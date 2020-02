DHA YURT BÜLTENİ - 12

05.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:50

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de rüzgar etkili olurken, ulaşımda olumsuzluk yaratıyor. Deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ tarafından internet sitesinden yapılan açıklamada, vapur seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.30 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------Vapur iskelesinden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

================================

Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor (2)

'UMUTLA BEKLİYORUZ'Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15) kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarını takip eden Gürsel Günal'ın kardeşi İbrahim Günal, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, "Kızını kurtardıktan sonra abim gözden kayboluyor. Babalık işte. Gençlerimizin anne ve babalarının kıymetini bilmesi gerekiyor. Dün akşam saatlerinden beri ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor. Umutla bekliyoruz, umudumuzu asla kaybetmedik. Ağabeyim çok iyi yüzerdi, belki yüzerken yoruldu. Hiçbir şey diyemiyorum. Sabah güle oynaya evden ayrılıyorsunuz, akşam ise bu olayları yaşıyorsunuz. Diyecek bir şey yok, her şey Allah'tan" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir anonsu-İbrahim Günal konuşmas

HABER KAMERA: Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN,

===================================

Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak ve lodos fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şiddetli fırtına sebebiyle şemsiyeleri ters döndü. Görüş mesafesini düşüren lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 14.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir hattında sefer yapan Alınteri-17 isimli feribot fırtına nedeniyle Çanakkale feribot iskelesine yanaşmakta güçlük çekti. Bir süre açıkta bekleyen feribot daha sonra iskeleye yanaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale kent merkezindeki yağmur ve fırtınadan görüntü-Çanakkale Boğazındaki fırtına ve yağmurdan görüntü-Yağmur ve fırtına sırasında zor anlar yaşayan vatandaşlardan görüntü-Çanakkale feribot iskelesi açıklarında bekleyen feribottan görüntü-Çanakkale feribot iskelesi ve iskeleye yanaşan feribottan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

================================

Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmeleyen şüphelinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü sahibi olduğu apartmanın giriş katında kiraya verdiği marketteki çalışanların, iş yerinin önüne kedi ve köpekler için mama bırakmasına sinirlenen bir kişi, market çalışanlarıyla tartıştı. Bu sırada önce yanında bulunan kediye tekme atan şüpheli, ardından kapının önündeki kediye de tekme vurdu. Kediler yedikleri tekmelerin acısıyla can havliyle kaçışırken, tekme atan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi marketten içeri girdi.Yapılan incelemelerin ardından kedilere tekme atan kişinin, H.T. olduğu belirlendi. H.T., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan şüpheli H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.T. hakkında başlatılan soruşturma sonucunda dava açılabileceği belirtildi.H.T.'nin kedilere acımasızca tekme vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Market görevlisiyle konuşan H.T., önce sağ tarafında oturan kediye, ardından marketin kapısının önündeki kediye tekme atıyor. Vahşice tekmelenen kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam hiçbir şey olmamışçasına markete giriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==================================

Dededen toruna müzisyen aile

Düzce'de, müzisyenlik yapan ve her biri ayrı bir müzik aleti çalabilen Keman ailesi, dededen toruna müzik sevgisini yaşatıyor. Mehmet Keman öncülüğünde kurulan müzik grubunda oğulları ve torunları yer alıyor.

Ağa Mahallesi'nde oturan Keman ailesinde herkes bir enstrüman çalıyor. Ailede yeni doğan her birey 3 ya da 4 yaşından itibaren en az bir enstrüman çalmasını öğreniyor. Mehmet Keman öncülüğündeki müzik grubunda oğlu Ferdi Keman keman, oğlu Hüseyin Keman kanun, torun Mehmet Emre Keman ile Berat Keman ise org çalıyor. Grupta yer alan Özcan Tok ise Keman ailesinin damadı ve darbuka çalıyor. Grup Düzce ve bölgede konserler düzenledikleri gibi sanatçıların müzisyen grubu arasında da yer aldı. Grup üyelerinin en büyük özelliklerinden birisi de nota bilmemelerine rağmen her nameyi sadece kulaktan duyarak enstrümanlarına yansıtabilmeleri.

