 5 farklı işyerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesindeki 5 iş yerinde, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Orhan S. olduğunu belirledi. Sadaka kutuları ve yazar kasalar ile 35 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerin ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Orhan S.'nin bir işyerinin kapısını kırarak, sadaka kutusunu ve yazar kasayı çalma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Hırsızlık zanlısının Adli Tabiplikten çıkışı-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Samed Aydın SUN/ KAYSERİ

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Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor UŞAK'ta, Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor. Pompalar yardımıyla tonlarca su boşaltılırken, tahliye edilen köy sakinlerinin ise evlerine geri döndüğü belirtildi.

Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan, 1 milyon metreküplük doluluk oranına sahip barajda, zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 7 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi 1 milyondan 870 bin 880 metreküpe kadar düştü. Ayrıca dağlardan yağmur sonrası baraja gelen suyun ise önünün kesilerek, farklı yolla çevredeki derelere dağıtılması sayesinde çalışmaların kolaylaştığı belirtildi. Yapılan çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü ve bölgeye 8 pompanın daha getirileceği kaydedildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyleri sakinleri de bölgenin normale dönmeye başlamasıyla evlerine döndü. Uyarılara rağmen evi boşaltmayan Ethem Kılıç ise "Çalışmalar ağır gidiyor. Ben bir yere gitmedim. Banaz'da otel tutuyorlar. Banaz'a ben nasıl gideyim hayvanlarımı bırakıp" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Barajdan görüntü-Köy içerisinden genel ve detay görüntüler-Köy sakini Halime Aydemir röp.-Köy Sakini Özcan Tamer röp.-Köy Sakini Mehmet Yokuş röp.-Köy sakini Safiye Orhan röp.-Köy Sakini Mustafa Uğuz röp.

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, ==============================

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 51'inci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 51'inci günde de sürdürüldü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ HER GÜN DÜŞÜRÜLÜYORGülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 51'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığının sıfır olması nedeniyle arama yapılamadığından ekipler, bot ve teknelerle su yüzeyi ve kıyısında arama çalışması yapıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara katkı sağlaması amacıyla baraj gölünün debisi her gün belli bir ölçüye kadar düşürülüyor. Debinin belli bir dönem daha düşürüleceği belirtilirken, ekipler, su altı araması için görüş uzaklığının açılmasını bekliyor. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Uzunçayır Baraj GölüArama çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,=================================

200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkım işlemi tamamlandı. 30 dönümlük alanda 36 metre yüksekliğinde denize yapılan kaçak dolgunun ise temizleme çalışmaları sürüyor. İlçedeki 19 projenin 15'inde yıkımının tamamlandığı, 4'ünde ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projeler için yeniden Bodrum'a geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarını kontrol etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde o projelerdeki yıkım çalışmalarının çoğu tamamlandı. Göltürkbükü'ndeki Mandarin Oriental, Gündoğan'daki The Bo Viera, Gölköy'deki Nef Reserve ile Yalıkavak'taki İnci turizm olmak üzere 4 projede yıkım ve dolgu temizleme çalışmaları bugünde sürdü.

İmara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımı tamamlanan The Bo Viera projesinde, 30 dönümlük alanda 36 metre yüksekliğinde denize yapılan kaçak dolgunun temizlenmesi için yürütülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Projenin üst kısmındaki rezidansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı gözlendi.Muğla genelinde tespit edilen 2 bin 800 kaçak yapıların yıkımı için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-The Bo Viera projesinden genel görüntü -The Bo Viera projesindeki kaçak dolguyu temizleme çalışmasından görüntü

-DHA muhabiri Cavit Akgün anons

Haber- Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

Kaynak: DHA