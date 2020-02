DHA YURT BÜLTENİ-12

10.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:17

Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ödül Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye enerji sağlayan elektrik trafosu aşırı yüklenmeden dolayı patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama nedeniyle elektriklerin kesildiği mahalleye trafodaki arızanın giderilmesiyle enerji verilmeye başlandı.

=========================Mikro ve girişimcilik kredisiyle kentin ilk kadın kasabı oldu

ŞANLIURFA'da 1 çocuk annesi Nazlı Kurt, işsiz kocasına destek olmak amacıyla mikro ve girişimcilik kredileri alarak kasap dükkanı açtı. Kentin ilk kadın kasabı olan Kurt, yapığı işte erkeklere taş çıkarıyor.

Devteşi Mahallesinde yaşayan Nazlı Kurt (36) mesleği klimacı olan eşinin işsiz kalması nedeniyle kolları sıvadı. Eşine destek olmak isteyen Kurt, iş hayatına atılma kararı aldı. Ancak bir süre ne iş yapacağına karar veremeyen Kurt, mahallesindeki boş olan bir dükkanı kiralayarak kasap dükkanı açmaya karar verdi. Dükkan için yeterli sermayesi olmayan Nazlı Kurt, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlara verilen girişimcilik eğitimine katıldı. Ardından 1500 liralık mikro kredi desteği aldı. Kurt, daha sonra girişimcilik kredisine başvurup toplam 15 bin liraya iş yeri için gerekli olan dolap, tezgah ve bıçak setini alarak kasap dükkanını açtı. Şanlıurfa'nın ilk kadın kasabı olan Kurt, kısa sürede kentteki erkek meslektaşlarına taş çıkarmayı başardı.MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYORKasaplığın zor bir meslek olduğunu ancak bunu üstesinden gelebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Nazlı Kurt, "Şanlıurfa'nın ilk kadın kasabıyım, eşime yardımcı olmak için bu mesleği seçtim. Eşim daha önce kesime gidiyordu onun eline bakarak öğrendim. Kendime güvenerek bu mesleği yapma kararını aldım. Bu işimi çok seviyorum. Mahallemizde bu dükkan boştu biz de burayı kiralayarak, kasap işyerimizi açtım. Her ay aldığım kredilerin taksitini ödüyorum. Şimdiye kadar hiçbir yerimi kesmedi. Buraya et almaya gelen müşterilerimiz 'abi' diyor, sonra bakınca karşılarında bir kadın görünce 'abla' deyip şaşırıyorlar. Genellikle müşterilimiz kadınlar oluyor. Gayet memnunlar benden, mahallenin kasabı oldum. Kadının kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir duygudur. Küçüklüğümden beri bu cesaretim vardıö şeklinde konuştu.Müşterilerden Fatma Bakırıcı ise dükkan sahibinin kadın olmasına sevindiklerini ve kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök mezarı başında anıldı

KONYA'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında, kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu 2001 yılında şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olarak tarihe geçen Ayfer Gök, ölümünün 19'uncu yılında mezarı başında anıldı.Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, 9 Şubat 2001 tarihinde kullandığı F-5 uçağının Konya'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında düşmesi sonucu şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök için düzenlenen etkinliğe, Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, öğretmenler ve öğrenciler, Hacısarılar Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan Ayfer Gök'ün mezarına ve tüm şehit mezarlarına çiçek koydu. Daha sonra şehit pilot Ayfer Gök ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu. Şehitlik ziyaretinden sonra program Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ayfer Gök'ün hayatının anlatıldığı programda Kuran-ı Kerim'den ayetler okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün Bucaklı olması ve adını taşıdığı okulda anma programı yapılmasının okulu adına onur olduğunu söyledi. Neşet Yazar, "Şehitlik büyük bir mertebe, bu büyük mertebeye herkes ulaşamaz. Sizlerin Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün adının verildiği okulda okumanız çok büyük bir onurdur. Bu topraklara dökülen kanlarla, bugün rahat şekilde yaşadığımızı bilerek şehitlerimize daha çok vefa göstermek zorundayız. Bunun için daha çok okumak ve belirli yerlere gelmek zorundayız" dedi. Program sonrası okulda lokma ikramı yapıldı.

Emekli polis, tartıştığı oğlunu tabancayla ayağından yaraladı

DENİZLİ'de emekli polis memuru Kadir Ö. (Özgen), tartıştığı oğlu Abdullah Ö.'yü sağ ayağından tabancayla yaraladı. Abdullah Ö.' hastaneye kaldırılırken, babası Kadir Ö. gözaltına alındı.

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Çaybaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Kadir Ö. (77) evine gelen oğlu Abdullah Ö. (34) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Kadir Ö. beylik tabancasını çıkartıp, bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun oğlu Abdullah Ö'nün sağ ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadir Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Bursa'da polis tarafından gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi U.G.'nin (27) aracında ve üstünde, 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.G.'nin kentte yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği ihbarının üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin aracını takip eden ekipler, aracı durdurarak U.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üst aramasında 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen U.G., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı. Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

