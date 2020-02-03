DHA YURT BÜLTENİ - 12

03.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:48

İdlib'deki saldırıda TIR şoförü de şehit oldu

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Haber: Ferhat DEVRİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay),

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Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken birçok aracın çarpıp üzerinden geçmesi nedeniyle cesedi parçalanmış halde bulunan Mehtap Ateş'in ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Ö. yakalandı. Hasan Ö. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, D- 400 yolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Otomobilden inen Ateş, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., meraklanıp, aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇMİŞOlay yerine gelen polis, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini tespit etti.

ARACA TAKILAN MONTU DA ATMIŞÇalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığını saptadı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden Hasan Ö.'nün arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDILARPolis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, Hasan Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi. Olayın ardından polis, yaptığı operasyonla sürücü Hasan Ö. ile birlikte Murat A., İsmet D. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Tuzabat mevkiinde meydana geldi. Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, önünde giden Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan Erdal Yılmaz ile birlikte kazada yaralanan aynı araçta bulunan Meryem Yılmaz ve Maya Yılmaz, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mevlit Külahlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Otomobil sürücüsü Erdal Eren Yılmaz'ın sıkıştığı sürücü koltuğunda kurtarılma çalışması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),

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CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP İl Başkan adayı Orhan Bozkurt, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı. Kongrede linç girişimi olduğunu ileri süren Bozkurt, genel merkez nezdinde girişimde bulunacağını belirtirken, il başkanı seçilen Bülent Oğuz, tartışma olduğunu ancak darp olmadığını söyledi.

CHP Erzurum İl Kongresi Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de 2 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Gazeteci Orhan Bozkurt ile Bülent Oğuz'un başkan adaylığı için yarıştığı seçimde divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Mürsel Alban yaptı. Seçim öncesi kürsüye çıkarak bir konuşma yapmak isteyen Bozkurt, salonda bulunan bazı partililer tarafından konuşturulmak istenmedi. Bu kişilere, "Siz kimsiniz, delege ve partili bile değilsiniz" diyen Bozkurt'a tepki gösteren 15-20 kişilik grup saldırıya geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında araya girenler başkan adayı Bozkurt'u salon dışına çıkardı. Saldırı anında Bozkurt'un eşi Merve Bozkurt, yere düşererek ayağını burktu. Salonda yaşanan arbede araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Olayların sona ermesinden sonra yapılan seçimde CHP İl Başkanlığını 55 oyla Bülent Oğuz kazandı. Seçimde 50 delegenin oyunu alan Bozkurt, olaylar sebebiyle 10-15 delegenin korkarak salondan ayrıldığını belirtti. Seçim öncesi şahsına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Kongre salonu biraz gergindi. Birinci konuşmalar yapıldı, ikinci kez kürsüye çıktığımda karşılıklı sataşmalar oldu. Bir anda organize bir şekilde 20-30 kişi üzerime yürümeye çalıştı. Delegeler araya girerek beni salondan çıkardı. Dakikalarca yangın merdiveninde bekledim. Divan başkanının tarafgir tutumu da dikkat çekiciydi" dedi.

'OY KULLANMADAN AYRILDILAR'Konuşması sırasında her türlü hakarete maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, linç girişiminden kurtulduklarını söyledi. Normalde 121 delegenin oy kullanacağı seçimde kendisine 50 oy diğer adaya da 55 oy çıktığını anlatan Bozkurt, 10-15 delegenin oy kullanmadan salondan ayrıldığını söyledi. Bozkurt, "Delegeler yaşananlardan dolayı korkup gitmişler. Böylesi bir ortamda demokrasi yarışı olur mu? Seçim Kurulu nezdinde dilekçemi vereceğim. Benim, eşimin, delge arkadaşlarımın can güvenliği yoktu. Tehditle yapılan seçimde ne kadar demokratik olur. Genel merkez nezdinde de girişimlerde bulunacağım. Biz CHP'yi bir yerlere taşımak isterken karşılaştığımız muamele çok üzücü" diye konuştu. Eşine destek olmak için kongre salonuna gittiğini belirten Merve Bozkurt, saldırının planlı olduğunu ileri sürdü. Eşi konuşma yaparken 15-20 kişinin saldırıya geçtiğini anlatan Bozkurt, "Yapılanlar linç amaçlıydı. Arkadaşlar araya girmeseydi ben de eşim de linç edilecekti. Çok üzüldük gerçekten. Yaşananlar CHP'deki demokrasi anlayışına uygun bir davranış değildi. Kadın haklarına önem veren bir partide böyle bir manzaranın yaşanması üzücü" dedi.

