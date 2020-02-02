DHA YURT BÜLTENİ-12

02.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:19

Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi'nin yıkımı sürüyor

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki 60 daireli Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürdürülüyor.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine dairelerindeki eşyalarını boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. 3 bloktan oluşan, 60 daireli sitenin 31 Ocak Cuma günü başlanan kontrollü yıkımı, bugün de sürdürüldü. Ekipler, yıkım çalışmalarına 2 iş makinesiyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sitenin yıkım çalışmalarından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,===========================

Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da sarsıntı sırasında Hz. Aişe Camii'nin kayan minaresi, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hz. Aişe Camii'nin minaresinde kayma meydana geldi. Halkın durumu bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, kayan minare için yıkım kararı çıkarıldı. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü şekilde yıkımına başladı. Ekiplerin vinçle kesme şeklinde kontrollü olarak söktüğü minare yerine önümüzdeki günlerde yenisinin yapılacağı kaydedildi.

Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Depremde hasar gören caminin minaresiEkipler tarafından minare yıkımına başlanmasıKesilen minare parçalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - ==========================

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla kardan kapanan 179 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 18 köy yolunun da açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yol açma çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,============================

Kahramanmaraş'ta çiftliğin saman deposunda yangın KAHRAMANMARAŞ'ta, büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

İstasyon Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda, öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören çiftçiler, yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, deponun yanındaki bölmede bulunan buzağıları tahliye edip, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan işçi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İtfaiye ekipleriAmbulansEkiplerin yangına müdahalesiÇiftlikteki hayvanlarSağlık ve güvenlik ekipleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ================================

Yerli muz, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli muz cenneti olan Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretim oranı her geçen gün artıyor. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin artık muz ithal etmesine gerek olmadığını söyledi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılarken, bugün yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini anlatan Gümüş, "Artık ithal muza gerek yok, kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini karşılayabiliriz" dedi. Muzun bölgenin en önemli ürünlerden birisi olduğuna dikkat çeken Gümüş, "1990'lı yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 13'ünü karşılayabiliyorduk. Muz bitme noktasına gelmişti. O dönemlerde ithal muzda vergi yüzde 26 civarındaydı. Ancak 90'lı yıllardan sonra gerek yukarıya izahımızla, gerekse bakanlığımızın çalışmasıyla, vergi oranı yüzde 145,8'e çıkarıldı. Bunun üzerine de üreticiler, yoğun bir çalışmaya başladı. Şu anda Türkiye tüketiminin yüzde 80-85'ini üretir hale geldik" diye konuştu.

Muz üretimiyle ilgili havza çalışması yapıldığını da hatırlatan Gümüş, "Bakanlığımızın havza çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Olumlu ve mükemmel bir çalışma. Muzun bir an evvel havza çalışmasına alınarak nerde, nasıl üretim yapılacağı ile ilgili, hangi üreticiye, hangi bölgeye destek verileceği ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Muz sarartma işletme müdürü Hüseyin Ülker de Anamur'daki üretilen muzun Türkiye'nin tamamına yetecek üretim seviyesine geldiğini söyledi. Önceki yıllarda muzun lüks olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ülker, şimdi yerli muzun herkes tarafından tüketilecek fiyat seviyesinde olduğunu vurguladı.

Muz üreticisi Önder Demir de, 20 yıldır ithal muz ile sürdürdükleri savaşı yerli üreticiler olarak kazandıklarını ifade etti. Demir, "Muz sektörü şu an itibariyle Türk tarımının lokomotifidir. Örnek alınması gereken bir sektördür. Bu başarıyı istersek tarımın diğer sektörlerinde de gerçekleştirebiliriz. Yeter ki rol model olarak alınsın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------------------Muz yüklemeSandıklama ve paketlemeÇalışanlarla röp.Ziraat Odası Başkanı ile röpÇalışmalardan görüntülerÜretici ile serada röp.Sarartma tesisinden genel ve detaylarAnamur muz seralarından genel görüntüler

Haber: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), ============================

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi ile İnegöl arasındaki Kocayayla geçidinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği parka gidenler piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasında 1500 rakımlı Domaniç Kocayayla geçici kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen yerli turisti ağırlıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilenler İnegöl'ün yanı sıra Bursa, Bilecik, Kütahya ve İstanbul'dan gelerek piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kalabalığın olduğu yerlerde tezgah açarak satış yapan esnaflardan Sabri Gönül ziyaretçilerin yaptığı alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün bekleriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kocayayla geçidine gelenler-Kızakla kayanlar-Kalabalıktan görüntüler-Çevredeki esnaflar-Esnaflarla röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),=================================

Foça'da şubat güneşi İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.

Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu. Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu. İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Tarihi Beşkapılar Kalesi ve surları çevresinde gezenler ise gün batımını izlemek için sahile geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sahil ve kalabalıklardan genel ve detay görüntü.-Gezi teknelerinden görüntü-Limandaki pelikanlardan görüntü.-Ağ toplayan balıkçı ve seyyar satıcılardan görüntü-Tatilcilerin neden olduğu trafik yoğunluğundan görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA