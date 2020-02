DHA YURT BÜLTENİ - 12

18.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:24

Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)

'EMRE'Yİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM'

Bursa'da, evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i tabancayla başından vurarak, öldüren Erhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erhan Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Emre'yi sohbet etmek için evime çağırdım. Oturduğumuz sırada ben bakmak için tabancamı çıkardım. Tabancamla oynarken, yanlışlıkla horuzu kaldırdım ve ateş aldı. Emre'nin vurulduğunu gördüm. Emre'nin ilk müdahalesini ben yaptım ve 112'yi de ben aradım. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Emre'yi kazayla öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Katil zanlısı Erhan Ç.'nin emniyetten çıkarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

Tokalaştığı arkadaşına yumrukla saldırı kamerada

RİZE'de, Hüseyin B. (18), 6 yıl aradan sonra sokakta karşılaşarak tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18), '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim' diyerek aniden yumrukla saldırdı. Genç aldığı darbelerle yaralanırken, şüpheli kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.Olay, pazar günü öğlen saatlerinde Piriçelebi Mahallesinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, 6 yıl aradan sonra ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile karşılaştı, tokalaşıp sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hüseyin B., '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim' diyerek aniden Ebubekir Al'a yumrukla saldırdı. Ebubekir Al kendini korumaya çalışırken ittiği Hüseyin B.'de düştüğü yerden kalkarak kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu çenesinde ve dişlerinde kırık oluşan Ebubekir Al polise giderek şikayetçi oldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 'BÜYÜK BİR ŞOKA UĞRADIM'Saldırganın sokakta gülerek kendisine doğru yaklaştığını gördüğünü söyleyen Ebubekir Al, "Elini uzattı tokalaştık. Normal selamlaşıp konuştuk. Kötü kötü bakmıyordu. Ortaokulda beraber okumuştuk ama samimi bir arkadaşım değildi. 'Ben okuyorum sen ne yapıyorsun?' diye konuştuk. Ondan sonra bana 'ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun?' diye sordu. Bana 'ortaokuldan beri sana büyük bir kin biriktiriyorum' dedi. Ben de ona 'sadece bana mı kin biriktiriyorsun?' diye sordum. O da 'evet, keşke tenha bir yerde karşılaşsaydık' dedi. Demesiyle birlikte çeneme yumruk attı. O sırada büyük bir şoka uğradım. Çenem yamulmuştu. Sonra üstüme saldırmaya devam etti. İkinci yumruğu attı ama eğildiğim için bana vuramadı. Ben de onu ittim yere düştü. Ayağa kalkıp tekrar bana saldırdı. Olay yerini terk ettiği zaman ben de polisi aradımö dedi.'6 YIL ÖNCE İKİSİDE 12 YAŞINDAYDI NASIL BİR KİN OLABİLİR'Ebubekir Al'ın ablası Rumeysa Al, kardeşinin kavgacı biri olmadığını belirterek "Saygılı efendi bir lise öğrencisidir. Karıncayı bile incitmez, naziktir. Olayın yaşanması sonrası biz böyle bir şeyin nasıl olduğuna inanamadık. Olay öncesi o şahıs kardeşime seslenmiş. Bir süre sohbet etmişler. Sonra o şahıs kendisine '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim keşke seni tenha bir yerde görseydim' diyerek yumruk atıyor. El sıkışıp öpüşüp konuştuktan sonra yumruk atıyor. 6 yıl önce ikisi de 12 yaşındaydı ne sebeple nasıl bir kin olabilir ki. Ortada hiçbir şey yok. Şu an hastanede çenesinde iki kırık var. Dişlerinde kayma var. Şu an kardeşim ameliyat olacak. 2 ay sonra tekrar bir operasyon geçirecek. Sonra 2 yıl sonra tekrar bir operasyon geçireceği söylendiö diye konuştu. Nurettin Al da oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirterek "Çenesinde 2 yerden kırık var, dişleri kaydı. 3 gündür yemek yediği yok. Bir lokma ekmek yiyemiyor, suyla besliyoruz. Çok mağdur olduk. Çocuğuma vuran kişinin babası aradı 'Kusura bakma oğlum ilaç kullanıyor. İlaçlarını kullanmamıştı' dedi. Adalet gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Saldırı anı güvenlik kamerasıOlay yeri detayıRumeysa Al ile röp.Ebubekir Al ile röp.Nurettin Al ile röp.Hastane detayları