Grubunun kurucusu olan Mehmet Keman (60) müzik tutkusunun kendisine dededen geldiğini ifade ederek, "Müzik tutkusu dededen, babadan, geldi. Ben de çocuklarımla beraber bu işi elimizden geldiği kadar devam ettiriyoruz. Biz kendi aramızda büyüklerimizle fasıllar yapardık. Fasıllarda benim oğullarım Ferdi ve Hüseyin dinlerlerdi. Bu sayede öğrendiler. Onlar ne yaparsa biz de onları yaptık.ö dedi.

Müzik gurubunda keman çalan, aynı zamanda solistlik yapan Ferdi Keman (40) ise her bireyin en az bir enstrüman çalması gerektiğini belirterek, "Müzik tutkumuz büyüklerimizden geliyor. Hemen hemen 6-7 kuşaktır büyüklerimizden öğrendiğimiz müzik icralarıyla bugüne geldik. Kendi müzik grubumuzu oluşturduk. Grubumuzda öncelikle babamız var, kardeşim var, oğlum var, yeğenim var, aile olarak müzik icra ediyoruz. Büyüklerimizden bu yana müzik icra eden insanlarız. Müzik bizim yaşam felsefemiz. Gençlerimizin özellikle enstrüman icra etmelerini isterim. Her bireyin bir dil öğrenmesi gibi her ailede bir kişi enstrüman öğrenmelidir. Sanata duyarlı olsunlarö diye konuştu.

Müzik grubunda kanun çalan oğul Hüseyin Keman (37) ise aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olduğuna dikkat çekerek, "Ben kanun icra etmeye 7 yaşında başladım. 7 yaşından bu yana icra ediyorum. Bu bize babadan kalan bir miras. Çok önemli bir miras. Bizde bu mirası çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kendim yerel ve mahalli Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bölgemizde, Düzce'de, Türkiye'de birçok konsere katılıyoruz. İlimizi hatta yurt dışında ülkemizi tanıtıyoruz" dedi. Grupta org çalan torun Mehmet Emre Keman (16) müzik tutkusunun 5 yaşında başladığını söyleyerek, "5 yaşında başladım. Babamları örnek alarak başladım. Müziği içimden gelerek yapıyorum. Yaşıtlarımda en az bir enstrüman çalmalıdır. Hayatları değişecek.ö diye konuştu. Yine grupta klavye ve tef çalan Berat Keman (13) ise şöyle konuştu: "Ben enstrüman çalmaya 5 yaşında başladım. İlk kanuna heves ettim, sonra klavye çalmaya başladım. Müzik tutkum dedemden, amcamdan ve babamdan geliyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Herkesin müzik yapmasını tavsiye ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Keman ailesinden mini konser Aile bireylerinin kısa kısa müzik aletleri ile solo performansları Sırasıyla röportajlar ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==============================

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı

İZMİT'te, inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş.'yi (34) polisler ikna ederek aşağı indirdi. S.Ş. polise sarılarak yumruk selamı yaptıktan sonra sağlık görevlileri ve itfaiyecilerle tek tek tokalaştı.Bugün öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın 11. katına çıkan S.Ş. intihar etmek istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açtı. Polis, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan oğlunu görmek için Ankara'dan geldiğini ve çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş. ile görüştü. Cep telefonu, cüzdan ve daha sonra da çoraplarını atan S,Ş. ile polis ve müzakereciler yaklaşık 1 saat boyunca binadan indirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna olan S.Ş. aşağıya indirildiğinde bir polise sarıldıktan sonra yumruk selamı yaptı. Daha sonra olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi ve itfaiye görevlileriyle de tek tek tokalaşan S.Ş. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Binada intihar teşebbüsünde bulunan S.Ş.-Binadan çıkarılması-Polislerle tokalaşması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

