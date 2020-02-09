DHA YURT BÜLTENİ-12

09.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:44

Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil, valilikten çığ uyarısı

KARADENİZ'de dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, birçok ilde renkli görüntüler oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar ve çocuklar sahil kısmında yağan karın keyfini sürerken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Bölgede Trabzon ve Ordu-Giresun hava limanlarında hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri karşılıklı iptal edilirken, Trabzon ve Rize'deki okullarda eğitime 2, Giresun ve Ordu'da ise 1 gün ara verildiği belirtildi. Trabzın Valliği de çığ uyarısında bulunarak, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Cuma günü için uyarıda bulunduğu kar yağışı, dün sabah saatlerinde başlamıştı. Etkili kar yağışıyla, Karadeniz'in birçok ili beyaza büründü. Trabzon, Samsun ve Ordu'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Cumartesi sabah başlayan kar yağışı, bölgede akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kara hasret kalan Samsunlular, pazar sabahına bembeyaz bir görüntüyle uyandı. Kartopu oynayan, kardan adam yapan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek karın tadını çıkardı.

KENT GENELİNDE KAPALI YOL YOKSamsun'un İlkadım ve Atakum sahiline akın eden vatandaşlar, telefonlarıyla bu anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de başta şehir merkezi olmak üzere yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde karla mücadele çalışmaları yaptı. Ekipler gece boyunca başta ana arterler olmak üzere çok sayıda yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Şehir merkezinde 5 kar bıçaklı kamyon, 5 greyder, 6 solüsyon tankeri, 6 tuzlama aracı ve 55 personel ile karla mücadele çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından Samsun'da kapalı yolun olmadığı belirtildi. Samsun'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. OKULLAR TATİL EDİLDİKar yağışı Ordu'nun Fatsa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesiyle Fatsa sahiline akın eden vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Rize'de tüm okullar 2 gün tatil edildi. Giresun'da Giresun Merkez, Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Görele ilçelerindeki okullar bir gün kar nedeniyle tatil edildi. Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.SAHİPSİZ HAYVANLAR VE KUŞLAR UNUTULMADITrabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir ekipleri, sevimli dostlarımızın kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşamaması için şehir merkezi ve ilçelerin muhtelif yerlerine yem bıraktı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekipler, sadece merkezde değil tüm ilçelerde bulunan can dostlarımızı olumsuz hava koşullarından korumak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDITrabzon'da karla mücadele çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, mahsur kalan vatandaşlar ve hastaneye ulaşması gereken hastaların da imdadına yetişiyor. Kentte 2 gün içinde 15 hasta ve mahsur kalan vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yatalak hasta İfaket Evren de belediye ekiplerince evinden alınıp, ulaştırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.ÇALIŞMALAR SÜRÜYORKaradeniz'de belediye, özel idare ve karayolları ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmalarını, kesintisiz olarak sürdürülüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son hava tahmin raporuna göre, hafta sonu etkili olan kar yağışı pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Yeni haftayla birlikte kar yağışı, yerini soğuk bir havaya bırakıyor. Pazartesi günü Samsun'da, hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında eksi 2 derece olması bekleniyor.VALİLİKTEN ÇIĞ UYARISIÖte yandan Trabzon Valiliği da, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentti yüksek kesimleri için çığ çığ uyarısında bulundu. Valilik, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istediği yazılı şu uyarıda bulundu: "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur"

Görüntü Dökümü: -------------------Muhabir Zeynep Irmak Öcal'ın anonsuDrone ile sahilden detaylarKarın keyfini çıkaran vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil (2)

RİZE VALİLİĞİ'NDEN ÇIĞ UYARISIDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı sonrası Trabzon Valiliği'nin ardından Rize Valiliği de çığ uyarısında bulundu. Kentin yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğu belirtilen Valilik açıklamasında, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; İlimiz için sari uyarı verilmiş olup, İlimizde devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. İlimizin yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan ve çığ tehlikesi 14.02.2020 Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemelerini önemle rica ederiz. Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih edilmesi, özel araçla trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması, can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır. Kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur" denildi.ARTVİN'DE OKULLAR TATİLÖte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin'de de 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Artvin Valiliği'nce yapılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün izinli sayılacağı duyuruldu.

HABER: Mehmet Can PEÇE/ RİZE ==========================

Yediği pastadaki iğnenin boğazına saplandığı iddiası

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Ramazan Orçan, arkadaşının doğum günü için gittiği pastanede yediği pastadaki iğnenin boğazına saplanması sonucu hastanelik olduğunu öne sürdü. Orçan, iğnenin ameliyatla çıkarıldığını ve taburcu olduktan sonra pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Olay, perşembe akşamı, Tekerek yolundaki pastanede meydana ageldi. Ramazan Orçan, arkadaşının doğum gününü kutlamak için pastaneye gitti. Garsonlar tarafından getirilen doğum günü pastasından yiyen Orçan, iddiaya göre, boğazında acı hisseti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden Orçan'ın boğazında, çekilen röntgene bakılarak, iğne olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Orçan'ın boğazındaki iğne çıkarıldı.'ÇİKOLATA ZANNEDİP YUTTUM'Hastanede tedavisi devam eden Ramazan Orçan, pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, şunları söyledi: "Arkadaşımızın doğum günüydü. Pasta garsonlar tarafından getirilip ikram edildi. Pastayı yerken boğazımda bir şey durduğunu hissettim. İlk önce çikolata parçası zannettim, yutkunmaya çalıştım. Biraz yutkundum, akabinde su içtim ama orada takılı kaldı, aşağı inmedi. Daha sonra beni öksürük tuttu ve nefes alamamaya başladım. Apar topar fakültenin acil servisine geldik. Acil serviste yapılan işlemler sonrasında çekilen filmlerde boğazımda toplu iğne olduğu tespit edildi. Birkaç defa endoskopi ile almaya çalıştılar ama alamayınca ameliyat geçirdim. Ameliyatla toplu iğne bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir şey yiyip içemiyorum, serumla besleniyorum. Süreç tamamlandıktan sonra firmayla ilgili suç duyurusunda bulunacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ramazan Orçan'ın konuşmasıRöntgen fotosuBoğazından çıkarılan iğne

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde boy limitinin altındaki balıkları oltayla avlayan 3 kişiye, 1000'er lira ceza uygulandı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gölde boy limiti altında balık avlayanların, amatör balıkçılar olduğunu belirterek, bu tip avlanmanın göldeki balık üretiminin çoğalmasına engel olduğunu belirtti. Beyşehir Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölün kıyısında, iskelede oltayla balık avlayan 3 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, 26 santimden küçük olmaması gerekirken, 10- 15 santim boyunda olduğunu saptadı. Bunun üzerine yaklaşık 60 balığa el koyuldu. Balıklardan canlı olanlar ise göle tekrar bırakıldı. 3 kişiye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000'er lira para cezası uygulandı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kurt, kooperatife ait 465 ruhsatlı teknelerinin bulunduğu belirterek, "Geçimini balıkçılıkla yapanlar zaten hiçbir şekilde boy limitine uymayan veya kaçak avcılık sistemi dediğimiz usulsüz avcılık sistemiyle avlanmazlar. Şu an da yakalanan kişilerin çoğu kamuda çalışan veya günübirlik gelen kişilerdir. Bütün kurumlarımız gölde görevini yapıyor ve sürekli denetliyorlar. Cezalar da ağır ve caydırıcı olmaya başladı. Yeni çıkan yasayla kişi başı 81 bin lira ceza kesilecek. Daha önce 1100 lira para kesiliyordu. Şu an 81 bin lira ceza caydırıcı bir cezadır" diye konuştu. Başkan Kurt, boy limiti altında balık avlanmasının, göldeki balık üretiminin çoğalmasına engel olduğunu belirtti. Gölde balıkçılık yapan Hüseyin Karaboyun ise "Biz gölden geçimini sağlayan balıkçılar asla boy limitinin altında balık avlamayız. Çünkü biz üreticiyiz. Bu şekildeki avlanma üretime engel oluyor. Bizim hakkımızı gasbetmiş oluyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Ekiplerin, otlayla avlanan 3 kişi baskın yapması Balıkları ölçmesi ve göle atması Gölden ve diğer balıkçılardan detay Balıkçıların avlanması Kooperatif Başkanı ve Balıkçı röp.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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Fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su dondu, ilginç görüntüler oluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen havada, refüjde fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su donunca, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı. Kar yağışının nadir görüldüğü Kuzey Ege'de hava sıcaklığı, sabaha doğru eksi 7 dereceye kadar düştü. Refüjdeki çimlerin sulanması için otomatik olarak devreye giren fıskiyelerin ıslattığı refüj kenarında bulunan çit tellerdeki su dondu. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Edremit'te ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Ahmet Küçük, "Hava dünden itibaren soğumaya başladı. Gece de oldukça soğuk geçti. Sabah kalktığımızda buranın buz tuttuğunu gördük. Fıskiyeler açık kalmış. Buradan geçerken fark ettim ve durup fotoğrafını çekmek istedim. Fıskiyeden çıkan sular tellere yapışıp donunca, güzel görüntü oluşturmuş. Daha önce böyle bir şey görmemiştimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Suların donduğu alandan genel ve detay görüntüler-Ahmet Küçük röpHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Tonyalı kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı Trabzon'un Tonya ilçesinde, futbol tutkunu kadınlar, mahallerinde kıraathanede Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor, erkeklerle birlikte futbol heyecanı yaşıyor.Kar yağışına rağmen evlerinden kıraathane gelen kadınlar, Trabzonspor'un Süper Lig'in 21'nci haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçındaki birçok pozisyonda yerlerinde duramadı. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, ücretsiz ikam edilen çaylarını yudumlayarak, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlarla kutladı.İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'ne yer alan Gençler Kıraathanesi, maç günleri, bam başka bir spor heyecana ev sahipliği yapıyor. Mahalledeki yaşlısından gencine, pek çok ev hanımı kadın, Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor. Evlerinden çıkıp, kıraathane gelen kadınlar, erkeklerle birlikte Trabzonspor'un maçlarını izliyor, yaşanan heyecana eşlik ediyor. Bölgedeki yoğun kara rağmen kadınlar, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'un maçına kıraathaneye gelerek izledi. Yaklaşık 50 santimetreye ulaşan karı aşarak, takımlarının kaşkol ve berelerini takıp, kıraathaneye gelen kadınlar, maçtaki birçok pozisyonda da yerlerinde duramadı. Kahvehanede erkeklerle birlikte çaylarını içip maç izleyen kadınlar, maç boyunca kaçan bazı gollere üzülürken, atılan gollere de sevindi. İşletmeci Nuri İhsan Kalyoncu da, maç boyunca maç izlemeye gelen kadınlara ücretsiz çay servisi yaparak, tatlı ikramında bulundu. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlayarak kutladı."ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Maç saatinden önce kıraathaneye gelen kadınlardan Şükran Altuntaş, "Trabzonspor sevgisi için karları yararak geldik. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız.ö dedi. Kadınlarla maç izlemenin güzelliğini ifade eden Hasan Eyüp "Şu anda Gençlerbirliği Trabzonspor maçını izliyoruz. Kahvehanede gençler var. Bayanlar var. Bayanların olması nedeniyle kimse küfür edemiyor bu yüzden de gayet sakin güzel bir maç izleyeceğiz. Bayanların böyle yerlerde daha da fazla olması gerekir" diye konuştu."KUPAYI ALACAĞIZ"Maçı izleyen Trabzonsporlu kadın taraftarlardan Emine Kalyoncu, "Biz kadınlar olarak Trabzonspor'un maçlarının yüzde 80'nini kahvede erkeklerle birlikte izliyoruz. Küfürsüz, olaysız çok güzel bir şekilde maçlarımızı izliyoruz. Bu sene inşallah şampiyon Trabzonspor'umuz olacak. İnşallah bu sene şike yapılmayacak ve kupayı alacağız. Bu kupa tüm Karadeniz tüm Trabzon halkına hediye olacak. Bu sevinci kadınlar çocuklar hep birlikte kutlayacağız müthiş bir şey olacak bizim için. Trabzonspor bizim gururumuzdur, onurumuzdur, her şeyimizdir, ekmeğimiz, suyumuz, havamızdır" ifadesine bulundu. "TRABZONSPOR TÜRKİYE'DE TEKTİR"Maç boyunca yerinden duramayan fanatik Trabzonspor taraftarı Rüstem Altuntaş da, "Trabzonspor'un yanına Türkiye'de yakışacak takım yok. Trabzonspor Türkiye'de tektir. Trabzonspor'uz futbol Türkiye'de de dünyada da düşünülemez. Allah'tan bir noksanlık gelmezse bu senenin şampiyonu da Trabzonspor'dur. Yabancı güçler ve Türkiye'deki güçler karışmazsa Trabzonspor şampiyondur" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kadınlardan görüntüler-Kıraathaneden detaylar-Maçın izlenmesi-Gollerde yaşanan sevinç-Çay ikramı ve röportajlar-Genel detaylar

İnan KALYONCU/TONYA (TRABZON),

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Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki okullarda eğitime yarın için ara verildi.Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat 2020 günü Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

ŞIRNAK

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Kaynak: DHA