TARTIŞMA VAR ARBEDE YOKCHP kongresinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Bülent Oğuz, tartışmalar olduğunu ancak arbede yaşanmadığını söyledi. Oğuz, açıklamasında şunları ifade etti: "CHP olarak bütün kongrelerimiz sadece delegeler, milletvekilleri, partililer değil bütün vatandaşlara açık kongredir. Bu kongrelere herkes gelebilir. Divan başkanımız söz hakkı olanlara söz verdi. İster istemez atışmalar, tartışmalarlar 'Ben iyi yaptım, sen yapamadın' türünden tartışmalar oldu. Sonucunda herhangi bir arbede, darp olmadan tartışmaları biz kapattık. Ön yargılı olmadan daha düzenli düşünerek hata yapacak olan herkesin önünde siper olduk."Oğuz, Merve Bozkurt'a yönelik bir saldırı da olmadığını ileri sürerek, ayakkabı topuğunu kapının eşiğine sıkıştırdığını, CHP'de hiç kimsenin kadına yönelik bir saldırı yapmayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kongrede çıkan arbede(cep telefonun görüntüsü)-Merve Bozkurt ile röp-Orhan Bozkurt ile röp-CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,===========================

Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para cezası kesildi

ANTALYA'da, seyir halindeki otomobilin camından sarkan yolcunun, arkadan gelen aracın camına yumurta attığı görüntüler üzerine ceza geldi. 4 arkadaşın şaka amacıyla videoyu çektiğini söylediği öğrenilirken, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.Antalya'da birkaç gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, camdan sarkarak, arkadan gelen araca yumurta atmaya başladı. Arkadaki araçta bulunanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenlerin, 'Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın' dedikleri videoda duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yumurtalı saldırının yapıldığı aracın plaka sorgusundan, ikametgah adresi belirledi. Eve giden ekipler, olaya karışan 4 kişinin arkadaş olduğunu belirledi. İsimleri açıklanmayan 4 kişinin, şaka amacıyla videoyu çektikleri öğrenildi. Polis, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, toplam 264 liralık para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Araca yumurta atılması

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA, =================================

Prof. Dr. Kutoğlu: Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptıkları çalışmanın ardından Elazığ depreminin kırılma mekanizmasını açıkladı. Prof. Dr. Kutoğlu, "Depremin ardından 3 bin kilometrekare alan etkilendi. Buranın içinde yapılar da varsa kalıcı deformasyona uğramış. Kırılmanın boyu 50 kilometre, enine kırılma da yaklaşık 70 kilometre. Elazığ depreminin yaşandığı yerde 6,7'den daha büyük deprem olma ihtimali şu an için az" dedi.

BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Elazığ depreminin ardından Avrupa Uzay Ajansının Sentinel uydusundan alınan haritalar ve bölgedeki GPS istasyonlarının verileri incelendi. Dr. Çağlar Bayık, Dr. Gökhan Gürbüz, Doç. Dr. Saygın Abdikan, Dr. Sedar Görmüş ile birlikte merkez laboratuvarında açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de ilk kez yapılan çalışmayla Elazığ depreminin kırılma mekanizmasını ortaya çıkardıklarını söyledi.

'DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6.7 OLARAK HESAPLADIK'Uydudan alınan verilerde depremi oluşturan fay hattı hakkında önemli bilgilere ulaştıklarını söyleyen ve depremin büyüklüğünü 6.7 olarak ölçtüklerini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu: "Bölgenin doğu tarafında yaklaşık 30 santimetrelik çökme meydana gelirken, batı tarafında yine 30 santimetrelik yükselme meydana gelmiş. Yani bir tarafı alçalırken bir tarafı yükseldi. Toplamda 60 santimetrelik düşey hareket. Biliyorsunuz paylaşılan ilk bilgiler doğrultu atımlı faylanma olduğunu gösteriyordu. Sonuçlar da bize hakim olarak doğrultu atımlı faylanma olduğunu, kırılma olduğunu gösteriyor ama veriler aynı zamanda düşey atımlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu bulgularımız fayın sadece yatay atımlı olduğunu değil aynı zamanda düşey atımlı da olduğunu gösteriyor. 1,2 metre atım ile geri çözüm yaparsak depremin momentini nasıl buluruz? 6.8 olarak açıklanmıştı daha sonra AFAD 6.5'e revize etti. Ama bu bizim verilerle hesapladığınızda 1,2 metrelik kırılma bize 6.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu gösteriyor. Bize göre biz bu depremin büyüklüğünü 6.7 olarak hesapladık. Bu depremin meydana getirdiği kırılma mekanizmasıyla ilgili elde ettiğimiz sonuçlar."

