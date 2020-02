DHA YURT BÜLTENİ - 12

15.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:42

Suriye'ye asker sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ

Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır (3) PARTİSİNİN İL DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞTUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, partisinin Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, önlerinde 2023 ve 2024 seçimleri olduğunu hatırlatarak, "AK Parti olarak her zaman yaptığımız gibi, sandıktan çıkan sonucu önümüze koyduk; milletimizin bize neler söylediğini enine boyuna inceledik. Milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya geldik, partimizin en üst kurullarında eksiklerimizi, zayıf noktalarımızı değerlendirdik. Şimdi önümüzde 2023 ve 2024 seçimleri var. Bu 1 yıl nasıl çabuk geçtiyse, inanın önümüzdeki 3 yıl 4 yıl da öyle hızlı geçecek. Hiç vakit kaybetmeden, 7. Olağan Kongre süreciyle birlikte bir yenilenmeye, tazelenmeye gidecek, bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Tazelenme diyorum çünkü bizim kongrelerimiz, kavganın gürültünün yaşandığı kongreler değil. Biz, bayrak yarışında emaneti en iyi şekilde, en ehil olana teslim etmenin derdinde bir teşkilatız. Bu başarılara, şu veya bu isimlerle değil; milletiyle beraber ulaşmış bir teşkilatız. Dolayısıyla, benlik davasına düşenlere, heveslerinin peşinden gidenlere hiç aldırış etmeyin. Kerameti kendinden menkul sananlar, her seferinde olduğu gibi milletten gereken dersi alırlar. Bizim onlara harcayacak enerjimiz yok. Biz önümüze bakacağız. Menzile ulaşmanın, millete hizmet etme davamızı sürdürmenin gayretinde olacağız. Ak Parti'nin yeni zaferlerini, ülkemizin yeni başarı hikayelerini konuşacağız" dedi.'BOŞ LAFLARLA MAALESEF GÜNDEMİ İŞGAL EDİYORLAR'Bakan Varank, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Birileri de çıkıyor, bu yola kendilerince engeller döşüyor, suni gündemlerle bize vakit kaybettirmek istiyor. Bu ülkeye dair tek bir hayali, söyleyecek tek bir sözü olmayanlar büyük ama bir o kadar da boş laflarla maalesef gündemi işgal ediyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin genel başkanı çıktı, 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum' diye hezeyanlarını, saçmalıklarını sıraladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hezeyanlara verdiği cevapları zaten izlemişsinizdir. Hatta üzerine de Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yönelik 500 bin liralık tazminat davası açtı. Hani 'yalanı söylemek parayla mı?' derler ya. İşte bahsettiğiniz kişi Kılıçdaroğlu olunca, parayla da olsa yalanı söylemekten geri durmuyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların doğrudan hedefi olan Cumhurbaşkanımıza dahi utanmadan sıkılmadan saldırabiliyor." 'SEN OTURDUĞUN KOLTUĞU BİLE FETÖ'YE BORÇLUSUN'"İçine FETÖ'nün ruhu kaçanlar FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye yaygara koparabiliyor" diyen Bakan Varank şunları söyledi: "Madem öyle, biz de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye nasıl yoldaşlık yaptığını şöyle bir hatırlayalım. Bir defa, Sayın Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla genel başkan olan birinden bahsediyoruz. Sen oturduğun koltuğu bile FETÖ'ye borçlusun, Sayın Kılıçdaroğlu. Bunun diyetini de o koltukta oturduğun her gün ödemeye devam ediyorsun. Bu diyeti, 7 Şubat MİT krizinde de gezi olaylarında da FETÖ'ye verdiğin destekle ödedin. Yetmedi, 17/25 Aralık yargı ve emniyet darbesinde, açıkça meşru siyasetin karşısında, bu örgütün yanında yer alarak ödedin. Biz senin, bu örgütün yasadışı ve montaj ses kayıtlarını otel odalarında teslim alıp kürsü kürsü dolaştırdığını unutmadık. Seçim kampanyanın bile Pensilvanya'dan yönetildiğini unutmadık. FETÖ'cü savcıların kurguladığı MİT tırları davasında, o belgeleri sızdıranları, gazetelerinde yayınlayanları alıp partinden milletvekili yaptığını unutmadık. Devlet bu örgütle mücadele için seferber olmuşken, FETÖ'ye kol kanat gerdiğini, dershaneler için çırpındığını unutmadık. CHP'li yöneticilerle birlikte FETÖ'nün yayın organlarında nöbetler tuttuğunu unutmadık. FETÖ'cülerin ağzıyla 'Tayyip Erdoğan ya bu ülkeden kaçacak ya da yargılanacak' diye tehditler savurduğunu unutmadık. Tüm bunların yanında 'Darbe olursa tankların önüne ilk ben geçerim' dediğini de unutmadık. Ama ne oldu? 15 Temmuz gecesi, Recep Tayyip Erdoğan milletiyle birlikte aslanlar gibi meydanlardayken, F16'lara, tanklara, tüfeklere meydan okurken Kılıçdaroğlu neredeydi? Darbeci hainler, Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'e suikast timi gönderip oradaki polisleri şehit ederken, Kılıçdaroğlu neredeydi? Ben size söyleyeyim: Televizyonun karşısında ayaklarını uzatmış kahvesini yudumluyordu. O gece, kazananın belli olmasını bekliyordu. 'Tankların önüne ilk ben geçerim' diyen beyefendi, o gece tankların arasından kontrollü bir şekilde sıvışıp kayboldu."'FETÖ'YE HİMMET BORCU VAR'Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Varank, "Belki de bizim hatamız, ana muhalefete güvenmek, onlara büyük Türkiye mücadelesinde milletle birlikte yer almaları için bir fırsat tanımak oldu. İşte Yenikapı ruhunda bunu denedik. 15 Temmuz'dan sonra akıllanır, gözlerindeki perde kalkar, gerçekleri görürler dedik. Ama ana muhalefet lideri; şehitlerimizi, gazilerimizi hiçe sayıp yine FETÖ'cülerin ağzıyla kontrollü darbe iftirasını ortaya attı. Devlete sızan FETÖ teröristleriyle kol kola girip adalet yürüyüşleri yaptı. FETÖ'yle mücadeleyi her fırsatta sulandırdı, sabote etti. Dolayısıyla, lafı dolandırmaya, çekinmeye hiç gerek yok. Şunu çok açık ve net şekilde söylüyorum: Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Yurtta Sulh Konseyi'ne bağlılıklarını ilk bunlar bildirirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu örgütle mücadele etmeseydi; Fetullah şarlatanını Türkiye'ye getiren uçağın kapısına kırmızı halı serer, elini eteğini ilk Kılıçdaroğlu öperdi. Çünkü FETÖ'ye himmet borcu var. İşte şu anda o borcun taksitlerini ödemeye devam ediyor. O yüzden vaktimizi bunlarla kaybetmeye, enerjimizi bunlara harcamaya hiç gerek yok. Türkiye'nin gündemini, varlığını FETÖ'ye borçlu bir genel başkanın işgal etmesine müsaade edemeyiz. Bizim gündemimiz farklı. Bizim gündemimiz; Türkiye'yi büyütmek, üretimimizi artırmak, istihdamımızı yükseltmek. Bu anlamda hamdolsun olumlu birçok gelişmeyi yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.'FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜYOR'Üretim cephesinde güzel gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Varank, "Finansman maliyetleri düşüyor. Hizmetler sektöründe, perakende sektöründe ve inşaat sektöründe güven göstergeleri olumlu yönde seyrediyor. İç talep canlanmaya başladı. Üretim cephesinde güzel gelişmeler var. Daha iki gün önce sanayi üretim rakamları açıklandı. Aralık ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8.6'lık bir artış gerçekleştirdi. Bu artışın kaynaklarına baktığımızda; tüm alt kalemlerde pozitif bir seyir görüyoruz. Tabi önemli olan, üretim cephesindeki bu güçlü performansı sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek. 2020 yılı, bu açıdan pek çok fırsatı beraberinde getiriyor. Biz Bakanlık olarak; yüksek katma değerli ve istihdam oluşturan bir üretim için tüm politikalarımızı en iyi şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON

AK Partili Yavuz: 2021 yılında Milli Tank banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "2021 yılında milli tank banttan inecek. Biz milli sanayimizi, savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 70'lere çıkardık" dedi.AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın 70'inci İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. Türkiye'nin milli sanayisinin yüzde 20'lerden 70'lere çıktığını söyleyen Yavuz, "2021 yılında milli tank banttan inecek. Biz hesap ettik. 'Bu fındıkla tank karşısında bir mukayese yapalım' dedim. Sakarya, Kocaeli ve Karasu'nun tüm fındıklarını toplayıp, gemilere yükleyip Almanya'ya göndersek bir tank kadar etmiyor. Biz o milli sanayimizi, savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 70'lere çıkardık. Bu kadar net. Şimdi de işte o tanktan her ay 6 tane 2021'den itibaren üretecek Türkiye. Bu az bir şey mi? 2021 yılında onun banttan indiğini göreceğiz. 2022 yılında yerli otomobilimizin banttan indiğini göreceğiz. 2023 yılında nükleer santralin bir kısmının devreye alındığını göreceğiz. 2023 yılında bir bölümü açılıyor. Sonra diğer bölümleri açılıyor. Sonra da diğer nükleer santrallerin yapımı söz konusu olacak. 2 tane nükleer santral çıkarttığımız gün Türkiye'nin yüzde 30 elektriğini karşılıyor. Yüzde 30 elektrik karşılamak demek her yıl 7.4 milyar dolar doğalgaza fazladan para vermememiz demek" dedi.Gezi olayları sırasında karşı çıkılan projeleri hatırlatan Ali İhsan Yavuz, "Ne dediler nükleer santralden vazgeçin, Kanal İstanbul'dan vazgeçin, üçüncü havaalanından vazgeçin. Senin derdin ağaç mı? Beş tane ağaç sadece yerinden sökülüp, başka yere götürülmüştü. Ağacı küçümsemek için söylemiyorum ama bizim 43 milyar TL'yi şuraya koysak ne kadar bir yer kaplar. Biz her yıl bu parayı ateşe veriyoruz. Biz her yıl elektrik üretmek için bu parayı ateşe veriyoruz" diye konuştu.Yavuz, 2023 yılında nükleer santralin bir bölümünün faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin artık birinci ligden süper lige çıkacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Fransa'da 58 tane nükleer santral, Amerika'da 104 tane, Almanya'da 16 tane var. Rusya'da 30 tane var. Kore'de 28 tane var. Var da var. Gördüğünüz gibi süper ligdeyiz iddiasında bulunan her ülkede var. Bizim şurada yanı başımızdaki Ermenistan'da var. Ama bize gelince yapma. Yapma diyenler CHP zihniyetine sahipler. CHP demek artık yalancılık demek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan darbe gecesi canını ortaya koyarken, tankların arasından tıpış tıpış sıyrılıp, keyifli odalarda maç izler gibi televizyon izlemek demek."

