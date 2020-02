DHA YURT BÜLTENİ - 12

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14

Şehit Er Özgür Çelik, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bakım faaliyetleri sırasında el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28) memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirilen şehit Özgür Çelik için, Develi ilçe meydanında Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

KARDEŞİNİN PARKASINI GİYDİCenaze namazı öncesi baba Mahmut Çelik, 3 çocuğundan biri olan oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Benim hakkım sana helal olsun. Tüm evlatlarım bu vatana feda olsun. Yiğit bir evlattın" dedi. Kardeşinin parkasıyla cenazeye katılan şehidin ablası Zehra Şişman da diğer yakınlarıyla tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Çelik'in cenazesi omuzlarda taşınıp cenaze arabasına konuldu. Şehit Çelik'in cenazesi, Çomaklı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar (30), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Zülfiye Bilgi, kızının tabutuna sarılıp, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladıİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında ölen 3 yolcu arasında bulunan İzmir'de diş hekimliği Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Malkara Devlet Hastanesi morgundan bugün öğlen saatlerinde alınan cenaze Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi. Cemil ve Zülfiye Bilgi'nin 2 kızından biri olan Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi evin önüne getirilerek okunan duaların ardından helallik alındı.'KIZIM KALK ORADAN'Zehra Bilgi Koşar'ın evin önünden helallik alındığı sırada yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Zülfiye Bilgi, kızının cansız bedenin bulunduğu tabutuna sarılara, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladı. Koşar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Ömer Bey Cami'ne götürüldü. Koşar'ın eşi Gökhan Koşar ile babası Cemil Bilgi ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tarafından teselli edildi.Gazi Ömer Bey Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kurum müdürleri ile vatandaş katıldı. Zehra Bilgi Koşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imamı Erol Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından göz yaşları arasında, Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü

Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı HAKKARİ'de 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (21), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını ailelere anlatan F.T., teröristlerin açlık ve susuzlukla savaştığını, tacizlerin yaşandığını, teslim olmak isteyenlere baskı yapıldığını söyledi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 158 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini yapan aileleri, 9 ay önce Hakkari'de terör örgütünün elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan ve eylemelere katılmadığı için ailesine teslim edilen F.T. ziyaret etti. 'DEVLETİN BİZE BU KADAR YARDIMCI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK'Ailelere destek olmak için Hakkari'den Diyarbakır'a geldiğini ifade eden F.T., ailelerle yaptığı ziyaret sırasında terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını anlattı. Terör örgütünde çok sayıda çocuğun da olduğunu söyleyen F.T., teslim olduktan sonra devletin kendisine bu kadar yardımcı olabileceğini tahmin etmediğini söyledi. F.T., "Bize karşı yapılan işkenceler vardı zaten. Her şeyi biz emir olarak alıyorduk. Zorla işler yaptırıyorlardı bize. Şu an dağda bir sürü küçük çocuk da var. Herkes bu eziyetin farkındadır. Herkes gelmek istiyor. Orada yapılan psikolojik baskılardan dolayı devlete karşı büyük bir korkumuz oldu. Devletin bize bu kadar yardımcı olacağını tahmin etmiyorduk. Bizim arkamızda olacağını tahmin etmiyorduk. Çünkü hepimiz bir korku yaşadık ve yaşıyorduk. Şu an dağdaki herkes bunu biliyor. Herkese devletin kötü olduğunu anlatıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin her gün işkenceler yaptığını, cezaevinde baskılar yaptığını anlatıyorlar ama öyle bir şey yok. Ben yine de söylüyorum, gelip devlete teslim olsunlar. Orada çok acı çektik. İşkence gördük, baskı gördük. Bundan sonra acı çekmesinler istiyorum. Ben şu an kendi ailemle ne kadar mutluysam eminim ki onlar da aynı şekilde istiyorlar. Onların da gelip teslim olmalarını istiyorum. Aileleriyle bir olsunlar. Artık bu anneler gözyaşı dökmesin. Bu gözyaşlarına bir umut olsunlar" dedi.'ORASI KÖLELİĞİN EN KÖTÜ OLAN YERİDİR'F.T., terör örgütü mensuplarına teslim olmaları için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Dağdaki herkesin bu çağrıyı duymasını istiyorum. Herkes gelsin, silahı bıraksınlar artık. Dayanma gücü yok zaten. Lütfen herkes o silahı bırakıp gelsin. 24 saat aynı komutanın baskılarına dayanıyorduk. Tacizde bulunuyorlardı. Elimizden geldiğince kendimiz koruduk ama bazıları orada dayanamayacak duruma geldiler. Orası özgürlük diyorlar ama orada özgürlük diye bir şey yok. Orası köleliğin en kötü olan yeridir. Devletin bizden istediği şey oralardan gelip ailemizle bir olmaktır. Ben bunu gördüm. Çünkü devletin bana yardım ettiği kadar ben elimden geldiği kadar onlara yardım ederim. Benim dağdakilerden tek istediğim o yalanlara inanmamaları. Artık savaşmayı değil ailenizle özgürleşmeyi dileyin. Devlete karşı da hiçbir zaman korkunuz olmasın. Devlet yardımcı olmaya çalışıyor."