'FAYDAKİ STRES ÇEVRE İLLERE DOĞRU GİTTİ'Prof. Dr. Kutoğlu, teknoloji ve bilimin, nerede deprem olacağını gösterdiğini; ancak ne zaman olacağı konusunda bilgiler vermediğini söyledi. Elazığ depreminin ardından fay üzerindeki stresin Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Bingöl taraflarına kaydığını anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şunları kaydetti: "Yer bilimleri için nerede deprem olacağını söylemek problem değil. Zaten biliniyor bu. Elimizdeki teknolojiler bunu söyletiyor sadece ne zaman olacağını söyleyemiyorsunuz. Depremlerin nerede olacağı nokta atışı olarak biliniyor. Biz çalışmayla depremin çalışma mekanizmasını ortaya koymuş bulunuyoruz. Depremin ardından 3 bin kilometrekare alan etkilendi. Buranın içinde yapılar da varsa kalıcı deformasyona uğramış. Kırılmanın boyu 50 kilometre, enine kırılma da yaklaşık 70 kilometre. Elazığ depreminin yaşandığı yerde 6.7'den daha büyük deprem olma ihtimali şu an için artık az. Burası kırıldıktan sonra stres artık yukarı ve aşağı her iki yöne doğru aktarılmış durumda. Artık oradaki stres kuzey ve güney kesimlerine doğru aktarılmış. Stres yukarıdaki ve aşağıdaki illere doğru gitti. Bardak doluydu zaten bu deprem ile birlikte üzerine bir miktar ekleme oldu. Daha önce de söyledim, yukarıda Bingöl tarafı var. Aşağıda Maraş var, Adana var, Hatay var. Fay zaten oraya doğru uzanıyor, oralardan geçiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Akdemisyenlerden detaylar-Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,============================

Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları süresiz durdurdu MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın işletmesini alan özel şirketin, giriş ücretini 38 liradan 81 liraya çıkarmasına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Pilotlar, giriş ücretleri düşürülene kadar Babadağ'dan tandem (ikili) uçuşların yapılmayacağını belirtti.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın işletmesini yürüten özel şirket tarafından yamaç paraşütü pilotları için giriş ücreti, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde 38 liradan 81 liraya çıkarıldı. Uçuş maliyetlerinin artması nedeniyle yapılan fiyat artışına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan tandem uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Belceğiz Plajı'nda toplanan yaklaşık 100 pilot, alkışlarla protesto ederken, giriş ücretleri normal seviyeye çekilene kadar Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşlarının yapılmayacağını söyledi. Yamaç paraşütü pilotları adına açıklama yapan, grup sözcüsü Türker Türkoğlu, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirilen giriş ücreti zammının yamaç paraşütü faaliyetlerinde maliyeti çok yükselttiğini söyledi. Babadağ'ın dünyaca ünlü uçuş noktası olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Babadağ işletmesi tarafından yasal dayanağı olmayan, hükümetin enflasyonla mücadele programı ile uyuşmayan, sektörün belirlediği satış bedeli ile tezat oluşturan, kapı geçiş ücretindeki aşırı artışın tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Ücretin sektör ve ülke gerçekleriyle bağdaşan, uygun orana geri çekilmesi gerekmekte. Ölüdeniz'de faaliyet gösteren tüm yamaç paraşütü pilotları, tek çatı altında toplanarak, ortak hareket etme kararı alınmıştır. Bu sorun çözülene kadar alınan karar neticesinde 1 Şubat itibarıyla uçuş faaliyetlerini süresiz durdurma kararı alınmıştır" dedi.'GEREKİRSE BAŞKA YERDEN UÇARIZ'Yamaç paraşütü pilotlarına destek veren TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise "Yapılan fiyat artışı kabul edilebilir seviyede değil. Turizm bireysel anlık kararlarla yapılmıyor, 1 yıl sonraya satışlar yapılıyor. Yapılan fiyat artışında tüm yük yamaç paraşütü pilotları ve turizmcilerin üzerine kalıyor. Yamaç paraşütüyle uçulacak bölgedeki tek nokta Babadağ değil. Gerekirse başka notlardan atlarız. Bu durum daha olumsuz noktalara gitmeden özel firma ile bir masada oturup gerekli görüşmeleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Eylem yapan pilotların görüntüsü-Pilotlar adına açıklama yapan Türker Türkoğlu'nun görüntüsü-TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla) ==============================

Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2)

2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBEST

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K. tutuklanırken, B.K. ve Y.K. adlı kadınlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: ZONGULDAK,

Kaynak: DHA