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı TEKİRDAĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Karaca hayatını kaybetti, Gökay Biçer de ağır yaralandı.Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Karatepe, Ercan Karatepe ile Mustafa E. ve Hüseyin Karaca ile Gökay Biçer, arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Karatepe ile Ercan Karatepe yanlarında bulunan av tüfeğiyle Karaca ve Biçer'in üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Biçer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olaya karışan Halil Karatepe, Ercan Karatepe ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Karatepe ile Ercan Karatepe, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Teknik ekipten çığ bölgesinde inceleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4 ve 5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin ölümüne neden olan çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gönderilen 17 kişilik teknik ekip, çalışmalarını tamamladı. Çığ bölgesinde İnsan gücüyle çalışma yapılmasının mümkün olmadığı, iş makinası marifetiyle çalışmanın yapılabileceği belirtirken, bölgede mevcut çığ riskinin ortadan kalkması sonrası çalışmaların başlatılacağı açıklandı.Van ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışının durmasının ardından çığ bölgesine bugün teknik ekip gönderildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada AFAD, UMKE, jeoloji mühendisi, meteoroloji mühendisi ve karayolları yetkililerinden oluşan 17 kişilik teknik ekibin incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, bölgede yapılan ön incelemede aynı bölgeye çığ düştüğü ve halen iki ayrı noktada da çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİTeknik ekip, çığ bölgesinde İnsan gücüyle çalışma yapılmasının mümkün olmadığını, iş makinası marifetiyle çalışmanın yapılabileceğini belirtirken, bölgede mevcut çığ riskinin ortadan kalkması sonrası çalışmanın başlatılacağı ifade edildi. Hava koşullarının ve bölgenin elverişli olması sonrasına kadar arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildiği açıklandı.ÇALDIRANDA BULGUYA RASTLANMADIÇaldıran bölgesinde 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarı üzerine, söz konusu hudut bölgesine sabah saat 07.30'da yola çıkan AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye intikal etti. AFAD, UMKE ve Çaldıran İlçe Jandarma ve sınır birlikleri ile birlikte koordineli bir şekilde geniş bir alanda yapılan arama- tarama faaliyetleri sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığı, bölgeye gönderilen ekiplerin de saat 17.00 itibariyle bölgeden ayrıldıkları belirtildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının durmasından sonra Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını da açıkladı. Birçok mahalle yolunun kardan temizlenip yeniden ulaşıma açıldığı belirtilerken. Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce, Oğuldamı, Taşlıyazı, Bükeç, Dolaylı, Güzelsu ve Çatakdibi mahalleleri grup yolu ile Cepkenli Mahallesi Kızgınkaya Mezrası yollarının birçok farklı bölgesine son bir hafta içerisinde çığların düştüğü kaydedildi. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerdeki mahalle yollarının daha önceden Valilik kararıyla trafiğe kapatıldığı için can ve mal kaybı yaşanmadığı ancak olumsuz hava koşulları ve tipiye rağmen çığların temizlenmesi için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüldüğü açıklandı.

VAN,