İzmir'de 2 suç örgütüne büyük operasyon: 196 gözaltı kararı var, 115'i yakalandı

İZMİR'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda operasyon başlatıldı. 115 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 115 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve polis telsizi ele geçirildi.Şüphelilerin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Operasyon sürüyor.

BARATALI OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİÖte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da İnterpol tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakılan Serkan Kurtuluş, geçtiğimiz günlerde eski belediye başkanı ve milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlunun uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan Kurtuluş, "Tutuklanan Urla belediye başkanına referans olan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracı biraz önce susturuculu silahlarla taranmış ve saldırıların arkası gelecekmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı. Ermenek- Anamur Yolu'nda da heyelan nedeniyle göçükler oluştu. Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağış ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur Yolu'nda ise heyelan nedeniyle göçükler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.Muş karayolu'nda, Karşıyaka-Ekinyolu seferini yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu aniden bayıldı. Şoför Mustafa Kaya da yolcusunu, otobüsle Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanan Kaya'nın kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

ADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kent merkezi ile Samsat, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyuyan ailelerden 8 kişi sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 8 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatalı 1 YTL'yi 100 bin liraya satışa çıkardı

GAZİANTEP'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin (46), yıllardır sakladığı hatalı kesim yapılan 1 YTL banknotu, 100 bin liraya satışa çıkardı.İslahiye'de esnaflık yapan Ümit Nuri Gültekin, 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığı dönemde maaşını çektiğinde hatalı kesim yapılan 1 YTL'yi fark etti. Gültekin, aldığı parayı daha sonra hatıra olarak saklamaya başladı. Tedavülden kalkan parayı halen sakladığını ve koleksiyon meraklıları için satışa çıkardığını anlatan Gültekin, hatalı 1 YTL için 100 bin lira istediğini söyledi. Bir hafta boyunca paranın benzerinin olup olmadığını araştırdığını ve hatalı basım 1 YTL ile ilgili sonuca ulaşamadığını anlatan Gültekin, şöyle dedi: "Böyle hatalı kesilen ve tedavülden kalkan 1 YTL yok. Bu paradan Türkiye'de bir tek bende olduğunu zannediyorum. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı 100 bin liraya satıyorum. Yıllardır kasada sakladım, inşallah sakladığıma değer ve 100 bin liraya koleksiyonculara veririm. Alacağım parayı da hayır işlerinde kullanacağım. 1 YTL belki de kaderimi değiştirecekö dedi.

Silifke'de ağaçlar çiçek açtı

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'nin dört bir yani soğuk hava ile mücadele ederken, Silifke'nin sahilleri çiçeklerle süslendi.Özellikle Silifke'nin yaylaları kar ve yağmur seliyle mücadele ederken, sahil kesiminde bahar esintisi olan badem ağaçları çiçeklendi. Çiçekler görselliği ile baharı müjdelerken vatandaşlar da kış gününde açan çiçekleri görünce bol bol öz çekim yaptı.