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR ARTVİN

Kendisini işten çıkaran amirinin evini arkadaşlarıyla beraber kurşunladı

İZMİT'te, kendisini işten çıkaran amirinin evine tabancayla ateş açan S.E.T. ile ona yardım eden 2 arkadaşı, polis tarafından yakalandı. Silahlı saldırı, mobese kameralarına yansıdı.Olay, 17 Şubat günü saat 03.00 sıralarında Alikayha Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen 3 kişi, M.A. ve H.A. çiftinin oturduğu daireye tabancayla 4 el ateş edip kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Mobese kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı olayını gerçekleştirenlerin S.E.T., F.Y. ve H.E.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden S.E.T.'nin ifadesinde, M.A.'nın çalıştığı fabrikada amiri olduğunu ve kendisini işten çıkardığı için evini arkadaşlarıyla birlikte kurşunladığını itiraf ettiği belirtildi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ-----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT

Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ampullerin içerisine saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ve satışa hazır halde paketlenip ampul içerisine konulan 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, A.E., Ö.B. ve İ.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylar-Ele geçirilen maddelerden detaylar-Ampul içerisinden çıkan uyuşturucu maddeden detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Edirne'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Barutluk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, TOKİ evleri kavşağında meydana geldi. Dün gece iddiaya göre Mimar Sinan Caddesi'nden şehir merkezi istikametine giden H.Ö., yönetimindeki 34 SLM 16 plakalı araç, TOKİ evleri kavşağına geldiği sırada Ö. G. yönetiminde karşı yönden gelen 22 BA 249 plakalı araçla kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü H.Ö, araçta bulunan D.Ş., ile diğer araç sürücüsü Ö.G, ve bu araçta bulunan G.O., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafa kafaya çarpışma sonucu hurdaya dönen 2 araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarılan 4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavileri için kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonucu yapılan temizlik çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Yaralıların ambulansa alınmasıAraçlardan genel detayAraç içinden detayKaza yerinden detayFarklı açılardan detayHurdaya dönen araçlardan detayAraçların kaldırılmasıYolda temizlik çalışması

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla bazı kişilerin gösteri ve eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Siverek, Viranşehir ve Hilvan'daki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı saptanan kişilerin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliyede önlem alan jandarmaŞüphelilerin adliyeye çıkarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA

Denizli'de uyuşturucuya 7 gözaltı

DENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda kaçmaya çalışan M.K. (40), peşine düşen güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu derede yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler bu sabah, şafak vakti operasyon yaptı. Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında zanlılardan M.K., kaçmak istedi. Zanlının peşine düşen jandarma ekiplerine, bölgedeki polis ekipleri de destek verdi. Güvenlik güçleri M.K.'yı, Korucuk Mahallesi'ndeki bir dere yatağında yakaladı. Operasyonda M.K. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 7 zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ve polis ekiplerinin M.K.'yı bölgede arama çalışmalarından-Bölgede devriye gezen jandarma ve polis araçlarından-yakalanan M.K.'nın jandarma aracına bindirilmesinden

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen 1-15 Şubat tarihleri arasında Kocasinan ilçesindeki Erkilet Dere Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Seyrani Mahallesi'nde bulunan 4 ekmek fırınında meydana geldi. Fırına giren hırsızlar, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çaldı. Fırın sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Ömer T. (27) ve Mustafa K'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIZanlıların ekmek fırınından gerçekleştirdikleri hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları-Güvenlik kamera görüntüleri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (2)

ACILI BABA: NASIL DAYANIRIM YAVRUMBurdur'da, yaklaşık 2,5 yıldır mücadele ettiği mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren lise öğrencisi İrem Ayvalı'nın acı haberini alan yakınları, ailesinin Menderes Mahallesi'ndeki evine akın etti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, acılı baba Tuncer Ayvalı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Tuncer Ayvalı, "İrem'im, güzel kızım; çok acı çektin, çok savaştın ama olmadı. Çok sevenin varmış, herkes sana dua etti. 17 ay kanserle savaştı. Pes etmedi. 'Ben bu kanseri yeneceğim, ben bu illet hastalığı yeneceğim' diyordun. 'Benim arkamdan ağlamayın' diyordun. Nasıl ağlamam kızım, nasıl dayanırım yavrum? Allah'ım kimselere evlat acısı verme" diyerek, gözyaşı döktü.Evin önünde fenalaşan Tuncer Ayvalı, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Morgun önünde baba ağlarken Morgdaki kalabalıktanBabanın morgdan çıkarken

Babanın evin önünde otururken konuşması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

